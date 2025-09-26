Espacios seguros nuevos y renovados ofrecen a los floridanos LGBTQ+ un lugar para celebrar

Los floridanos LGBTQ+ han encontrado refugio en Florida Central y la Bahía de Tampa durante décadas, construyendo comunidad no solo en nuestros hogares, sino también a través de nuestros refugios. Algunos han sido restaurantes, otros bares y otros hoteles, e incluso algunos han sido las tres cosas a la vez.

Entre otros, estos locales enfocados en la comunidad LGBTQ+ han florecido y decaído en ciudades como Orlando, St. Petersburg y Tampa. Entre los lugares que ofrecen una experiencia única se encuentran Parliament House en Orlando, que cerró en 2020 después de 45 años (aunque a menudo se insinúa un regreso reformado), y Suncoast y Flamingo Resorts en St. Petersburg. Ambos locales operaron durante aproximadamente una década cada uno, desde 1998 hasta 2019.

Florida Central y la Bahía de Tampa también han albergado varios restaurantes Hamburger Mary’s, una franquicia conocida por sus bebidas, gastronomía y drag. Visitantes y residentes han disfrutado de locales en Brandon, Clearwater, St. Petersburg, Tampa y Orlando. Hamburger Mary’s Orlando fue el último en cerrar, dejando su local en el centro de Orlando después de 16 años en 2024. Se espera que reabra en la región de Florida Central.

Hasta entonces, el local hace más que ofrecer un espacio seguro para “comer, beber y ser Mary”. Sus dueños lograron bloquear la ley anti-drag de Florida en 2023, un asunto en curso que el estado intentó revisar el mes pasado.

Este desafío legal es solo un ejemplo de cómo los locales LGBTQ+ pueden impactar a las comunidades a las que sirven. Después de que el Departamento de Transporte de Florida eliminara el cruce peatonal arcoíris en Pulse el 21 de agosto, en homenaje a las 49 vidas perdidas en el antiguo bar LGBTQ+, la industria hotelera de Orlando encontró otras maneras de alzar la voz.

“Si nuestros líderes estatales quieren borrar los símbolos de orgullo y aceptación, crearemos aún más”, anunció Trina Gregory, propietaria de Se7en Bites, el 24 de agosto. El restaurante organizó la iniciativa “Espacios de Estacionamiento por el Orgullo” el 15 de septiembre, convirtiendo 49 plazas de estacionamiento privadas en obras de arte en “una manifestación por el amor, la diversidad y la expresión artística”.

SAVOY Orlando también respondió. El bar LGBTQ+, favorito de los fans, inauguró una exhibición inclusiva con los colores del Orgullo en sus escaparates el 3 de septiembre.

“Pensamos que era importante mostrar algo visible para apoyar a la comunidad LGBT+”, dice Joshua Cooper, copropietario de SAVOY. “El clima político actual es alarmante… así que queríamos hacer algo que destacara para que la gente supiera que estamos ahí y que no nos iremos a ninguna parte. La comunidad merece un espacio seguro”.

St. Petersburg’s Cocktail, una pieza clave del nuevo resort LGBTQ+ de Tampa Bay, también se pronunció. Condenando la eliminación del cruce peatonal, anunciaron el rediseño de su escaparate con el arcoíris a través de redes sociales el 21 de agosto.

“No nos quedaremos de brazos cruzados”, compartieron. “… instalaremos nuevos gráficos en la fachada de nuestro edificio para mostrar nuestro ORGULLO. Estamos orgullosos y no nos quedaremos callados”.

La instalación finalizó el 2 de septiembre, el mismo día que el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) retiró el mural callejero del Orgullo Progresista de St. Petersburg. Cocktail también sirvió como punto central durante una protesta comunitaria cerca del mural el día anterior.

“Nos aseguraremos de que se arrepientan de habernos quitado el arcoíris porque podemos volver más fuertes”, señaló el local.

