30 Días de Orgullo: Algo LGBTQ+ para hacer todos los días en Florida Central y Tampa Bay este junio

Cada mes de junio, los miembros de la comunidad celebran a los primeros pioneros del movimiento moderno por los derechos LGBTQ+ con desfiles, festivales y una variedad de eventos diferentes en todo el país.

A diferencia del Mes de la Historia LGBTQ+, que se reconoce en octubre desde 1994, cuando una coalición de organizaciones educativas de Estados Unidos lo designó así y la Asamblea General de la Asociación Nacional de Educación lo incluyó dentro de una lista de meses conmemorativos al año siguiente, el Mes del Orgullo LGBTQ+ celebra el Levantamiento de Stonewall de 1969.

El levantamiento de Stonewall comenzó el 28 de junio de 1969, cuando aproximadamente a la 1:15 a.m. agentes encubiertos de la policía de Nueva York allanaron The Stonewall Inn, un bar gay en el Greenwich Village de Nueva York.

Cuando la policía allanó Stonewall, comenzaron a arrestar a empleados y clientes mientras una multitud se reunía fuera del bar. La multitud coreaba “¡Poder gay!” y “¡Queremos libertad!”. Los cánticos finalmente se convirtieron en resistencia y, liderados por la activista transgénero Marsha P. Johnson, la multitud comenzó a arrojar objetos a los policías, obligándolos a atrincherarse en Stonewall.

La rebelión duró varios días y se expandió a las cercanías de Christopher Park y a las calles vecinas. Para el último día, miles de personas habían salido a las calles a protestar.

La primera Marcha del Orgullo tuvo lugar un año después, honrando a quienes se opusieron a la opresión y celebrando el inicio del movimiento moderno por los derechos LGBTQ+.

Florida Central y Tampa Bay no escasean las celebraciones del Orgullo durante el mes de junio. Desde las principales ciudades de nuestras áreas hasta nuestros pueblos más pequeños, cada vez más comunidades locales celebran con festivales, desfiles, marchas y más.

Con tantas cosas sucediendo durante junio, queríamos ayudarlo a comenzar con formas de celebrar su Orgullo para cada día del mes. Esta no es de ninguna manera una lista completa de los eventos que ocurren en Florida Central y Tampa Bay durante el Mes del Orgullo LGBTQ+, pero es un punto de partida para darle algunas ideas de lo que tiene disponible para usted.

Asegúrese de consultar nuestros próximos planificadores de eventos en Watermark, así como nuestras diversas guías, incluida la guía Living With Pride de Florida Central, la guía Living With Pride de Tampa Bay y la guía Living With Pride de Sarasota para obtener más eventos e información sobre Pride en su área.

1 de junio

Día Gay en Magic Kingdom

9 a.m.-11 p.m.

Reino Mágico, Walt Disney World

En junio de 1991, un grupo de LGBTQ+ de la Florida Central decidió reunirse en Magic Kingdom de Walt Disney World para mostrarle al “Lugar Más Mágico de la Tierra” que “¡Estamos aquí, somos queer y nos gustaría ver el Castillo de Cenicienta!” Ese primer año, 1.500 personas, todas con camisas rojas, se reunieron frente al castillo justo antes del desfile de las 3 p.m., y 33 años después, la tradición continúa. Lo que comenzó como un día en el parque a lo largo de los años se convirtió en varios días de eventos, pero si no has experimentado el evento que lo inició todo, ¿qué estás esperando? Hazte con una camisa roja, un par de orejas de Mickey y un grupo de amigos y comienza el mes con un día en Magic Kingdom. Si bien no es un evento oficial de Disney World (todavía), encontrará muchos productos del Orgullo de Disney para examinar y mucha “familia” con la que disfrutar del parque.

Un boleto de residente de Florida de un día le costará $ 109 y está disponible para comprar en DisneyWorld.Disney.go.com.

2 de junio

Orlando canta “Considering Matthew Shepard”

2 p.m.

Centro Dr. Phillips, Orlando

Compuesta por Craig Hella Johnson, “Considering Matthew Shepard” es un oratorio de tres partes nominado al Grammy que es una respuesta musical evocadora y compasiva al asesinato de Matthew Shepard. El ensamble profesional de Orlando Sings, Solaria, presentará esta obra, completamente escenificada, en el Teatro Alexis & Jim Pugh del Dr. Phillips Center con orquesta de cámara, solistas y proyecciones. También hay una función el sábado 1 de junio, a partir de las 8 p.m. Puedes leer más sobre el programa en la página 49.

Los boletos comienzan en $ 39.50 y están disponibles en DrPhillipsCenter.org.

