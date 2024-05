Rojo y listo: El Gran Fin de Semana de Junio de Orlando está de vuelta con fiestas en la piscina, circuitos y eventos

Junio es un gran mes para la comunidad queer de Florida Central. Es el Mes del Orgullo LGBTQ+, es el comienzo de la ajetreada temporada de verano cuando personas de todo el mundo visitan nuestros parques temáticos y es el Gran Fin de Semana de Fiestas de Orlando, lleno de fiestas en la piscina, circuitos y celebraciones, todo relacionado con ese primer sábado de junio conocido como el Día Gay en Disney’s Magic Kingdom.

El Día Gay en Disney’s Magic Kingdom se llevó a cabo por primera vez el 1 de junio de 1991, frente al Castillo de Cenicienta en Magic Kingdom, justo antes del desfile de las 3 p.m. La idea era que la comunidad LGBTQ+ se reuniera, todos con camisas rojas, para ser visibles y ser vistos en un momento en el que hacerlo podía ser peligroso. Cada año, durante los últimos 33 años, más o menos uno o dos años debido a una pandemia, la comunidad LGBTQ+ se ha reunido, celebrado y se ha teñido de rojo para honrar ese compromiso original.

Con el paso de los años, el día creció hasta convertirse en una colección de eventos de varios días organizados en varios hoteles y organizados por varias organizaciones, todos con la misma idea de que nuestra comunidad pudiera unirse y celebrar quiénes somos. Este año, del 30 de mayo al 2 de junio, Orlando volverá a vestirse de rojo y estará listo para la fiesta.

One Magical Weekend regresa con una colección de eventos, tanto tradicionales como nuevos, en su hotel anfitrión, el Sheraton Lake Buena Vista Hotel. El tema de este año es “Unleash the Magic”, y OMW traerá una experiencia mágica con favoritos que regresan como RipTide en Typhoon Lagoon y su Red Party en House of Blues, así como una nueva fiesta el domingo por la noche, el Pride Ball. ¡OMW también está de vuelta con Bear Jamboree! en el hotel anfitrión del oso, Crowne Plaza Orlando en Lake Buena Vista. Todo, desde las fiestas en la piscina de osos hasta Beareoke, está de vuelta.

GayDayS está de vuelta en el DoubleTree by Hilton Orlando en SeaWorld y listo para la fiesta. El tema de GayDayS de este año es “Todos a bordo: crucero terrestre 2024”. Junto con eventos que regresan como Miss GayDayS, Mr. GayDayS Leather y Drag and Porn Bingo, encontrarás nuevos circuitos nocturnos y fiestas retro retro.

Girls in Wonderland también regresa con otro año de emocionantes eventos para las damas, y en un nuevo hotel anfitrión: el TownePlace Suites Orlando / SpringHill Suites Orlando en Flamingo Crossings. Desde las fiestas en la piscina hasta el espectáculo de comedia y la gran fiesta de prohibición queer, GiW tiene un fin de semana lleno de emoción.

En las siguientes páginas encontrarás un desglose de eventos, días, horarios e información para que puedas aprovechar al máximo tu gran fin de semana de junio.

Junto con los eventos de One Magical Weekend, Bear Jamboree, GayDayS y Girls in Wonderland, también tenemos la información más reciente sobre The Pride Cup, la competencia multideportiva LGBTQ+ de KindRED Pride Foundation que se llevará a cabo durante tres días en toda Florida Central.

Y si eliges incluir los parques temáticos en tu celebración, hay parques selectos que se recomiendan como Días de los Camisas Rojas para cada día: el jueves 30 de mayo será Animal Kingdom y SeaWorld; El viernes 31 de mayo será Hollywood Studios e Islands of Adventure; El sábado 1 de junio será Magic Kingdom y Universal Studios; y el domingo 2 de junio será Epcot y Discovery Cove.

Toda la información sobre eventos y entradas está sujeta a cambios. Para obtener más información y comprar boletos, visite el sitio web de cada organización.

One Magical Weekend | Bear Jamboree! | Girls in Wonderland | GayDayS | The Pride Cup

One Magical Weekend

One Magical Weekend está de regreso en su hotel anfitrión, el Sheraton Lake Buena Vista Resort, ubicado en 12205 S. Apopka Vineland Rd. en Orlando, con los asistentes listos para “desatar la magia” para el gran fin de semana. OMW contará con 14 DJs de clase mundial, una docena de bailarines calientes y 11 increíbles anfitriones de fiestas a lo largo de sus 10 eventos candentes.

El hotel anfitrión cuenta con un par de piscinas estilo centro turístico, dos restaurantes y un bar y parrilla, tratamientos de spa, un gimnasio abierto las 24 horas y más. Se encuentra a poca distancia de Disney Springs, pero no tendrás que entrar ya que ofrecen traslados diarios al centro de transporte del parque de Disney y a Disney Springs.

