St. Petersburg se compromete a mantener vivo el espíritu del Orgullo y los murales de Historia Negra a pesar de la prohibición del FDOT

(L-R) Dr. Byron Green-Calisch, presidente del St Pete Pride, el alcalde de St. Petersburg, Ken Welch, y el presidente del Concejo Municipal, Copley Gerdes. (Foto vía Ciudad de St. Petersburg/Facebook)

SAN PETERSBURGO | Líderes locales se reunieron el 25 de agosto en el Ayuntamiento para abordar la próxima retirada de los murales callejeros del Orgullo y la Historia Negra de la ciudad por parte del Departamento de Transporte de Florida (FDOT).

El FDOT denegó oficialmente la solicitud de San Petersburgo de salvar cinco murales callejeros locales el 22 de agosto, entre ellos el mural callejero “Orgullo Progresista” del Distrito Grand Central, instalado en colaboración con el Orgullo de San Petersburgo, y el mural “La Historia Negra Importa”, ubicado en el Museo Afroamericano Woodson.

El alcalde Ken Welch estuvo acompañado por el presidente del Concejo Municipal, Copley Gerdes, y el presidente del Orgullo de San Petersburgo, el Dr. Byron Green-Calisch. Ambos hablaron sobre su continuo compromiso para garantizar que San Petersburgo siga siendo una ciudad acogedora para todos.

“Cuando me preguntan por qué elegí servir en el gobierno local durante toda mi carrera como cargo electo, la respuesta es simple”, comenzó Welch. Esto se debe a que el gobierno local es el más cercano a la gente.

“Aquí es donde podemos tener el mayor impacto en la calidad de vida de nuestra comunidad, donde podemos enfocar intencionalmente nuestro trabajo para crear una comunidad más fuerte, más equitativa e inclusiva, basada en nuestros valores compartidos”, continuó. “Por eso, siempre es preocupante cuando los políticos estatales o federales intentan usurpar nuestros valores y prioridades locales y, en cambio, imponer lo que deberían ser nuestros valores”.

El alcalde señaló que se reunieron “para abordar el último ejemplo de prelación estatal con motivos políticos: la prohibición de nuestros murales callejeros pintados”.

Al denegar la solicitud oficial de St. Petersburg de salvar los murales, el FDOT señaló que, si bien la ciudad podría solicitar un procedimiento administrativo al respecto, “no se les permitiría” permanecer. Welch abordó este tema, señalando que el departamento había amenazado con “sanciones que pondrían en peligro millones de dólares en fondos estatales para el transporte… en una lucha que no creo que podamos ganar”.

“Pero no se equivoquen, este no es el final de la historia”, señaló Welch. “Nuestra respuesta será estratégica, no reaccionaria… A la larga, nos beneficiará más ser estratégicos para nuestra comunidad.

“Reconstruiremos con más fuerza y ​​crearemos expresiones nuevas, aún más poderosas, de quienes somos, expresiones que no se puedan borrar”, continuó el alcalde. “El estado puede quitar la pintura de nuestras calles. Puede eliminar esos símbolos, pero no puede atar el espíritu de la ciudad de San Petersburgo ni silenciar nuestra voz cuando decimos ‘Somos San Petersburgo’”.

Gerdes habló a continuación. Señaló que ser estratégico es “recordarnos que esta historia tiene mucho más que ofrecer”.

“Estos murales son solo una de las formas en que mostramos nuestra cultura, nuestra historia y nuestros verdaderos valores”, dijo. “Nadie puede arrebatarnos estas cosas que tanto apreciamos aquí en la ciudad de San Petersburgo… seguiremos encontrando formas nuevas e innovadoras de mostrar nuestra historia, nuestra cultura y quienes somos”. Green-Calisch prosiguió, destacando la resiliencia de la pionera LGBTQ+ Marsha P. Johnson y de la comunidad en general.

“Reconozco que este momento es muy duro”, dijo, destacando que el cruce peatonal conmemorativo de Pulse había sido retirado y más.

“Como comunidad, el Orgullo de San Petersburgo no se irá a ninguna parte. Las personas queer han existido. La gente negra ha existido. Los estudiantes han sido parte del cambio hacia la justicia social durante años”, señaló. “Queremos seguir luchando y manifestándonos, pero nuestros documentos fundacionales me recuerdan que ‘nosotros, el pueblo’, damos nuestro consentimiento al gobernador. Nuestra manera de manifestarnos en este momento es mucho más importante que en cualquier otro momento de nuestra historia para luchar y salvar el arte y las representaciones visuales de la inclusión”.

Welch también animó a los residentes a visitar los murales antes de que los retiren para demostrar que su impacto en la ciudad persistirá. También advirtió a la comunidad que “obedezca la ley” y no “muerda el anzuelo”.

“Seamos inteligentes al tomar estos próximos pasos y estemos atentos a las próximas medidas: banderas, pancartas e instalaciones que llevarán estos mensajes de inclusión y diversidad a cada rincón de nuestra comunidad”, dijo Welch. “…Juntos, seguiremos construyendo un San Petersburgo resiliente, inclusivo y fiel a los valores que nos definen”.

Una coalición local creada originalmente para salvar los murales callejeros de la ciudad también ha anunciado sus próximos pasos. Ahora conocida como Stand Up St. Pete, realizará una manifestación en el mural callejero del Orgullo Progresista el 31 de agosto para escribir mensajes inclusivos por toda la zona.

“Pueden tomar nuestras calles, pero nuestra historia no será, ni podrá ser, borrada”, señaló el grupo.

Esta historia fue traducida del inglés por Watermark Out News mediante una herramienta de traducción. Por favor, informe cualquier error a Editor@WatermarkOutNews.com.