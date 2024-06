Shepard canta: Orlando Sings trae la historia de Matthew Shepard al Centro Dr. Phillips

Orlando Sings da vida al legado de Matthew Shepard a través de la música, el canto y la poesía en su próximo espectáculo de nominado al Grammy “Considering Matthew Shepard”.

“Orlando Sings es una organización sin fines de lucro de artes escénicas que organiza una familia de coros, incluido el Coro Sinfónico Orlando Sing, que cuenta con 120 voces; Heart Harmonia, que es un coro de soprano/contralto audicionado para adultos; y un coro de cámara totalmente profesional llamado Solaria”, dijo Andew Minear, fundador del grupo.

El grupo interpretará su obra completa contemporáneamente con una orquesta de cámara, solistas y proyecciones en el Centro Dr. Phillips para las Artes Escénicas en el Teatro Alexis y Jim Pugh. Las funciones tendrán lugar el 1 de junio a las 8 p.m. y el 2 de junio a las 2 p.m.

El programa, compuesto por Craig Hella Johnson, está destinado a llevar a la audiencia a través del crimen de odio anti-LGBTQ+ más notorio de Estados Unidos, al tiempo que humaniza al hombre que se convirtió en un mártir.

“Creo que la primera vez que escuché hablar de Matthew Shepard fue cuando estaba en la escuela secundaria”, dice Zahary Pecore, el cantante que interpreta a Matthew en el concierto. “Recuerdo haber encontrado un artículo sobre Matt Shepard probablemente cuando estaba en octavo grado. Y solo recordar que esto es lo que sucede si eres diferente. Ya sabes, esto es lo que sucede si eres un hombre gay en un lugar como donde crecí, que es un pueblo muy pequeño, un pequeño pueblo religioso. Así que definitivamente se me quedó grabado porque estoy como, ya sabes, no quiero que este sea yo. No quiero que esto me pase a mí”.

Shepard, un estudiante de la Universidad de Wyoming, fue secuestrado en la madrugada del 7 de octubre de 1998 por dos individuos, Aaron McKinney y Russell Henderson. Los hombres golpearon y agredieron a Shepard solo para atarlo a una cerca de riel dividido en un área remota de Laramie, Wyoming, dejándolo morir.

“Hay una hermosa y conmovedora colección de poesía llamada ‘October Mourning’, de donde provienen muchos de los textos. Así que [Johnson] ensambló este libreto, de un par de poetas diferentes y todo está estructurado como un escenario de pasión”, dice Minear.

La serie es capaz de abordar estos temas difíciles dividiendo la serie en tres secciones: un prólogo, el cuerpo principal y un epílogo.

“Ha sido muy sanador para mí, como hombre queer, conocer su historia y, ya sabes, su tragedia. Retratar y tener la oportunidad de cantar su historia a través de lo que Craig Hella Johnson, el compositor, asumiría como su punto de vista, es un gran honor. Espero poder superarlo emocionalmente, para ser honesto”, dice Pecore.

El segundo acto de la obra pone una lupa en lo que hace de Shepard un chico normal, obligando así a los miembros de la audiencia a verlo como algo más que un asesino, más que un hombre gay que fue trágicamente asesinado, sino un hombre sencillo que intenta alcanzar sus esperanzas y sueños.

“Matt es simplemente ordinario; Le gustan las cosas ordinarias y le gusta trotar, comer pasta y ver películas. Y ya sabes, le gusta la televisión”, dice Pecore. “Realmente lo humaniza… La única razón por la que es extraordinario es por su muerte y ese tipo de cosas realmente te llevan a cerrar el círculo. Ya sabes, ¿qué estamos haciendo mientras estamos vivos?”

La tercera y última parte de la serie presenta a la audiencia los últimos momentos de Shepard. Tirando de ellos hacia la valla con él mientras el frío gélido se apodera de él, de sus esperanzas y de sus sueños, dejando a todos preguntándose “¿Alguien tropezará algún día conmigo? ¿Alguien se acordará de mí después de que me haya ido?”

“El epílogo al final, que sirve como un espejo, un sujetalibros para el prólogo donde los cantantes hacen estas preguntas donde, ya sabes, el título ‘Considerando a Matthew Shepard’ o a nosotros como artistas y como miembros de la audiencia se nos pide que consideremos, cómo respondemos a este tipo de odio y este tipo de violencia, “, dice Minear.

La muerte de Shepherd se convirtió en un catalizador para el cambio, lo que finalmente resultó en la aprobación de la Ley de Prevención de Crímenes de Odio Matthew Shepard y James Byrd, JR. en 2009. Esta ley federal, que fue firmada por el presidente Barack Obama el 28 de octubre de 2009, amplía la ley federal de delitos de odio de Estados Unidos de 1969 para incluir delitos sesgados dirigidos a alguien en función de su orientación sexual o identidad de género.

“No puedes evitar meterte en esa historia de una forma u otra”, dice Minear. “O imagina cómo responderías y luego, de esa manera, sales de la habitación y has experimentado algo que te cambia… Y a veces las palabras por sí solas no son suficientes, y cuando las heridas se ponen en música pueden multiplicar el impacto de ellas. Cuando escuchamos a un grupo de voces ir in crescendo y engrosarse con la emoción, no puedes evitar que tu corazón se hinche junto con él de una manera que simplemente no es lo mismo cuando son solo palabras por sí mismas”, dice Minear.

Orlando Sings, un grupo nacido durante una pandemia y el aislamiento, utiliza su música para unir a la comunidad y encontrar la belleza en la tragedia. Ofrece programas educativos y de divulgación para artistas de alto nivel, así como para cantantes de secundaria muy dedicados.

“[Los estudiantes de secundaria están] realmente descubriendo cómo expresarse y, especialmente después de COVID, eso ha sido algo muy difícil para ellos. No saben cómo expresar sus sentimientos, por lo que recurren a la violencia y a la ira. Creo que la música a menudo puede ser el único lugar en el que las personas tienen permiso para expresar cómo se sienten sin tener que hablar de ello. Y es una forma de que todos nos conectemos con otros seres humanos”, dice Pecore.

Reporte adicional de Jeremy Williams.

Orlando Sings presenta las obras “Considerando a Matthew Shepard” en el Centro Dr. Phillips para las Artes Escénicas en su Teatro Alexis & Jim Pugh el 1 de junio, a partir de las 8 p.m., y el 2 de junio, a partir de las 2 p.m. Los boletos comienzan en $ 39.50 y están disponibles en DrPhillipsCenter.org.