OMW organizará su Gay Biz Expo en el Sheraton, con docenas de vendedores, el viernes y sábado de 11 a.m. a 6 p.m. y el domingo de 11 a.m. a 4 p.m. en el Sheraton Resort.

Los precios están sujetos a cambios. Todos los eventos de OMW son para mayores de 18 años, por favor traiga una identificación. Para obtener más información, visite OneMagicalWeekend.com.

Eventos:

Jueves 30 de mayo

TBT Fiesta de Bienvenida

9 p.m.-1 a.m.

Sheraton Lake Buena Vista Resort

Únase a OMW para la fiesta de bienvenida de ALL NEW #TBT (Throwback Thursday) organizada por la increíble Sra. Darcel Stevens y su elenco de DIVAS. Baila al ritmo de la increíble música del icónico DJ Twisted Dee y disfruta del espectáculo drag con algunos de los talentos drag más increíbles de Florida Central, como Daisy Dior, DeDe Santos, Angélica Sánchez, Britany One More Time, Mr Miss Adrian, Ebony Mendoza, Tasha Long, Orusha San Miguel y TP Lords. La asistencia a este evento es gratuita, pero se requiere un boleto. Este evento es para mayores de 18 años.

Este es un evento gratuito

Viernes, 31 de mayo

Fiesta en la piscina de terapia del Viernes

12-8 p.m.

Sheraton Lake Buena Vista Resort

Comience el viernes con una fiesta junto a la piscina en el hotel anfitrión. DJ Chalie B., de regreso por demanda popular, estará tocando las pistas de 12 a 4 p.m. y DJ Marti Frieson hace su debut en OMW de 4 a 8 p.m. Descuento disponible si compra los tres días de fiestas en la piscina.

$25

RIPTIDE

8 p.m.-2 a.m.

Typhoon Lagoon de Disney

Este es el evento insignia de One Magical Weekend y hacen todo lo posible por él. Durante una noche, tú y miles de tus amigos más cercanos tendrán acceso al parque acuático Disney’s Typhoon Lagoon. El parque acuático de 52 acres cuenta con piscinas de olas, toboganes de agua y más.

DJ Paulo y DJ Edil Hernandez mantendrán la música en el escenario principal con DJ D-STU girando en Bear Lagoon.

Bliss Beach también está de regreso, presentado por Bliss Cares. No te pierdas a los graduados de TRANSformation 2024 de Bliss Cares en la fiesta.

Configúralo con una entrada VIP que te da acceso anticipado al parque acuático, así como acceso a la zona de playa privada VIP con barra libre y servicio de toallas durante toda la noche.

Este es un evento solo para mayores de 18 años, y se verificarán las identificaciones, así que no lo olvide.

Entrada general de $100 / $210 VIP

Cadabra After Hours: Fantasía de neon

De 2 a 8 a.m.

Sheraton Lake Buena Vista Resort

Mantén la fiesta toda la noche con el circuito Cadabra After Hours. El tema del viernes por la noche al sábado por la mañana es Neon Fantasy. La música correrá a cargo de DJ Deanne. Los After Parties de Cadabra son de 21 años en adelante. Descuento disponible si compras las tres noches de after parties.

$60

Sábado, 1 de junio

Fiesta en la piscina de terapia del sábado

12-8 p.m.

Sheraton Lake Buena Vista Resort

Comienza el primer día del Mes del Orgullo LGBTQ+ con una fiesta junto a la piscina en el hotel anfitrión. DJ Mohammad comienza, tocando las melodías de 12 a 4 p.m. y DJ Danny Verde sube al escenario de 4 a 8 p.m. Descuento disponible si compra los tres días de fiestas en la piscina.

$25

RED Vol VII: Bucanero

8 p.m.-1 a.m.

Casa del Blues Orlando

No te pierdas la fiesta anual del circuito RED de OMW en House of Blues de Disney Springs. Este año, tiembla tu amigo de madera mientras buscas botín en RED Volume VII: Buccaneer. Eso significa que, además de vestirte de rojo, te animamos a vestirte con tu mejor atuendo de pirata.

La música correrá a cargo de la hipnotizante DJ Ana Flor, que te hará bailar a capa y espada por la pista de baile. Los bailarines de One Magical Weekend estarán de vuelta y están listos para abordar tu barco.

Haga de esta noche una de las que los lobos de mar sentirán envidia con la experiencia VIP con barras libres y asientos especiales. Asegúrate de usar tu mejor atuendo rojo, pero ten en cuenta que Walt Disney World Resort y Disney Springs no permiten disfraces, así que planifica en consecuencia. Este es un evento solo para mayores de 18 años y se verificarán las identificaciones, así que no lo olvide.

Entrada general $75 / VIP $170

Cadabra After Hours: Vestuario

De 2 a 8 a.m.