Por supuesto, los espacios seguros LGBTQ+ han encontrado otras maneras de mostrar su Orgullo a lo largo de los años. El Pro Shop Pub de Clearwater, que opera desde 1976, es reconocido no solo como un local LGBTQ+, sino como uno de los negocios más antiguos de la ciudad. En Orlando, el siempre cambiante Southern Nights es uno de los clubes LGBTQ+ más antiguos de Florida Central.

La iluminación arcoíris de Enigma ha iluminado el cielo de San Petersburgo durante la mayor parte de la última década, mientras que en Tampa, Bradley’s on 7th, con 14 años de antigüedad, anunció sus planes para la próxima década en Ybor. Estos planes incluyen Utopia Road Bar & Courtyard, su local hermano.

Estos establecimientos no son los únicos. Los clientes siguen celebrando la autenticidad en locales de Orlando como BarCodes, Hank’s Bar, District Dive y otros, mientras que locales de Tampa Bay como Blur, Lucky Star, The Garage, MR D’z Men’s Emporium, Thyrst y otros dejan huella.

Todos estos forman parte de un legado LGBTQ+ que los nuevos locales esperan aprovechar, creando un espacio seguro durante lo que muchos dueños de negocios locales consideran un momento crítico para la comunidad.

Watermark Out News conversó con cuatro espacios seguros LGBTQ+ nuevos y recientemente renovados sobre sus negocios, aunque los nuevos locales Disco Pony Nightclub en Tampa y Heatwave en Orlando no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Infórmate sobre estos espacios LGBTQ+ aquí y visita sus sitios web para obtener más información.

ANTHEM ORLANDO

100 N. Orange Ave., Orlando. 407-279-0609; AnthemOrlando.com

En un espacio que representa un movimiento, Anthem Orlando fue creado como un homenaje a quienes enseñaron resiliencia y lucharon por los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Michael Vacirca, propietario y cofundador del establecimiento, que pronto abrirá, afirma que lugares como Anthem transmiten un mensaje claro: las personas de la comunidad LGBTQ+ son bienvenidas, celebradas y seguras. Quiere que Anthem sea un hogar para la inclusión y la alegría.

“Es más importante que nunca tener espacios seguros en Florida Central, porque no son solo lugares de reunión, sino que son un sustento para nuestra comunidad”, afirma Vacirca.

Con la construcción en marcha y equipos de Nueva York fabricando la iluminación y el sonido, se ha completado la demolición y se ha instalado un sistema de climatización rediseñado.

“No solo tendremos entretenimiento de primer nivel, sino que definitivamente nos enfocamos en la seguridad, la inclusión y la accesibilidad”, comparte Vacirca. Estamos cumpliendo con todos los requisitos de la DA. Dedicamos mucho tiempo a pulir todos los pisos para que queden completamente nivelados… queremos asegurarnos de que el espacio sea accesible para todos.

El local espera abrir antes de fin de año y estará ubicado en el antiguo bar “Saddle Up” en el centro de Orlando.

Contará con bar, restaurante y espacio para eventos, donde se celebrarán fiestas, espectáculos de drag y otros eventos comunitarios. Un chef ejecutivo está creando un menú adaptado específicamente para la comunidad.

En vísperas de su gran inauguración, Anthem ha organizado eventos temporales para unir a la comunidad. Su reunión más reciente se celebró durante el fin de semana del Día del Trabajo y se llamó Anthem Golden Hour y Afterglow Labor Day Weekend Party.

Vacirca comenta que la gente le ha comentado en los eventos temporales que pueden sentir la inclusividad y la imagen de marca que Anthem promueve. Asegura que la respuesta de la comunidad ha sido abrumadora, en el mejor sentido de la palabra.

“Nos comentaron cuánto extrañaban tener un verdadero espacio LGBT en el centro”, explica Vacirca. “Están muy emocionados de ver cómo Anthem toma forma. Están muy impresionados, lo cual es un gran deber para mi equipo de construcción”.

