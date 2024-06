Vance Ahrens se postula para convertirse en el primer senador abiertamente trans de Florida

(Foto del Facebook de Vance Ahrens)

Vance Ahrens, quien se postula para el Senado de Florida en el Distrito 19, se ha encontrado luchando para convertirse en una voz para los que no tienen voz.

Ahrens busca convertirse en la primera persona abiertamente trans en ocupar un cargo en el Senado de Florida, un escaño que actualmente ocupa la senadora estatal anti-LGBTQ+ Debbie Mayfield, quien no busca la reelección debido a los límites de mandato.

Ahrens tuvo su primer contacto con Tallahassee cuando testificó ante la legislatura de Florida en 2023 para argumentar en contra de la prohibición de la atención de afirmación de género.

“Había literalmente cientos de personas allí para testificar en contra de este proyecto de ley y estoy viendo a los senadores literalmente jugar juegos en sus teléfonos mientras los niños están allí suplicando por sus vidas”, dice Ahrens. “Se les dio 30 segundos para hablar y suplicar por sus vidas”.

A través de los testimonios y los incansables intentos de que su gobierno viera su punto de vista, Ahrens sabía que el ruido que estaba tratando de hacer estaba siendo ignorado.

“Más tarde tuve la oportunidad de hablar con [la senadora de Florida que se postula para la Cámara de Representantes de Florida en el Distrito 32] Debbie Mayfield… y presentarme, que yo era un elector suyo y que vivía en Grant. Y ella dijo: ‘¿Es eso incluso en el condado de Brevard?’ Y yo dije: “Está bien, el sistema no funciona”. Alguien tiene que hacer algo al respecto”, afirma Ahrens.

Postularse como un candidato abiertamente LGBTQ+ en Florida puede plantear su propio conjunto único de desafíos, lo que lleva a algunos en la comunidad a pensar que postularse para un cargo en el estado no es realista, dice Dustin Ahrens, voluntario de campaña de Vance Ahrens que también es su hijo.

“Ella está demostrando que estamos en esta comunidad, que cualquier persona en esta comunidad puede pasar y correr por estas cosas y tratar de hacer un mejor cambio para todos”, dice Dustin Ahrens.

Vance Ahrens dice que, a pesar de todo el ruido, su campaña está luchando para volver a satisfacer las necesidades básicas de los floridanos.

“A la mayoría de los floridanos no les importa, al menos según mi experiencia al hablar con la gente, quitarles los derechos a las personas LBGTQ. Lo que tienen en mente es poder pagar el alquiler o la electricidad o el seguro de su vivienda”, dice Caitlin Spence Burhuet, voluntaria de la campaña de Ahrens.

Vance Ahrens se ha puesto en contacto con los miembros de su comunidad sobre su postura a favor del derecho a decidir, sus preocupaciones sobre el cambio climático y la extralimitación del gobierno. Su decisión de postularse en una campaña totalmente financiada por las bases le ha permitido comprender las preocupaciones de sus electores.

“Hay tantas personas con las que hablamos que están tan hartas de las guerras culturales y la división de nuestro estado y de nuestro país. Lo que me pareció realmente sorprendente fue que mucha gente solía estar registrada como republicana, pero gracias a DeSantis y a Trump ya no lo estaban”, dice Burhuet. “Una persona en particular, un exrepublicano, que ha estado en el partido hasta que Trump se convirtió en presidente, comenzó a llorar y a decirnos que la razón principal por la que abandonó el Partido Republicano fue por lo odiosas que eran para las comunidades marginadas”.

Vance Ahrens está utilizando su campaña para tratar de crear un entorno más seguro para las personas marginadas. Con su postura a favor del derecho a decidir, quiere traer de vuelta a Florida el derecho de una mujer a elegir.

“Estaba vivo cuando Roe falleció, a principios de los años 70, era demasiado joven para recordarlo. Sin embargo, yo tenía la misma edad cuando se aprobó Roe que mi nieta cuando se anuló. No podía verla crecer en un mundo en el que tenía menos derechos que mi madre”, dice Vance Ahrens.

Su esperanza general es crear una Florida mejor y más segura para el futuro. Vance Ahrens, quien creció en el sur de Florida durante los años 70 y 80, pasó gran parte de su tiempo al aire libre en Florida y quiere mejorar y preservar el medio ambiente de su amado estado.

“La laguna del río Indio es un gran atractivo para el ecoturismo, es algo hermoso. Recuerdo que cuando me mudé aquí por primera vez, podías conducir por la US1 y mirar hacia la laguna y, literalmente, podías ver los pastos marinos en el fondo de la laguna, podías ver a los manatíes y delfines nadando en el agua”, dijo Vance Ahrens.

Sin embargo, Ahrens ha visto cómo esta belleza se agotaba poco a poco.

“A pesar de lo progresista que soy, he estado aquí por un tiempo. Me doy cuenta de que el cambio duradero lleva tiempo. Se necesita compromiso, pero hay algunas cosas en las que no voy a transigir. No voy a comprometer quién soy, no voy a comprometer los derechos humanos fundamentales básicos, de ninguna manera. No me gusta la idea de que nuestro gobierno estatal le quite la capacidad de tomar decisiones a las comunidades locales”, dice.