Sheraton Lake Buena Vista Resort

Ve a la derecha desde House of Blues hasta el siguiente circuito de Cadabra After Hours. Juega desde el sábado por la noche hasta el domingo por la mañana, ya que el tema es el vestuario. La música correrá a cargo del DJ Nick Stracener. Los After Parties de Cadabra son de 21 años en adelante. Descuento disponible si compras las tres noches de after parties.

$60

Domingo 2 de junio

Fiesta en la piscina de terapia dominical

12-8 p.m.

Sheraton Lake Buena Vista Resort

Es la última fiesta junto a la piscina de 2024 en el hotel anfitrión. DJ Jerac pone la música a todo volumen de 12 a 4 p.m. y DJ J. Warren la trae a casa de 4 a 8 p.m. Descuento disponible si compra los tres días de fiestas en la piscina.

$25

Pride Ball

9 p.m.-1 a.m.

Sheraton Lake Buena Vista Resort

¡Suéltate el pelo y prepara a la diva que llevas dentro para hacer una POSE! ¡Únase a OMW en el hotel anfitrión para una fiesta de clausura de T-Dance el domingo que no se puede perder! ¡Usa tu equipo y máscara favoritos de PRIDE y únete a nosotros en la pista de baile con los sonidos del DJ internacional Kidd Madonny! Los tacones y arneses no son necesarios, ¡pero son más que bienvenidos! Este es un evento solo para mayores de 18 años y se verificarán las identificaciones, así que no lo olvide.

$55

Cadabra After Hours: Daddy

De 2 a 8 a.m.

Sheraton Lake Buena Vista Resort

Cierra tu fin de semana con el último circuito Cadabra After Hours de 2024. Esta fiesta va desde el domingo por la noche hasta el lunes por la mañana y el tema es papá. La música correrá a cargo del DJ Alex Lo. Los After Parties de Cadabra son de 21 años en adelante. Descuento disponible si compras las tres noches de after parties.

$60

Bear Jamboree!

El año pasado, después de que Tidal Wave Party anunciara que llevaría sus eventos a Las Vegas, One Magical Weekend, en asociación con Orlando Bear Pride, dio un paso adelante y llenó ese agujero en forma de oso en el fin de semana con Bear Jamboree.

¡Jamboree de osos! trae todos los emocionantes eventos a los que estaba acostumbrado en Tidal Wave al hotel anfitrión en el Crowne Plaza Orlando Lake Buena Vista, ubicado en 8686 Palm Pkwy. en Orlando. El fin de semana será presentado por la madre oficial de la guarida de este año, el ícono drag Tora Himan.

¡Jamboree de osos! participará en los eventos principales de One Magical Weekend: #TBT Welcome Party, RipTide, RED VII: Buccaneer y Pride Ball, así que diríjase a la página 27 para obtener más detalles sobre esos eventos. A continuación encontrarás información sobre otros eventos de Bear Jamboree.

Los precios están sujetos a cambios. Para obtener más información, visite Bear-Jamboree.webflow.io.

Eventos:

Viernes, 31 de mayo

Fiesta de bienvenida en la piscina de Bulge

12-8 p.m.

Crowne Plaza Orlando Lake Buena Vista

¡Comienza el Jamboree del Oso! con una fiesta de bienvenida en la piscina, se recomienda el atuendo de BULGE. El DJ Chris Adams da la bienvenida a los osos de 12 a 4 p.m. y el DJ Edil Hernandez mantiene la música de 4 a 8 p.m. La entrada a la fiesta en la piscina de bienvenida de Bulge incluye la entrada a todos los eventos especiales del viernes organizados por Den Daddy Anthony y Tora Himan, que incluyen bingo, bearaoke, eventos para cachorros, el mercado de vendedores, The Dungeon y más sorpresas. ¡Debes tener al menos 18 años para asistir al Jamboree del Oso! Eventos.

$25

Sábado, 1 de junio

Fiesta en la piscina de baile Bearwood Derby

12-8 p.m.

Crowne Plaza Orlando Lake Buena Vista

Un oasis tropical te espera en la fiesta de baile en la piscina del sábado del hotel anfitrión. DJ Castle comienza el día tocando melodías de 12 a 4 p.m., DJ Charlie B lo mantiene de 4 a 8 p.m. La entrada a la fiesta en la piscina de baile del Derby de Bearwood incluye la entrada a todos los eventos especiales del sábado organizados por Den Daddy Anthony y Tora Himan, que incluyen bingo, bearaoke, eventos para cachorros, el mercado de vendedores, The Dungeon y más sorpresas. ¡Debes tener al menos 18 años para asistir al Jamboree del Oso! Eventos.

$45

Bingo con un toque especial

1-3 p.m.

Crowne Plaza Bar

Únase a Den Daddy Anthony y DJ Chris Adams en el Crowne Plaza Bar para un evento especial de Bear Jamboree Bingo.