Vacirca espera ver un renovado espíritu en la ciudad. Afirma que la gente debería centrarse en que nuestra comunidad LGBTQ+ es fuerte, perseverante y próspera.

Vacirca quiere que Anthem deje un legado duradero en la ciudad. Cree que Anthem construirá algo que perdure como un espacio constante en la vida de la comunidad LGBTQ+.

“Personalmente, quiero que Anthem sea un lugar donde la gente se enamore”, dice Vacirca. “Descubren nuevos artistas, celebran hitos, encuentran a familiares y amigos elegidos. Creo que estos espacios seguros importan, pero los espacios alegres importan igual de bien”.

Aunque no hay una fecha fija para la inauguración, el espacio ya está adelantado en lo previsto y ha comenzado su ciclo de contratación. El equipo pedido ya se ha completado y procesado mientras esperan las entregas.

“Anthem será más que un simple club para venir a divertirse”, comparte Vacirca. “Es un centro comunitario que realmente unirá a personas de diferentes generaciones y ayudará a la comunidad a reconectarse”.

KURT’S PLACE

3703 Henderson Blvd., Tampa. 813-284-0461; Facebook.com/KurtsPlace

Cuando el City Side Lounge de Tampa anunció su cierre este año después de más de tres décadas, Kurt King tuvo una idea: convertirlo no solo en un espacio seguro, sino en Kurt’s Place.

El nombre del emprendedor es sinónimo de la vida nocturna LGBTQ+ en la Bahía de Tampa. Anteriormente, fue propietario de los cuatro restaurantes Hamburger Mary’s de la región y dirigió bares LGBTQ+ como Baxter’s.

King anunció que City Side se convertiría en Kurt’s Place a finales de febrero, con una apertura tentativa para principios de marzo.

“Las generaciones más jóvenes no necesitan bares ni espacios seguros para gays [como las generaciones anteriores] y no saben por lo que tuvimos que pasar”, declaró entonces a Watermark Out News. Necesitamos recuperar la electricidad. Necesitamos recuperar nuestros derechos.

“En un momento teníamos 18 bares en Tampa y ahora solo quedan cuatro. Solo quiero tener un lugar seguro, un bar para gente de mente abierta donde todos sean bienvenidos”, añadió.

La apertura se pospuso hasta el 7 de agosto. King dice estar “emocionado de finalmente poder reabrir en el sur de Tampa, donde empecé”. Sus esfuerzos cuentan con el apoyo de los veteranos de la industria y copropietarios Hunter Vance y Michael Wilson, también conocido como Sheriff Mike.

“Ha sido una gran experiencia y un gran apoyo de la comunidad que el espacio haya vuelto a abrir”, dice Wilson. “Eso es lo más importante que seguimos escuchando. Nuestra gran inauguración fue como una gran reunión familiar”.

El espacio también le brindó a Melanie Minyon un resurgimiento. Además de ser bartender y dirigir eventos como Drag Bingo, la artista es gerente en Kurt’s Place.

“Había estado bastante alejada del mundo de la música y del negocio por un tiempo, y nunca había trabajado como bartender. Los clientes son muy pacientes y me han apoyado mucho”, dice. “Es un público genial”.

Kurt’s Place continúa con la tradicional hora feliz de City Side y ofrece especiales diarios, un menú limitado y muchas opciones de entretenimiento.

Incluyen noches latinas y de escenario abierto recurrentes, e incluso espectáculos producidos en colaboración con Sawmill Resort. El camping es un lugar imprescindible en Dade City.

“En este clima político, es más importante que nunca que todos tengamos un lugar al que podamos ir”, explica Wilson. “Internet no es suficiente. No nos basta con simplemente entrar y publicar una cita o compartir un meme… Seguimos necesitando nuestros espacios para reunirnos. Eso sigue siendo lo más importante”. “Solo se puede sentir cierta emoción a través de internet o una aplicación. La interacción humana sigue siendo importante”, continúa. “También les da a jóvenes y mayores la oportunidad de reunirse y aprender unos de otros. Este bar es ideal para conectar a diferentes grupos demográficos”.

