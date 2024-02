Distrito escolar de Florida agrega ropa a ilustraciones de libros infantiles

(Gráfico de Los Angeles Blade)

Desde su publicación inicial en 1970, millones de niños han leído In The Night Kitchen, el clásico libro ilustrado del célebre autor Maurice Sendak.

El libro trata sobre un niño que tiene un sueño surrealista: hornear un pastel que debe estar terminado por la mañana. Fue nombrado Libro de Honor Caldecott, uno de los premios más prestigiosos de la literatura infantil.

Al menos dos copias de In The Night Kitchen están disponibles en las bibliotecas de las escuelas primarias del condado de Indian River, Florida. Esto preocupó a Jennifer Pippin, presidenta del capítulo local de Mamás por la Libertad, porque el personaje principal, Mickey, a veces aparece sin ropa.

En una entrevista, Pippin dijo a Popular Information que cree que el libro puede ser “dañino para los menores”. Le preocupaba que si “un niño de 5 años toma este libro y nunca ha visto la imagen de un pene… [l]os padres no podrían hablar de esto con el niño”. Este es un ejemplo de una de las imágenes ofensivas:

Pippin presentó impugnaciones formales al Distrito Escolar del Condado de Indian River buscando la eliminación de In The Night Kitchen, que ella llama “pornográfica”. Pippin desafió otros libros con dibujos de figuras sin ropa, incluido Unicorns Are The Worst, un libro sobre un duende que se queja de lo mucho que le gustan los unicornios a la gente. La preocupación sobre Los unicornios son lo peor es esta imagen del trasero de un duende:

Tras los desafíos de Pippin, que ocurrieron en noviembre y diciembre de 2023, los libros fueron retirados de los estantes de la biblioteca.

Pippin le dijo a Popular Information que, después de presentar las impugnaciones, tuvo una reunión con el superintendente del condado de Indian River, David Moore, y otros funcionarios escolares sobre los libros. En la reunión, uno de los funcionarios sugirió que el distrito escolar “les dibujara ropa para cubrir la desnudez”. Pippin dijo que “eso le parecería absolutamente bien” porque cuestionó los libros “por desnudez”. Ahora, en las copias de In The Night Kitchen en las escuelas del condado de Indian River, Mickey lleva “pantalones cortos”.

Pippin proporcionó a Popular Information una foto de la imagen alterada de In The Night Kitchen. Popular Information obtuvo una foto de la imagen alterada de Unicorns Are The Worst de una fuente en una escuela primaria del condado de Indian River. Estas son las versiones censuradas de las dos imágenes:

En otros casos, los bibliotecarios del condado de Indian River fueron más creativos. Otro libro que Pippin intentó eliminar fue Draw Me A Star de Eric Carle, mejor conocido por The Very Hungry Caterpillar. A Pippin le preocupaba esta imagen de “dos adultos desnudos”. Dijo que sus preocupaciones fueron atendidas cuando los bibliotecarios del distrito le pusieron “pantalones cortos al hombre” y “pusieron a la niña en bikini”.

También fue atacado el libro No, David! porque incluía esta imagen.

Una vez alteradas estas imágenes, los libros volvieron a las estanterías en la segunda semana de enero de 2024.

Pippin dijo que cuestionó estos libros, en parte, porque creía que los libros inalterados violaban dos estatutos de Florida. La primera es la ley de obscenidad de Florida, que prohíbe distribuir a menores “cualquier imagen… que represente desnudez o conducta sexual, excitación sexual, agresión sexual, bestialidad o abuso sadomasoquista y que sea perjudicial para los menores”. Pippin afirma que la ley prohíbe toda desnudez en los libros de la biblioteca escolar. Pero en realidad la ley sólo prohíbe la desnudez, que también es “perjudicial para los menores”. El término “perjudicial para menores” tiene un significado legal específico. Solo se aplica al contenido que apela principalmente a “intereses lascivos, vergonzosos o mórbidos”, es “evidentemente ofensivo” y carece de “mérito literario [o] artístico serio” para menores. Es difícil argumentar que In The Night Kitchen o los otros libros cuestionados por Pippin cumplen con este estándar.