Evento incluido con el pase de piscina del sábado

Bearaoke

3 p.m.

Crowne Plaza Bar

Es hora de mostrarles a los osos cómo llevas una melodía. Presentado por Den Mother, Tora Himan, Bearaoke es como un karaoke normal, solo que con más gruñidos. Sonidos proporcionados por DJ Chris Adams.

Evento incluido con el pase de piscina del sábado

Fiesta en la piscina Pup Bash

8-10 p.m.

Crowne Plaza Orlando Lake Buena Vista

El DJ Tim Staney mantiene la música fluyendo de 8 a 10 p.m. para la fiesta en la piscina Pup Bash del sábado por la noche. El evento incluirá un Pup Camp Drag Show y una piscina de bolas.

Evento incluido con el pase de piscina del sábado

Fiesta en la piscina de códigos de los Scouts

10 p.m.-2 a.m.

Crowne Plaza Orlando Lake Buena Vista

Termine la noche con la fiesta en la piscina de Scouts Code en el hotel anfitrión. Asegúrate de marcar tu código. Música proporcionada por DJ Twisted Dee de 10 p.m. a 2 a.m.

Evento incluido con el pase de piscina del sábado

Domingo 2 de junio

Fiesta en la piscina con insignia de mérito

12-8 p.m.

Crowne Plaza Orlando Lake Buena Vista

La Merit Badge Pool Party es presentada por Tidal Wave. Gana tus insignias de mérito por tus logros de fin de semana y conoce a los Maestros Scout de Bear Jamboree. DJ Danny Gallegos comienza, tocando las pistas de 12 a 4 p.m. DJ Mohammad se hace cargo de las melodías de 4 a 8 p.m. La entrada a la Merit Badge Pool Party incluye la entrada a todos los eventos especiales del domingo organizados por Den Daddy Anthony y Tora Himan, que incluyen bingo, bearaoke, eventos para cachorros, el mercado de vendedores, The Dungeon y más sorpresas. ¡Debes tener al menos 18 años para asistir al Jamboree del Oso! Eventos.

$45

Bingo con un toque especial

1-3 p.m.

Crowne Plaza Bar

Den Daddy Anthony y DJ Chris Adams están de vuelta en el Crowne Plaza Bar para más Bear Jamboree Bingo especial.

Evento incluido con el Sunday Pool Pass

Bearaoke

3-5 p.m.

Crowne Plaza Bar

Espero que no estés demasiado ronco por el fin de semana porque queremos escucharte cantar una vez más. Presentado una vez más por Den Mother Tora Himan, Bearaoke te hará gruñir. Sonidos proporcionados por DJ Chris Adams.

Evento incluido con el Sunday Pool Pass

Fiesta en la piscina Pup Bash

8-10 p.m.

Crowne Plaza Orlando Lake Buena Vista

DJ Tim Staney regresa de 8 a 10 p.m. manteniendo la música fluyendo y los cachorros bailando para la fiesta en la piscina Pup Bash del domingo por la noche.

Evento incluido con el Sunday Pool Pass

Fiesta en la piscina Star Gayzing

10 p.m.-2 a.m.

Crowne Plaza Orlando Lake Buena Vista

Una última fiesta en la piscina en el hotel anfitrión antes de que el Bear Jamboree 2024 llegue a su fin. DJ Castle te ayudará a bailar tu baile final de 10 p.m. a 2 a.m.

Evento incluido con el Sunday Pool Pass

Girls in Wonderland

Este año marca el 23 aniversario de Girls in Wonderland y lo están celebrando con uno de los fines de semana más grandes de su historia. Iniciado por Amy Alonso, Alison Burgos y Yesenia León de Pandora Events, Girls in Wonderland ofrece una serie de eventos para las mujeres de la comunidad.

Las chicas están de regreso este año en un nuevo hotel anfitrión: el TownePlace Suites Orlando / SpringHill Suites Orlando en Flamingo Crossings, ubicado en 13279 Hartzog Rd. en Winter Garden.

Los pases de fin de semana están disponibles, los precios están sujetos a cambios y todos los eventos son para mayores de 21 años. Para obtener más información, visite GirlsInWonderland.com.

Eventos:

Jueves 30 de mayo

Happy Hour de bienvenida

6-8 p.m.

TownePlace Suites Orlando/SpringHill Suites Orlando

Mézclate, mézclate y haz nuevos amigos, ya sea para el fin de semana o para toda la vida, en la fiesta de bienvenida de la hora feliz de Girls in Wonderland. El evento cuenta con música en vivo de Deb Hundseder y Bud Light gratis en borrador hasta que se agote.

Este evento es gratuito para los huéspedes del hotel GiW

Atasco

9 p.m.-2 a.m.

