Partido Republicano de Florida despide al presidente Christian Ziegler en medio de una acusación de violación

Christian Ziegler (C) el día de las elecciones de 2023. (Foto vía Facebook de Ziegler)

TALLAHASSEE, Florida (AP) | El Partido Republicano de Florida expulsó al presidente Christian Ziegler y eligió a su reemplazo en una votación especial el 8 de enero mientras la policía investiga una acusación de violación en su contra.

El escándalo fue una distracción no deseada para el principal republicano del estado, el gobernador Ron DeSantis, quien ha estado en Iowa haciendo campaña en los últimos días antes del crucial caucus presidencial primero en la nación.

Una gran mayoría de unos 200 miembros del Partido Republicano de Florida aprobaron la destitución en una votación oral durante una reunión a puerta cerrada a la que Ziegler no asistió, según el senador estatal republicano Blaise Ingoglia, ex presidente del partido que participó en la votación. Dijo que nadie habló a favor de Ziegler.

“Estamos dedicando mucho tiempo y energía a esta reunión en lugar de centrarnos en las cosas en las que necesitamos centrarnos y eso se debe simplemente a que Christian Ziegler no hizo lo correcto y renunció”, dijo Ingoglia. “Se ha causado algún daño al Partido Republicano de Florida”.

Evan Power, vicepresidente del Partido Republicano estatal, fue elegido para reemplazar a Ziegler. Después de la votación, agradeció a todos y dijo que esperaba trabajar con ellos.

El partido suspendió a Ziegler el mes pasado y exigió su renuncia, diciendo que no podía liderar efectivamente durante un año electoral crítico con las acusaciones girando a su alrededor. DeSantis, los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott, y otros líderes republicanos también habían pedido a Ziegler que renunciara.

Ziegler negó las acusaciones, dijo que su encuentro con el acusador fue consensual y se negó a renunciar. No ha sido acusado de ningún delito. No respondió un mensaje de texto en busca de comentarios sobre la reunión y no se ha dirigido a los medios de comunicación desde que se hizo pública la investigación.

DeSantis busca la nominación republicana a la presidencia, pero antes del caucus de Iowa del 15 de enero está muy por detrás del expresidente Donald Trump, quien también es floridano. Scott se postula para la reelección. Florida también desempeñará un papel clave a la hora de determinar el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El representante estadounidense de Florida, Matt Gaetz, que también participó en la votación, dijo que no creía que el escándalo tuviera un efecto duradero en el partido.

“No ha sido lo más cómodo por lo que pasar, la fragilidad humana nunca lo es, pero la gente votará basándose en su seguridad física, su seguridad económica y lo que creen que son las mejores perspectivas para su familia”, dijo Gaetz. . “El drama dentro del partido rara vez es un tema determinante en la votación”.

La votación también se produjo un día antes de que DeSantis tuviera previsto dar su discurso anual sobre el estado del estado y de que la Legislatura dominada por los republicanos comience su sesión anual.

Ziegler y su esposa, Bridget Ziegler , admitieron ante la policía que previamente tuvieron una relación sexual consensuada con el acusador de Christian Ziegler. Bridget Ziegler es miembro electa de la Junta Escolar de Sarasota y cofundadora de Moms for Liberty , un grupo activista conservador nacional que ha logrado que miembros elegidos para juntas escolares en todo Estados Unidos. No ha sido acusada de ningún delito.

Bridget Ziegler también fue nombrada por DeSantis el año pasado para la junta del distrito gobernante de Walt Disney World. DeSantis y la Legislatura tomaron el año pasado el control del distrito en represalia después de que Disney se opusiera públicamente a una ley estatal que prohibía las lecciones en el aula sobre orientación sexual e identidad de género en los primeros grados. La ley fue defendida por DeSantis.

El Departamento de Policía de Sarasota está investigando la acusación de la mujer de que Ziegler la violó en su apartamento en octubre. Los documentos policiales dicen que los Ziegler y la mujer habían planeado un trío sexual ese día, pero Bridget Ziegler no pudo asistir. La acusadora dice que Christian Ziegler llegó de todos modos y la agredió.

La Junta Escolar de Sarasota pidió a Bridget Ziegler que dimitiera el mes pasado, pero ella se negó. Los miembros de la junta directiva del distrito gobernante de Disney World designados por DeSantis no hicieron mención directa de la situación de Bridget Ziegler en su reunión del mes pasado.

La pareja se ha opuesto abiertamente a los derechos LGBTQ+ y su relación con otra mujer ha provocado críticas y acusaciones de hipocresía.