18 años de prisión federal por bombardear iglesia amiga de LGBTQ

El neonazi que intentó quemar una iglesia hasta los cimientos después de enterarse de que en ella se celebraban múltiples espectáculos drag fue sentenciado ayer a 18 años de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada por intentar quemar una iglesia porque de su apoyo a la comunidad LGBTQ+.

Aimenn D. Penny, de 20 años, de Alliance, Ohio, fue arrestado y acusado el año pasado de un cargo de violar la Ley de Prevención de Incendios Incendiarios de la Iglesia, un cargo de uso de fuego para cometer un delito federal, un cargo de uso malicioso de materiales explosivos y un cargo de uso malicioso de materiales explosivos. un cargo de posesión de un dispositivo destructivo. El 23 de octubre de 2023, Penny se declaró culpable del delito de odio por incendio provocado en la iglesia y de utilizar fuego y explosivos para cometer un delito grave.

“Aimenn Penny pasará los próximos 18 años en prisión porque cometió crímenes impulsados por el odio, intentando quemar una iglesia porque sus miembros apoyaban a la comunidad LGBTQI+”, dijo la fiscal federal Rebecca C. Lutzko para el distrito norte de Ohio. “Los crímenes de odio como el de Penny dañan no sólo al objetivo individual, sino a toda la comunidad, lo que hace que las personas teman ataques en función de a quién aman y socavan la sensación de seguridad dentro de los lugares de culto. El extremismo violento y motivado por prejuicios no tiene cabida en nuestro país, y nuestra oficina procesará agresivamente a quienes cometan tales crímenes”.

Según documentos judiciales, Penny intentó quemar la iglesia hasta los cimientos después de enterarse de que la Iglesia Comunitaria de Chesterland, en Chesterland, Ohio, estaba realizando múltiples eventos de espectáculos drag el fin de semana siguiente. Inicialmente fue arrestado y acusado de delitos federales el 31 de marzo de 2023.

La oficina de campo del FBI en Cleveland, que está investigando el caso, encontró una bandera nazi, una camiseta de White Lives Matter de Ohio y otros recuerdos odiosos en la casa de Penny. Durante las entrevistas con el FBI, les dijo a los agentes del FBI que lo único que lamentaba era que la iglesia no se quemara hasta los cimientos.

“Esperamos que esta importante sentencia envíe un mensaje claro y rotundo de que este tipo de ataque impulsado por el odio contra una iglesia no será tolerado en nuestro país”, dijo la Fiscal General Adjunta Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. “Este acusado intentó quemar una iglesia simplemente porque sus miembros crearon espacio y brindaron apoyo a la comunidad LGBTQ+. El Departamento de Justicia investigará y procesará enérgicamente esa violencia sin sentido y motivada por prejuicios contra personas que ejercen su derecho constitucionalmente protegido a practicar su religión y expresar sus creencias”.

La oficina local del FBI en Cleveland investigó el caso. “Aimenn Penny está siendo responsabilizado por intentar quemar un lugar de culto porque no estaba de acuerdo con que la iglesia organizara ciertos eventos”, dijo la subdirectora ejecutiva Larissa L. Knapp de la División de Seguridad Nacional del FBI. “Las personas que cometan actos de violencia, destruyan propiedades e interfieran con el libre ejercicio de la religión enfrentarán la justicia por esos crímenes. Como en este caso, el FBI, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, utilizaremos nuestras autoridades legales para proteger a nuestras comunidades de dicha violencia y garantizar que los responsables paguen el precio”.