Cuba Libre

La fiesta de apertura de Girls in Wonderland es un atasco de tráfico en Cuba Libre en Pointe Orlando. Tome un brazalete de color coordinado con su disponibilidad: rojo significa tomado, amarillo significa acercarse con precaución y verde significa ir a por ello. El evento contará con música proporcionada por los DJ’s Pat Pat, Dlux y Zehno, y sexys go-go que trabajarán en el tráfico durante toda la noche.

$25 por adelantado / $30 en el evento

Viernes, 31 de mayo

Fiesta en la piscina mojada

11 a.m.-5 p.m.

TownePlace Suites Orlando/SpringHill Suites Orlando

Mójate en la primera fiesta en la piscina del fin de semana. Disfruta del paisaje. Relájate, nada, come y bebe en las piscinas dobles mientras bailas al ritmo de algunos de tus DJs favoritos: Pat Pat, Citizen Jane y Zehno. Actuación en vivo de Chloe Star y con juegos del Day Club, concurso de hoyos de maíz, beer pong y recién casados.

$30 por adelantado / $35 en el evento

L-Lounge Happy Hour

6-8 p.m.

TownePlace Suites Orlando/SpringHill Suites Orlando

Pre-juego para la gran noche que se avecina con cócteles especiales y música en vivo de Citizen Jane con batería y guitarra.

Este evento es gratuito para los huéspedes del hotel GiW

Espectáculo de comedia Out For Laughs

7:30-9:30 p.m.

Hash House, una go-go

Únase a Girls in Wonderland en Hash House a Go-Go, ubicado en 5350 International Dr. en Orlando, para una noche de risas con una de las cómicas LGBTQ+ más populares de la actualidad: Kristin Key. Key es un comediante estadounidense que ha aparecido en The Improv y en las series “Last Comic Standing” y “Bring the Funny”. Favorece un estilo de comedia autocrítico, físico e improvisado e incorpora la guitarra para crear una comedia musical original.

$35 por adelantado / $45 en el evento

Climax

9 p.m.-2 a.m.

Mango’s Tropical Café Orlando

La fiesta del viernes por la noche de Girls in Wonderland en Mango’s Tropical Café, ubicado en 8126 International Dr. en Orlando, estará dirigida por Ivy Les Vixen y sus sexys Vixens, todas listas para una noche salvaje. La música estará a cargo de los DJ’s Les Ortiz y Pat Pat, y en el patio de la DJ Tatiana. El evento también contará con actuaciones en vivo de Snow Tha Product y JJ Drums.

$35 por adelantado

$45 en el evento

Sábado, 1 de junio

Fuera de horario, resplandor

2-5 a.m.

TownePlace Suites Orlando/SpringHill Suites Orlando

La fiesta continúa durante la noche en el hotel anfitrión con la discoteca Bud Light.

$20 por adelantado / $30 en el evento

Fiesta en la piscina Splash

11 a.m.-5 p.m.

TownePlace Suites Orlando/SpringHill Suites Orlando

¡Es LA GRAN FIESTA QUEER EN LA PISCINA! Diviértete y chapotea en la infame fiesta en la piscina bañada por el sol. Bebe cócteles tropicales y baila al ritmo de los DJs Citizen Jane, Pat Pat y Sammii Blendz en la piscina del escenario principal. El Day Club, que se encuentra en el interior, contará con la DJ Gabby Risso.

$45 por adelantado / $50 en el evento

Evento emblemático de GiW: Fiesta de la Prohibición Queer – Locos años veinte

10 p.m.-2 a.m.

Proyecto de cerveza de Nueva York

El sábado por la noche es la fiesta de baile exclusiva de Girls in Wonderland, y este año su tema es “Queer Prohibition Party – Roaring Twenties”. El código de vestimenta es la moda de la década de 1920 y el estilo de gángsters, y la fiesta de baile se llevará a cabo en New York Beer Project, ubicado en 9230 Miley Dr. en Winter Garden. Música a cargo de los DJs Les Ortiz, Citizen Jane, Pat Pat y Sammii Blendz.

$35 por adelantado / $45 en el evento

Domingo 2 de junio

Fuera de horario, chica

2-5 a.m.

TownePlace Suites Orlando/SpringHill Suites Orlando

La mayor y mejor fiesta lésbica del país, Girl The Party, se apodera de la noche de desenfreno. Todos tus DJs favoritos, go-go Vixens y más suben al escenario. Los DJ’s Dlux y Zehno lanzarán ritmos house e indie en la discoteca Bud Light.

$20 por adelantado / $30 en el evento

¡Día de diversión dominical! Fiesta en la piscina

11 a.m.-6 p.m.

TownePlace Suites Orlando/SpringHill Suites Orlando

Diviértete y chapotea en la infame y última fiesta en la piscina del fin de semana. Beba cócteles tropicales y baile al ritmo de los DJ’s Sammii Blendz y Les Ortiz en la piscina del escenario principal. Además, ¡no te olvides del CONCURSO ANUAL DE COMER MANGUITOS! El Day Club interior contará con música de los DJ’s Spex y Zehno, y no te pierdas el Drag Queen Bingo.

