Un fin de semana mágico trasladará los eventos del próximo año al fin de semana del WorldPride

One Magical Weekend trasladará sus eventos anuales, incluida su RED Party (en la foto), una semana antes en 2025. Foto de Jeremy Williams

ORLANDO | One Magical Weekend está moviendo sus eventos de 2025, junto con sus eventos Bear Jamboree en asociación con Orlando Bear Pride, del tradicional primer fin de semana de junio al fin de semana anterior para evitar que se celebren el mismo fin de semana que WorldPride 2025.

One Magical Weekend and Bear Jamboree ahora se llevará a cabo del 29 de mayo al 2 de junio de 2025.

“Nuestro objetivo es apoyar los esfuerzos de WorldPride para facilitar e inspirar a la comunidad LGBTQIA+ en todos los aspectos mientras celebramos el Mes del Orgullo”, dijo Tom Christ, cofundador de One Magical Weekend, en un comunicado de prensa. “Siempre hemos comenzado el Mes del Orgullo en Orlando organizando nuestro evento el primer fin de semana de junio, pero con el WorldPride programado para ese fin de semana, estamos cambiando la fecha de nuestro evento. Con misiones alineadas, nos gustaría dar a las personas la oportunidad de experimentar ambos eventos en lugar de tomar lo que puede ser una decisión difícil para elegir uno”.

Joseph Clark, propietario de GayDayS, dijo en un correo electrónico a Watermark que los eventos anuales de GayDayS permanecerían en el primer fin de semana completo de junio, que será del 5 al 8 de junio de 2025.

Watermark se puso en contacto con Girls in Wonderland para ver en qué fin de semana se celebrarían los eventos centrados en las mujeres del grupo, pero no ha recibido respuesta al cierre de esta edición; sin embargo, el sitio web de Girls in Wonderland muestra la fecha de sus eventos de 2025, que también es su 25 aniversario, del 29 de mayo al 2 de junio, al igual que One Magical Weekend.

El evento anual de Orlando comenzó en junio de 1991 con el primer sábado del mes en Disney’s Magic Kingdom como una forma de dar visibilidad a la comunidad LGBTQ+. El primer sábado del próximo año será el 7 de junio de 2025.

“Invitamos a todos a unirse a nosotros el fin de semana anterior para celebrar aquí en Orlando, especialmente a aquellos viajeros internacionales que quieran experimentar Walt Disney World® Resort por primera vez”, dijo Christ. “Invitamos a nuestros visitantes a experimentar la magia de Animal Kingdom, Hollywood Studios, Magic Kingdom, Epcot y, por supuesto, nuestro propio evento icónico Riptide en el parque acuático Disney’s Typhoon Lagoon”.

InterPride, la organización que organiza los eventos del WorldPride, anunció en 2022 que llevaría su celebración internacional a Washington, D.C., en 2025 con una serie de eventos que se llevarán a cabo del 23 de mayo al 8 de junio. D.C. fue elegido ya que el próximo año marca el 50 aniversario de las celebraciones del Orgullo en la capital de la nación.

Si bien los eventos del WorldPride se llevarán a cabo durante un período de 16 días, los eventos principales se llevarán a cabo en los últimos cinco días de la celebración, incluida la Conferencia de Derechos Humanos, que se llevará a cabo del 4 al 6 de junio; un festival de música, que se llevará a cabo el 6 y 7 de junio; el desfile, que se celebrará el 7 de junio; y el festival y concierto del Orgullo, que tendrá lugar el 7 y 8 de junio.

Otros eventos que se llevarán a cabo como parte del WorldPride incluyen DC Black Pride del 23 al 26 de mayo, el festival coral internacional del 23 de mayo al 8 de junio, un festival deportivo del 31 de mayo al 4 de junio, la ceremonia de apertura del WorldPride el 30 de mayo y su ceremonia de clausura el 8 de junio.

“Capital Pride Alliance se complace en asociarse con One Magical Weekend en 2025, ya que traemos WorldPride a Washington, DC”, dijo Ryan Bos, representante de The Capital Pride Alliance, en un comunicado. “Con las nuevas fechas, puedes divertirte festejando bajo el sol de Florida y luego viajar a la capital de nuestra nación para mantener la fiesta en lo que será un WorldPride poderoso, inspirador y trascendental”.