3 de junio

Películas y Martinis en The Wet Spot

8 p.m.

La Mancha Húmeda, San Petersburgo

Diríjase a The Wet Spot en San Petersburgo para nadar y ver una película. Su presentación de largometrajes en este cine junto a la piscina es la película de 2022 “Bros”, protagonizada por Billy Eichner y Luke Macfarlane. Los martinis y cócteles SKYY cuestan $ 3 durante todo el día.

La asistencia a este evento es gratuita.

4 de junio

Bingo retorcido en Hamburger Mary’s Orlando

7 p.m.

Hamburger Mary’s, Orlando

¿Qué es mejor que pasar el rato con drag queens y ganar divertidos premios? Únase a un par de anfitriones drag para Twisted Bingo en Hamburger Mary’s en Orlando. Los asientos comienzan a las 6:30 p.m. y el bingo comienza a las 7 p.m. Deberá llamar con anticipación al 321-319-0600 para hacer una reserva y asegurarse de obtener una mesa. Twisted Bingo se lleva a cabo todos los martes en Hamburger Mary’s.

Este evento ha sido cancelado debido a la reubicación del lugar.

5 de junio

La Conexión de Negocios de junio de la Cámara del Orgullo

6-8 p.m.

La Cámara del Orgullo, Orlando

Mézclate, mézclate y establece contactos con otros profesionales LGBTQ+ en la red social Business Connect de junio de The Pride Chamber. Organizado por United Community, el Business Connect de este mes también será un “Baby Shower comunitario”, ya que recolectarán artículos como toallitas húmedas para bebés, pañales, fórmula y más. El espacio es limitado, así que regístrese en ThePrideChamber.org.

El evento es gratuito para los miembros y $20 para los no miembros.

6 de junio

Recepción de Stonewall en St Pete Pride

6-9 p.m.

El Museo James de Arte Occidental y de la Vida Silvestre

La recepción anual de Stonewall, presentada por Arner Luxury Group y U.S. Bank Private Wealth Management, es su oportunidad de mostrar su apoyo al Orgullo de St Pete y a la comunidad LGBTQ+ en San Petersburgo y sus alrededores. Las ganancias de este evento ayudan a mantener los eventos del Orgullo de St Pete accesibles para el público. Únase a la celebración de la historia del movimiento del Orgullo mientras apoya la misión del Orgullo de St Pete durante este impactante evento. Con oradores invitados, barra libre y algunas otras delicias especiales, esta es una velada que no querrá perderse.

Los boletos cuestan $75.

7 de junio

¡Bliss! Mize Galería en The Factory St. Pete

6-10 p.m.

La Fábrica, San Petersburgo

Chad Mize celebra el Orgullo en The Factory en San Petersburgo con la exposición “BLISS”. Contará con obras inspiradas de Andrea Pawlisz, Amy Ilic-Volpe, Angela Warren, Artist Jones, Bask, Caelan Jeffery, Cake Marques, Calan Ree, Chad Jacobs, Chad Mize, Charley Soderbergh, Cristi Lopez, David Kafer, Emmett Freeman, Eric Doctors, Ethan Early, Ezra Sembler, Fax 727-289-3069, James E. Hartzell, Jay Hoff, Joey Vitale, John Gascot, Katie Niewodowski, Keifer Calkins, Lucky Leroy, Macy Eats Paint, Mark Williams, Mikeybear McGrath, Nelson Perez Jr., Nova Fro, Perry Devick, Rhys Meatyard, Saumitra Chandratrya, Spencer Meyers, Summer Elaine Hue, Tate Leigh, Tommy Bayot, Tyler Gillespie y Wasil.

La asistencia a este evento es gratuita.

8 de junio

Proud in the Cloud

12-6 p.m.

Parque frente al lago, St. Cloud

Presentado por la Alianza del Orgullo de St. Cloud, Proud in the Cloud es un evento del Orgullo que celebra el amor y la diversidad de St. Cloud. Con camiones de comida, música, una zona para niños y una feria de vendedores en Lakefront Park, Pride in the Cloud también contará con entretenimiento en vivo con actuaciones que incluyen Twila Holiday, Mya Buena Matthews, Cherilyn Matthews, TikTak Holiday y Mocha Sky. Puedes encontrar más información en ProudInTheCloud.com.

La asistencia a este evento es gratuita.

9 de junio

Gran inauguración del Rose Dynasty Center, el centro LGBTQ+ de Lakeland

2-5 p.m.