$35 por adelantado / $45 en el evento

Fiesta de la última oportunidad

10 p.m.-2 a.m.

Flaming Grill en el TownePlace Suites Orlando/SpringHill Suites Orlando

Dile adiós a otro increíble País de las Maravillas en nuestra Bud Light Disco con ritmos del DJ invitado Sammii Blendz.

$15 por adelantado / $25 en el evento

GayDayS

Todos a bordo mientras GayDayS regresa nuevamente en el DoubleTree by Hilton Orlando en SeaWorld, ubicado en 10100 International Dr. en Orlando, ¡con el tema de este año establecido como Crucero terrestre 2024!

¡GayDayS también regresa con su popular Expo! Este evento gratuito contará con entretenimiento en vivo, obsequios y una amplia variedad de vendedores y expositores que ofrecerán una emocionante variedad de productos y servicios LGBTQ+, todos convenientemente ubicados dentro del hotel anfitrión. La exposición se llevará a cabo los jueves de 11 a.m. a 6 p.m., viernes y sábado de 10 a.m. a 6 p.m. y domingos de 10 a.m. a 4 p.m.

El puesto de bienvenida e información de GayDayS, así como su Centro de Boletos y Mercancías, abrirán el 29 de mayo, a partir del mediodía, con fiestas en la piscina y eventos a partir del 30 de mayo.

Los precios están sujetos a cambios. Para obtener más información, visite GayDayS.com.

Eventos:

Jueves 30 de mayo

Allá por los años 80

7-10 p.m.

DoubleTree by Hilton Orlando en SeaWorld

Haz un viaje a la década de 1980 para disfrutar de una fiesta retro con todas tus canciones favoritas. Únase a GayDayS en The Pavilion, ubicado en el hotel anfitrión, vestido con su mejor estilo de los 80 para escuchar una colección de las mejores cintas de mezclas. Este es un evento para mayores de 18 años.

Este es un evento gratuito

Gay aturdido y confundido

8 p.m.

DoubleTree by Hilton Orlando en SeaWorld

Los íconos drag Randy Roberts y Varla Jean Merman se unen para un espectáculo especial de GayDayS con entretenimiento inolvidable.

$30 por adelantado / $40 en el evento

PI @ GD

8 p.m.-2 a.m.

DoubleTree by Hilton Orlando en SeaWorld

¡Vuelve la legendaria fiesta de Pleasure Island! Ven a revivir todos tus éxitos favoritos de Mannequins. Música proporcionada por DJ Scott Robert.

$20 por adelantado / $30 en el evento

Viernes, 31 de mayo

GayDayS Drag Bingo

5-7 p.m.

DoubleTree by Hilton Orlando en SeaWorld

Presentado por la ex Miss GayDayS Twila Holiday, es toda la diversión del bingo y toda la diversión de un espectáculo de drag mezclados.

$20 por adelantado / $30 en el evento

Noche campestre en el pabellón

7-10 p.m.

Saca esas botas y chaparreras de vaquero y dirígete al Pabellón. Se fomenta la ropa de campo y el evento contará con música country, baile en línea, cerveza y whisky. Este es un evento para mayores de 18 años.

Este es un evento gratuito

GayDayS Estrella Porno Bingo

7:30-9:30 p.m.

DoubleTree by Hilton Orlando en Seaworld

Únase a la anfitriona Addison Taylor y su equipo de estrellas porno para un juego de anfitrión y apasionante de Porn Star Bingo. ¡Espera a ver lo que sucede cuando se llama a “O-69”!

$30 por adelantado / $40 en el evento

Sábado, 1 de junio

Fiesta nocturna en el circuito erótico de Love Island

12-6 a.m.

DoubleTree by Hilton Orlando en Seaworld

¡Diviértete toda la noche y encuentra tu amor! Descuento disponible si compras entradas para ambas Fiestas del Circuito Nocturno.

$45 por adelantado / $60 en el evento

Concurso de Miss GayDayS

5-7 p.m.

DoubleTree by Hilton Orlando en Seaworld

¿Quién será coronada Miss GayDayS 2024? Presentado por Chi Chi LaRue y Twila Holiday, y con la participación de Miss GayDayS 2023 Jade Foxx, las concursantes intentan deslumbrar a los jueces en categorías como entrevista, ropa formal y actuación.

$20 por adelantado / $30 en el evento

Domingo 2 de junio

Fiesta de circuito nocturno de baile fetichista de la isla de fantasia

12-6 a.m.

DoubleTree by Hilton Orlando en SeaWorld

Prepárate para dar rienda suelta a tus sueños más salvajes en la Isla de la Fantasía. Descuento disponible si compras entradas para ambas Fiestas del Circuito Nocturno.

