Negocios de Orlando responden a la eliminación del cruce peatonal de Pulse

ORLANDO | En respuesta a la eliminación del cruce peatonal arcoíris de Orlando cerca de Pulse, Trina Gregory, propietaria de Se7en Bites, abrirá 49 de sus estacionamientos privados a artistas locales que los transformarán en vibrantes obras de arte.

El evento, “Parking Spaces for Pride”, contará con instalaciones de arte en vivo, entretenimiento en vivo, food trucks y vendedores locales.

“El arte siempre ha sido una forma de resistencia y sanación”, declaró Gregory en el comunicado de prensa. “Si nuestros líderes estatales quieren borrar los símbolos de orgullo y aceptación, crearemos aún más. No se trata solo de pintura, se trata de comunidad, visibilidad y amor”.

A principios del 21 de agosto, se eliminó el cruce peatonal arcoíris cerca de Pulse. Su eliminación se produjo tras un memorando publicado por el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) sobre la irregularidad de las “marcas viales”.

La directiva del FDOT se ha utilizado para combatir los cruces peatonales inclusivos y los murales callejeros en todo el estado y fue una respuesta a una “iniciativa de seguridad” de la administración Trump. Puede leer más en la página 20.

Esta celebración familiar busca impulsar a la comunidad LGBTQ+ de Orlando y mostrar el talento local, a la vez que envía un poderoso mensaje de resiliencia. El evento se convertirá en una tradición anual, brindando a artistas y residentes la oportunidad constante de reunirse para crear y celebrar la diversidad.

Se7en Bites no es el único negocio local que respondió. MojoMan Swimwear & Clothing organizó un evento comunitario el 24 de agosto para pintar la bandera del orgullo arcoíris en el estacionamiento de la tienda.

Más de 50 personas asistieron, algunas de las cuales escribieron mensajes motivadores con tiza. El DJ Edil Hernández puso música para los voluntarios.

“Como orgulloso propietario de un negocio y propiedad gay, la bandera arcoíris pintada será protegida y no borrada por acciones gubernamentales de odio”, dijo Lane Blackwell, propietario de MojoMan Swimwear & Clothing, en Facebook.

La comisionada de Orlando, Patty Sheehan, y el senador estatal Carlos Guillermo Smith asistieron al evento y ayudaron a pintar la bandera. El trabajo estará terminado a finales de mes.

Smith publicó un video con Blackwell en Facebook para mostrar la bandera pintada. Dijo que quiere que todos muestren su arcoíris.

“No nos van a borrar como comunidad LGBTQ+ y quiero mostrar mi apoyo como una pequeña empresa de propiedad y gestión gay. Soy dueño del edificio, lo que significa que soy dueño de la propiedad”, dijo Blackwell en el video. “Quería pintar el arcoíris porque el de Pulse estaba… cubierto con pintura negra”.

“Parking Spaces for Pride” será un evento de todo el día el 15 de septiembre en Se7en Bites, 617 N Primrose Dr, Orlando, y es gratuito para el público.