Centro de la Dinastía de las Rosas, Lakeland

La Fundación Rose Dynasty, impulsada por Pineapple Healthcare, llevará a cabo la gran inauguración del primer Centro LGBTQ+ del condado de Polk, el Rose Dynasty Center, el 9 de junio. Ven a celebrar en la jornada de puertas abiertas del centro, donde recibirán a varias organizaciones que apoyan a la comunidad. El evento contará con bebidas, bocadillos ligeros, recursos comunitarios y de salud mental, artistas locales, rifas, obsequios y más.

La asistencia a este evento es gratuita.

10 de junio

Lunes de luna llena en Saboy

8 p.m.-2 a.m.

Savoy, Orlando

Desempolva tus botas de vaquero y tu sombrero para pasar un buen rato en los lunes de luna llena de Saboy. Esta noche de música country cuenta con baile en línea, bebidas especiales y música proporcionada por el ganador del premio WAVE, DJ Joanie. Los lunes de luna llena son a partir de las 21 y ocurren todos los lunes en Savoy.

No se requiere cobertura.

11 de junio

Clase de baile grupal LGBTQ+

7-8 p.m.

Ballroom City, Sarasota

Puedes mostrar tu Orgullo con tus movimientos de baile tomando una clase de baile grupal LGBTQ+ en Ballroom City en Sarasota. La clase es de 7 a 8 p.m. Si no puedes asistir este martes, las clases de baile grupal LGBTQ+ se llevan a cabo todos los martes, a partir de las 7 p.m. Encuentra más información en BallroomCity.dance.

$20 por persona.

12 de junio

Servicio Conmemorativo de Pulse

7 p.m.

Centro Dr. Phillips para las Artes Escénicas Steinmetz Hall, Orlando

El Mes del Orgullo LGBTQ+ no es solo un momento para celebrar a la comunidad, sino también para honrar y recordar a los que hemos perdido. El 12 de junio de 2024 se cumplirán ocho años de la tragedia de Pulse, y la Ciudad de Orlando recordará las 49 vidas perdidas con una Ceremonia de Conmemoración en el Steinmetz Hall del Dr. Phillips Center. Las puertas se abren a las 6 p.m. y la ceremonia comienza a las 7 p.m. La ceremonia es gratuita; sin embargo, necesitarás un boleto para ingresar. Si no puede asistir en persona, la ceremonia se transmitirá en vivo en PulseOrlando.org. Más temprano en el día, en la Primera Iglesia Metodista Unida de Orlando, las víctimas de la tragedia de Pulse serán honradas con la Ceremonia de las 49 Campanas, a partir de las 4 p.m.

La asistencia a ambos eventos es gratuita.

13 de junio

PRIDE: Emerald Rabbit Cabaret

7-10 p.m.

Floridian Social, San Petersburgo

Prepárate para una vibrante celebración con actuaciones sonrojantes, acrobacias impresionantes, espectáculos de drag y el emocionante mundo del circo. Las puertas se abren a las 6 p.m., la apertura musical comienza a las 7 p.m. y el espectáculo comienza a las 8 p.m. Este es un evento para mayores de 21 años.

Los boletos cuestan $ 20 por adelantado y $ 35 en la puerta.

14 de junio

Sombras del Orgullo Juneteenth

5 p.m.-3 a.m.

La Fábrica St. Pete, San Petersburgo

Presentado por Metro Inclusive Health en asociación con St Pete Pride, el Shades of Pride Juneteenth Celebration es un festival de arte y música que muestra la experiencia negra y latina de la comunidad LGBTQ+ en Tampa Bay a través del arte, la cultura, la música y paneles de discusión. Este es un evento de dos días, que comienza el 14 de junio y concluye el 15 de junio. Para obtener más información y obtener boletos, vaya a StPetePride.org.

Este es un evento gratuito con opción de entrada VIP disponible. VIP cuesta $ 50 cada día o $ 75 por ambos.

15 de junio

Orgullo de Polk

10 a.m.-3 p.m.

Distrito histórico de Munn Park, Lakeland

Disfruta de un día lleno de amor, aceptación y celebración con docenas de vendedores, deliciosa comida y una amplia gama de entretenimiento LGBTQ+. El Orgullo en el Parque de Polk Pride, presentado por Pineapple Healthcare, es un evento familiar gratuito para todas las edades y seguramente será un día para recordar. Polk Pride tiene una semana completa de eventos previos al Orgullo en el Parque que puedes ver en PolkPrideFL.org.

La asistencia a este evento es gratuita.

16 de junio

“Hedwig and the Angry Inch”

7 p.m.