$45 por adelantado / $60 en el evento

Mr. GayDayS Concurso de Cuero

1-3 p.m.

DoubleTree by Hilton Orlando en SeaWorld

Ven a conocer Mr GayDayS Leather 2023, Tony Vega, y descubre quién se llevará a casa la faja y el parche este año en el Concurso de Cuero Mr GayDayS 2024. Presentado por Jeffrey Wayne y Twila Holiday.

$20 por adelantado / $30 en el evento

Fiesta de la Victoria de Botas, Cervezas y Osos

5 p.m.

DoubleTree by Hilton Orlando en SeaWorld

Sal y celebra la victoria del recién estrenado Mr. GayDayS Leather 2024.

Este es un evento gratuito

Gay aturdido y confundido

6 p.m.

DoubleTree by Hilton Orlando en SeaWorld

Los íconos drag Randy Roberts y Varla Jean Merman están de regreso para otro espectáculo de GayDayS.

$30 por adelantado / $40 en el evento

Baile del té en GayDayS

8 p.m.-2 a.m.

DoubleTree by Hilton Orlando en SeaWorld

Únete a la única DJ Brianna Lee para el último baile de GayDayS 2024.

$30 por adelantado / $40 en el evento

Eventos diarios:

Fiesta en la piscina principal y en la piscina de los osos

Del 30 de mayo al 2 de junio

11 a.m.-2 a.m.

DoubleTree by Hilton Orlando en SeaWorld

Las fiestas en la piscina de GayDayS son legendarias y cuentan con algunos de los mejores DJs de todo el mundo. Los DJ’s de este año se enumeran aquí. Jueves: DJ Trevor Oldroyd, Pacemaker y DJ Jayson; Viernes: DJ Robbie Carrigan, DJ Trevor Oldroyd y DJ Hot Mess; Sábado: DJ Joshua Atom, DJ Itty Bitty y DJ John Stuurm; Domingo: DJ Mike Sklarz, DJ Joshua Atom y DJ Chi Chi La Rue. El precio de la entrada te da acceso tanto a la piscina principal como a la piscina de osos.

Pase de piscina para el jueves o el viernes:

$40 por adelantado / $50 en el evento

Pase de piscina para sábado o domingo:

$50 por adelantado / $60 en el evento

Cachorro Mosh

Del 31 de mayo al 2 de junio

3-5 p.m.

DoubleTree by Hilton Orlando en SeaWorld

Llamando a todos los cachorros, ven a divertirte en el puppy mish diario, abierto los viernes, sábados y domingos.

$5 por día por adelantado, $10 en el evento

$15 por los 3 días de anticipación, $25 por los 3 días en el evento

Fiesta de la Espuma

Del 30 de mayo al 1 de junio

10 p.m.-1 a.m.

DoubleTree by Hilton Orlando en SeaWorld

Únete a la diversión en la fiesta nocturna de la espuma de GayDayS, abierta los jueves, viernes y sábados.

$10 por noche / $25 por las 3 noches

The Pride Cup

Photo courtesy of John Teixeira

KindRED Pride Foundation es una organización sin fines de lucro formada por los propietarios de One Magical Weekend, Tom Christ y Billy Looper, para ayudar a mantener vivo el espíritu del primer sábado de junio como el Día Gay en Disney’s Magic Kingdom, alentando a un millón de personas en todo el mundo a vestirse de rojo ese día. También se estableció para apoyar y recaudar fondos para otras organizaciones sin fines de lucro que educan, promueven y celebran la diversidad, la inclusión, la igualdad, la expresión segura y la amabilidad.

Como parte de la Fundación KindRED Pride, The Pride Cup es una competencia multideportiva anual LGBTQ+ que se lleva a cabo durante el primer fin de semana de junio en Orlando. Con eventos que dan la bienvenida a atletas de todos los niveles, el espíritu de la competencia es “Be Kind Champion” para coincidir con los RED Shirt Pride Days.

La Copa del Orgullo de este año contará con golf, baloncesto, cornhole, kickball, pickleball, fútbol y voleibol.

Sal a jugar o a ver, apoyar y animar a los atletas. Para obtener más detalles sobre la Copa del Orgullo de este año, visite KindRedPride.org/Pride-Cup.

Golf

31 de mayo

Campo de golf Dubsdread

KindRED Pride se asociará una vez más con Bowled Over Promotions para organizar una salida de golf de un día a beneficio de The Pride Chamber, la cámara de comercio LGBTQ+ de Florida Central. Con 144 participantes esperados, esta debería ser la mayor salida de golf LGBTQ+ en los EE. UU.

El Torneo de Golf Pride Cup consistirá en:

-Torneo de Scramble de cuatro personas

-Más cercano al Pin (masculino y femenino)

-Drive más largo (masculino y femenino)

Los golfistas pueden registrarse como cuarteto o como individuos y jugarán 18 hoyos en el campo de golf Dubsdread, ubicado en 549 West Par St. en Orlando. El saque de salida comienza a las 8 a.m. Los golfistas recibirán un desayuno continental, una fabulosa bolsa de regalo para golfistas, un almuerzo y dos bebidas en el campo. El evento también contará con rifas y divertidos concursos.