“El equipo que tenemos aquí es increíble”, añade Minyon. “Todos disfrutamos de ser parte de Kurt’s Place y estamos entusiasmados con esta nueva aventura”.

Por encima de todo, King dice que quiere que la comunidad sepa que “es nuestro bar para todos”.

THE BALL

49 24th St. N., St. Petersburg. 727-258-7626; TheBallStPete.com

The Ball se convirtió rápidamente en un clásico de San Petersburgo tras su apertura en febrero. Es la última iniciativa de David Fischer, de Pour Behavior Hospitality, cuyo equipo es responsable de Cocktail, The Wet Spot y Mari Jean Hotel.

“Intentamos crear otro espacio que sentíamos que faltaba en la oferta LGBTQ+ de la ciudad”, comentó Fisher en aquel momento. “Queríamos un ambiente de bar y lounge donde se pudiera conversar mientras se disfrutaba de la compañía de amigos y seres queridos”.

Originalmente un bar clandestino de temática religiosa conocido como The Saint, el local fue rediseñado para consolidar aún más su estatus como destino LGBTQ+. Se presenta como un “paraíso del arte pop”, con una decoración que rinde homenaje a la bola de discoteca y a los íconos LGBTQ+ del pasado y del presente.

Su carta de bebidas incluye más de 15 cócteles de autor y bebidas sin alcohol. Sus nombres incluyen artistas y activistas queer como Elton John, Marsha P. Johnson, Freddie Mercury, Elliot Page y Chappel Roan. También sirven tapas sofisticadas inspiradas en bocados clásicos de bar, como el pollo popcorn.

“Cuando abrimos The Ball, sabíamos que queríamos que el espacio desafiara las expectativas habituales de un bar LGBTQ+”, afirma Evelyn Long, directora de Marketing y Eventos. “La intención era crear un espacio donde las personas queer pudieran disfrutar de una experiencia única y de alta gama, con cócteles artesanales y elementos impactantes como nuestras duchas go-go, todo ello en un hermoso salón”.

Fue más que eso, añade, señalando que Pour Behavior “imaginó un espacio específicamente diseñado para todo el espectro de identidades LGBTQ+ y nuestros aliados, en lugar de centrarse en un solo grupo demográfico”.

Por eso presentan bailarines de todos los géneros y han producido eventos específicos centrados en la comunidad trans, entre otros.

“Realmente no podíamos haber anticipado este nivel de apoyo de nuestra comunidad”, dice Long. “Ha sido realmente maravilloso ver a la gente unirse y sentir un profundo sentido de pertenencia en el espacio. Con el paso del tiempo, hemos aprendido aún más sobre lo que busca la comunidad y nos esforzamos por acercar esas experiencias a la gente”.

Las nuevas propuestas incluyen el evento mensual Bears & Bubbles, una colaboración con los Tampa Bay Bears que se celebra una vez al mes, y el evento, con un nombre atrevido, Disco Tits. La noche de mujeres queer se celebra cada primer y tercer viernes.

“The Ball ha brindado una oportunidad increíble para servir a los sectores subrepresentados de la comunidad LGBTQ+, especialmente a las comunidades lésbica y trans”, explica Long. “Como mujer queer, puedo dar fe de lo común que es, incluso en las grandes ciudades, tener dificultades para encontrar espacios lésbicos, y mucho menos aquellos que sean gratuitos, divertidos e inclusivos”.

Ella afirma que esto es más importante que nunca dado el declive de los bares lésbicos en Estados Unidos. Según el Proyecto de Bares Lésbicos, que monitorea los establecimientos, solo quedan 38 en todo el país.