Jannus Live, San Petersburgo

Bienvenidos a “Hedwig and the Angry Inch”, una noche eufórica en una montaña rusa de rock ‘n’ roll con el ícono LGBTQ+ y protagonista Hedwig, una antiheroína hedonista genderqueer aparentemente empeñada en la destrucción. Esta historia de amor propio de humor negro, impulsada por una banda en vivo, música rock épica y letras contundentes, explora la identidad de género, la aceptación y la libertad de ser quien quieras ser. “Hedwig and the Angry Inch” se presenta del 13 al 16 de junio en Jannus Live después de presentarse hasta el 9 de junio en American Stage. Más información en la p. 51.

Los boletos cuestan $ 30 por adelantado y $ 35 en la puerta.

17 de junio

Final de la temporada de primavera de Dodgeball de OUT Sports

6:30-9 p.m.

Centro Deportivo Englewood, Orlando

OUT Sports, una liga de deportes recreativos LGBTQ+ que sirve al área de Florida Central, ofrece una colección de deportes para jugar para la comunidad LGBTQ=. Desde kickball y voleibol hasta cornhole, fútbol y dodgeball. Venga el 17 de junio para el final de la temporada de primavera de dodgeball de OUT Sports en el Englewood Sports Center en Orlando. Después, únete a los jugadores para tomar una copa en District Dive.

Este juego es gratuito para asistir y ver.

18 de junio

2024 Negocio de Orgullo

5:30-8:30 p.m.

Centro Asturinao de Tampa, Tampa

El Tampa Bay Business Journal, en asociación con la Cámara LGBT de Tampa Bay, convocará a los homenajeados de OUToutstanding Voice, Individual Ally y Company de este año para reconocer y celebrar su defensa y triunfos. Quédese para la recepción posterior a los premios para disfrutar de aperitivos y música mientras conoce y se mezcla con los homenajeados, los asistentes al evento, el personal de TBBJ, los socios del evento y los patrocinadores.

Los boletos comienzan en $ 99.

19 de junio

Bingo desatado en Savoy

6:15 p.m.

Savoy, Orlando

No te pierdas Bingo Untucked en Savoy, presentado por Chantel Reshae. El ícono drag local organiza Bingo todos los miércoles, seguido de algunas de las mejores actuaciones drag que verás en cualquier lugar. Los miércoles en Savoy también son Happy Hour toda la noche, y sin cobertura y gogos chicos, no te arrepentirás de pasar tu día de joroba aquí.

No hay cobertura para la noche.

20 de junio

Born This Way Ball

7 p.m.

Cócteles y gritos, Orlando

¡Patas arriba, pequeños monstruos! El imitador número 1 de Lady Gaga en Orlando, el Sr. Adrien, está de regreso con una nueva Gaga Ball Experience, celebrando el Mes del Orgullo con “The Born This Way Ball”, un concierto drag tributo al icónico álbum. Las puertas se abren a las 7 p.m. y el espectáculo comienza a las 8:30 p.m.

TBD

21 de junio

Orgullo de Orlando VA

11 a.m.-2 p.m.

Centro Médico de Orlando VA, Orlando

¡Llamando a todos los veteranos LGBTQ+ en Florida Central! El Centro Médico de VA de Orlando en Lake Nona organizará su 14ª celebración anual del Mes del Orgullo el 21 de junio. Salga y conozca a representantes de varias organizaciones LGBTQ+ y servicios de VA. El evento contará con refrigerios y una actuación del Coro Gay de Orlando.

La asistencia a este evento es gratuita.

22 de junio

Orgullo de Saint Pete

2-10 p.m.

Parques Straub Norte y Sur, San Petersburgo

Prepárate para celebrar con el Orgullo más grande de Florida. St Pete Pride inicia su 22º año con su festival anual que cuenta con puestos de vendedores, camiones de comida, un jardín de bebidas, un área familiar y múltiples escenarios que muestran a algunos de los mejores artistas de Tampa Bay. El día también contará con la sexta Marcha Trans anual y el desfile nocturno del Orgullo que iluminará Bayshore Dr. en el centro de St. Petersburg con los colores del arco iris. La Marcha Trans comenzará a las 5:30 p.m. y el desfile comenzará a las 6 p.m. El desfile, la marcha y el festival son solo parte de las festividades de un mes de duración del Orgullo de St Pete que comienzan con una fiesta de inicio el 1 de junio en el área de Grand Central. Para obtener más información sobre todos los eventos del Orgullo de San Pedro, visite StPetePride.org.

La asistencia al desfile y al festival es gratuita. Consulte cada evento del Orgullo de St Pete a lo largo del mes para conocer los precios de las entradas individuales.

23 de junio

Right the Wrong Pride Event

10 a.m.