Pippin afirma que la versión inalterada de In The Night Kitchen también viola una nueva ley, firmada por el gobernador Ron DeSantis (R) en 2023, HB 1069. Esa ley otorga a los residentes el derecho de exigir la eliminación de cualquier libro de la biblioteca que “represente o describa sexualidad”. conducta”, tal como se define en la ley de Florida, ya sea que el libro sea pornográfico o no. En The Night Kitchen y los otros libros impugnados por Pippin no representan ni describen conducta sexual.

Las alteraciones de los libros en el condado de Indian River fueron señaladas por primera vez por el Proyecto Libertad para Leer de Florida, que confirmó las acciones del distrito escolar a través de una solicitud de registros públicos.

David Flynt, padre de estudiantes de las escuelas del condado de Indian River, dijo a Popular Information que se oponía a los esfuerzos de Moms for Liberty. Flynt cuestionó por qué Moms for Liberty estaba “sexualizando” una imagen “del trasero desnudo de un duende”. La imagen “no estaba [incluida] para causar excitación y era de un personaje ficticio”, señaló Flynt. Dijo que era parte de un patrón de censura que en última instancia era perjudicial para los estudiantes. Flynt citó el reciente desafío de Pippin a Sofía Valdez, Future Prez, la historia de una joven que busca mejorar su vecindario. La base del desafío era que el abuelo del personaje principal apareciera con un pin en apoyo de los derechos LGBTQ. Esta es la imagen que provocó la objeción, con el pin rodeado en rojo:

Ese libro ahora ha sido retirado de los estantes de las escuelas del condado de Indian River en espera de revisión. En su formulario de desafío, Pippin indicó que no había leído el libro.

Stephana Ferrell, del Florida Freedom to Read Project, dijo que Moms for Liberty presionó al distrito para “desfigurar el trabajo de un ilustrador para adaptarlo a sus sensibilidades”. Dijo que el grupo “regularmente tergiversa las obras literarias de autores galardonados como pornografía y ahora tontos traseros de duendes desnudos”.

“Cubrir una imagen, borrar una línea o sacar una página sigue siendo supresión y priva al lector de las expresiones literarias completas del autor”, dijo Kasey Meehan, directora de programa de la organización sin fines de lucro PEN America.

Pippin rechazó estas críticas y dijo que “cubrir los genitales” era un requisito legal y no “desafiaba el trabajo del autor”.

El otro trabajo de Moms for Liberty en el condado de Indian River

En agosto de 2023, Moms for Liberty del condado de Indian River logró retirar 35 libros de las bibliotecas escolares después de que casi 50 miembros leyeran en voz alta pasajes explícitos en una reunión de la junta escolar. Muchos de estos oradores fueron interrumpidos por la vicepresidenta de la Junta Escolar, Peggy Jones. En algunos casos, Jones solicitó que el orador proporcionara una advertencia de contenido, citando la preocupación de que pudiera haber niños pequeños viendo la reunión de forma remota con sus padres.

Según Pippin, esta medida fue un intento deliberado de eludir las políticas de reseñas de libros del distrito. Anteriormente, en 2022, solo “la Junta Escolar eliminó cinco de los 156 libros impugnados por el capítulo de Mamás por la Libertad”. Pero, en julio de 2023, entró en vigor una nueva ley que exigía que se retiraran los libros si un miembro de la junta escolar impedía que un padre los leyera en voz alta en una reunión pública. Como resultado, la Junta Escolar votó unánimemente para eliminar los libros que Jones había interrumpido mientras se leían en voz alta. Los títulos eliminados incluyeron The Bluest Eye de Toni Morrison y The Handmaid’s Tale de Margaret Atwood.

“Es simplemente la manera más rápida de sacar estos libros del alcance de los niños”, dijo Pippin a TC Palm. El proceso de revisión, dijo, llevó mucho tiempo.

Jones, sin embargo, dijo que recibió amenazas de muerte “cada 10 a 15 minutos” después de que un clip de la reunión de la junta se volviera viral. No estaba sola: otro miembro de la Junta Escolar también estaba recibiendo amenazas. Mientras tanto, el personal del distrito escolar dijo que se vio inundado de “correos electrónicos altamente volátiles y emotivos” y llamadas después de la reunión. En septiembre de 2023, el distrito anunció que se eliminaron 128 títulos adicionales para su revisión. Todos estos libros han sido cuestionados por Moms for Liberty, informa TC Palm. Pippin ha amenazado con organizar “eventos escénicos adicionales si los libros permanecían en los estantes”.