“Estamos muy orgullosos de ofrecer regularmente un evento exclusivo, atractivo e inclusivo para mujeres queer y trans”, dice Long. Agrega que The Ball también está trabajando en nuevas iniciativas para dar protagonismo a la comunidad trans.

“Lamentablemente, hay fuerzas que buscan silenciar a las personas marginadas, incluida la comunidad LGBTQ+”, señala. “Nosotras, como personas queer, cargamos con esa carga, y puede ser muy pesada… tener un lugar seguro al que ir y olvidarse del mundo exterior realmente puede marcar la diferencia. Ha sido una verdadera alegría ofrecer eso a nuestros clientes”.

OUTPOST NEIGHBORHOOD TAVERN

227 N. Eola Dr., Orlando. 407-203-0447; OutpostORL.com

Ubicado en Thornton Park, Outpost Neighborhood Tavern es un restaurante estadounidense moderno, propiedad de una comunidad LGBTQ+, con influencia sureña.

Devon Tillmon, propietario y chef ejecutivo, dice que la gente le agradece por crear un espacio seguro, pero él siente que Orlando siempre ha sido un lugar acogedor.

“Llevo mucho tiempo en la industria restaurantera y para mí es importante tener un lugar al que todos puedan venir, sin importar quién seas, porque si no solo aceptas a tu propia comunidad, tienes que aceptar a todos”, dice Tillmon. “Y siempre he tenido esa mentalidad”.

El restaurante es una colaboración entre Tillmon, quien tiene más de 30 años de experiencia en restaurantes, y el comisionado y creador de la Liga Deportiva OUT, John Teixeria. Colaboraron después de que ambos encontraran intereses comunes para crear un bar deportivo queer en Orlando.

El local celebró su ceremonia oficial de inauguración el 5 de septiembre y Tillmon afirma que, desde su apertura en julio, han recibido una excelente respuesta tanto por la comida como por el servicio. Asegura que las reseñas destacan lo sabrosa y bien elaborada que está la comida.

El menú incluye aperitivos, sándwiches y una gran variedad de guarniciones.

“Queríamos crear un espacio cálido, acogedor y animado para que todos disfrutaran”, comparte Tillmon. “Y eso es lo que sentimos que hemos logrado, porque permitimos que los empleados, especialmente el personal de servicio, sean ellos mismos, sean quienes son, se sientan cómodos consigo mismos”.

El personal es diverso; algunos pertenecen a la comunidad LGBTQ+, mientras que otros son aliados. Tillmon afirma que cuando todos los que trabajan en un establecimiento se sienten cómodos, todos los demás se sienten cómodos al visitarlo.

Tillmon ha escuchado a los clientes decir que les gusta la distribución del restaurante y la fluidez del bar y la cocina. Con más de 100 reseñas en Google, la mayoría son de cinco estrellas.

Dado que el restaurante colabora con la Liga Deportiva OUT, Tillmon quiere que los socios vengan a la taberna después de sus partidos.

“Esa fue una de las ideas que nos llevó a empezar esto juntos: convertirnos en un lugar centralizado donde todos los que juegan en las ligas pudieran venir y disfrutar después de jugar, antes de irse a casa por la noche”, dice Tillmon.

Se celebrarán otros eventos en Outpost, como bodas y brunchs semanales. Se celebró una boda en el restaurante para la recepción de la pareja que luego se casó en el Lago Eola. Después, regresaron para cenar y tomar algo.

Tillmon espera colaborar con el EO Inn, ubicado en el piso superior, para organizar más eventos que también puedan incorporar el espacio.

“Simplemente estamos aquí para formar parte de la comunidad en su conjunto, no solo de la comunidad gay, sino de la comunidad de Orlando”, comparte Tillmon. “No vamos a ser para todos, y nadie debería ser para todos, pero queremos asegurarnos de ser para la gente que viene, de ser tolerantes y abiertos”.

Esta historia fue traducida del inglés por Watermark Out News mediante una herramienta de traducción. Por favor, informe cualquier error a Editor@WatermarkOutNews.com.