VFW Post 39, San Petersburgo

Disfrute de un día de camaradería, entretenimiento y reflexión mientras San Petersburgo muestra su apoyo y orgullo por su diversa comunidad VFW. El evento contará con música en vivo y refrigerios.

La asistencia a este evento es gratuita.

24 de junio

Fiesta del Resplandor del Orgullo de Dunedin

6:30 p.m.

Piscis Sushi &; Global Bistro, Dunedin

Ilumina tu celebración del Orgullo en un glorioso entorno de neón en el galardonado Pisces Sushi & Global Bistro Best of the Bay. A medida que el sol se pone, la noche cobra vida con colores brillantes y espíritus brillantes. Únase al Orgullo de Dunedin para una noche en la que cada momento brilla intensamente con diversión, comida y festividad. La Pride Glow Party es solo uno de casi una docena de eventos que se llevarán a cabo con Dunedin Pride del 21 al 28 de junio. Entérate de todos los eventos en DunedinFL.com/Pride.

Los boletos cuestan $ 65 cada uno e incluyen bocadillos pequeños, cuatro estaciones de bebidas, un boleto de rifa y un regalo.

25 de junio

Estrella de “RuPaul’s Drag Race” Utica

9 p.m.

Café DaVinci, DeLand

Celebra la Noche del Orgullo en el Café DaVinci con la actuación de Utica, la artista drag de la temporada 13 de “RuPaul’s Drag Race”. Patrocinado por NewGen Families, el evento será presentado por Aaliyah Nouveau y contará con las actuaciones de Coco Cavalli, Olivia Hoops Nouveau, Beatrixxx Oddity, Daisy Deluxe y Artemis De Luna Nouveau. Los horarios son a las 9 y 10:30 p.m.

Los boletos cuestan $ 5 para la admisión general y $ 10 para una sesión de fotos.

26 de junio

Karaoke de Twisted Rooster

9 p.m.-12 a.m.

Bar Twisted Rooster, Melbourne

Ven a la Costa Espacial y demuestra tus habilidades para cantar con karaoke en el Twisted Rooster Bar. Gana fichas de bebida por cada canción que cantes que se pueden canjear por bebidas a precios de Happy Hour.

La asistencia a este evento es gratuita.

27 de junio

Orlando Fringe’s Out Fest

TBA

Fringe ArtSpace, Orlando

¡Llamando a todos los Reyes, Reinas y a todos los bufones de la corte en el medio! Orlando Fringe está trayendo su Orlando Out Fest inaugural a su Fringe ArtSpace en el centro de Orlando. Out Fest será un festival comisariado que celebrará exclusivamente historias, artistas e historia LGBTQ+. El Out Fest inaugural se llevará a cabo del 27 al 30 de junio. Más información en OrlandoFringe.org.

Los precios de las entradas están por determinar.

28 de junio

Transtástico

6-9 p.m.

Museo de Bellas Artes, San Petersburgo

Presentado por Love the Golden Rule, el Orgullo de San Pedro Transtastic tiene como objetivo elevar y centrar las experiencias de las personas transgénero, no binarias, no conformes con el género y de género diverso dentro de la comunidad a través de una celebración de la música, el arte y la reunión social. Los huéspedes pasarán tiempo en espacios interiores y exteriores disfrutando de bocadillos ligeros, una barra de efectivo y comunidad.

Los boletos cuestan $10 cada uno.

29 de junio

Anime Festival Orlando

9 a.m.-7 p.m.

Rosen Plaza, Orlando

Anime Festival Orlando es una de las convenciones de anime más antiguas de Florida, que lleva 20 años en funcionamiento. Únete a los fanáticos del anime de todo el mundo del 28 al 30 de junio para paneles de celebridades, echa un vistazo al callejón de artistas, cosplay y celebra tu fandom en un ambiente seguro y divertido. Entre los invitados que se espera que asistan se encuentran Oriana Perón, AKrCos, LyoNaka, Dante Basco y más. Consulta la lista completa de invitados en AnimeFestivalOrlando.com.

Los pases de fin de semana comienzan en $ 80. Hay entradas de un solo día disponibles.

30 de junio

“Fire Island: La fotografía de Meryl Meisler”

5-9 p.m.

La Zarza, San Petersburgo

La Sociedad de Preservación Histórica de Fire Island Pines trae un pedazo de Fire Island a St. Petersburg con su exhibición “Fire Island: The Photography of Meryl Meisler”. La exhibición, que muestra la fotografía de Meryl Meisler de su tiempo en Fire Island en la década de 1970 y se inauguró en The Werk el 17 de mayo, se extiende hasta el Mes del Orgullo LGBTQ+, con su última oportunidad de verla el 30 de junio.