A continuación, se celebrará un almuerzo de entrega de premios en el Tap Room de Dubsdread a partir de las 12:30 p.m.

La inscripción cuesta $150 para un solo golfista y $600 para un cuarteto

Baloncesto

1 y 2 de junio

Escuela Secundaria Lake Buena Vista

La Asociación de Baloncesto del Orgullo de los Estados Unidos se está asociando con KindRED Pride para llevar el baloncesto a la Copa del Orgullo por primera vez. El torneo inaugural de baloncesto de la Copa del Orgullo será un torneo de dos días con Round Robin jugado el primer día y luego un torneo de eliminación directa el segundo día.

La cuota de inscripción es de $550

Agujero de maíz

1 y 2 de junio

Escuela Secundaria Lake Buena Vista

Prepárate para disfrutar de la emoción de arrojar bolsas llenas de maíz a los agujeros. La Rainbow Sports League trae a Cornhole a la Copa del Orgullo por primera vez. El Torneo Cornhole inaugural es un torneo de dos días con Round Robin jugado el primer día de la Copa del Orgullo y luego un torneo de eliminación simple con equipos ubicados en dos divisiones en el segundo día. Puedes registrarte como equipo completo o como jugador de equipo. Los equipos pueden tener de dos a seis jugadores con dos miembros del equipo en la cancha a la vez. Garantizado para jugar al menos cuatro partidos. Los equipos se colocarán en Round Robins por sorteo a ciegas.

La cuota de inscripción al torneo es de $40 ($45 por inscripción tardía)

Kickball

1 y 2 de junio

Escuela Secundaria Lake Buena Vista

OUT Sports League está trayendo de vuelta el kickball a The Pride Cup con el objetivo de unir a todas las principales ligas de kickball LGBTQ+ de Florida, por lo que puede esperar ver equipos de OUT Orlando, OUT Tampa, Rainbow Sports League en Fort Lauderdale, Stonewall Gainesville, Stonewall Jacksonville y más. Los equipos estarán formados por entre 12 y 17 jugadores. Este es un torneo de cabezas de serie, en el que cada equipo se asigna a tres o cuatro juegos aleatorios en un round robin el primer día para determinar la clasificación. El segundo día será un torneo eliminatorio de dos divisiones. Se jugarán partidos por el primer, segundo y tercer lugar.

La cuota de inscripción al torneo es de $40

Pickleball

1 y 2 de junio

Escuela Secundaria Lake Buena Vista

OUT Sports League también está organizando Pickleball en The Pride Cup este año, ofreciendo diferentes formatos de dobles y scramble para ayudarlo a conocer gente nueva, mantenerse activo e involucrarse con la comunidad. El torneo de todos contra todos de dobles al aire libre consistirá en cinco juegos en total jugados a 15 puntos en grupos de seis equipos. Cada evento contendrá grupos de tres niveles de habilidad diferentes: Principiante (3.0 y menos), Intermedio (3.5) y Avanzado (4.0) y superior. El primer día se jugarán los dobles femeninos y los dobles masculinos, mientras que el segundo día se jugarán los dobles mixtos y los dobles Scramble. Las personas que se registren sin pareja serán emparejadas. Si no puede asociarse con usted, se le otorgará un reembolso.

La cuota de inscripción al torneo es de $40

Fútbol

1 y 2 de junio

Escuela Secundaria Lake Buena Vista

La Asociación Internacional de Fútbol LGBTQ+ se enorgullece de presentar un nuevo torneo de fútbol 7v7 para la Copa del Orgullo este año. Este es un torneo de dos días, 7v7 con un portero y un máximo de 12 por equipo, comenzando con la fase de grupos en el primer día y luego los playoffs en el segundo día. Garantizado para jugar al menos cuatro partidos. Regístrese como equipo, grupo pequeño o agente libre. El torneo también contará con el primer día, el partido Kicking Out Transphobia. Este partido es un mini torneo especial de 3 contra 3 que destaca la diversidad, la inclusión y la resiliencia trans.

La inscripción cuesta $54.99 como individuo o $550 por equipo

Voleibol

1 y 2 de junio

Escuela Secundaria Lake Buena Vista

Te invitamos a abrirte camino a través de un fin de semana mágico con el Torneo de Voleibol de la Liga Deportiva Arcoíris. Este evento será un torneo de voleibol de hierba recreativo de 6 contra 6 y un torneo competitivo de voleibol de hierba de 4 contra 4. Todos los equipos serán mixtos, puedes registrarte como equipo o como individuo y ser colocado en un equipo.

La inscripción cuesta $40 por jugador