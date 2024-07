Cortes culturales: Las organizaciones artísticas se pronuncian después de que DeSantis veta 32 millones de dólares en financiación

(Ilustración de Chris Sellen)

Considere ese momento de celebración cuando un teatro u otra organización de arte y cultura, después de una preparación meticulosa y atención al detalle, recibe la confirmación de que su financiamiento ha sido aprobado. La planificación comienza, se confirman las nuevas temporadas y la organización sin fines de lucro está lista para un nuevo año.

Luego, imagínese la conmoción, el miedo y la devastación cuando la subvención prometida, que asciende a $32 millones en todo el estado de Florida, se retira repentinamente después de una mentira descarada.

Cuando se le preguntó al gobernador Ron DeSantis en una conferencia de prensa por qué vetó sin precedentes la partida de arte y cultura que había sido examinada y aprobada por su legislatura estatal dominada por los republicanos, su respuesta fue: “Tienen el dinero de sus impuestos que se da en subvenciones para cosas como el Festival Fringe, que es como un festival sexual donde están haciendo todas estas cosas”.

Criticó los festivales Tampa Fringe y Orlando Fringe por ser “demasiado sexuales”, a pesar de que no había registro de su asistencia, con todos los espectáculos categorizados y clasificados adecuadamente por edad. Este último celebró su 33º festival del 14 al 27 de mayo antes de que el primero regresara a Ybor del 5 al 16 de junio, y ninguno de los dos permitió a los niños en espectáculos orientados a adultos.

Cuando la gente se entera de que DeSantis eliminó el 100% de la financiación crucial, a menudo piensa primero en los teatros de artes escénicas. Sin embargo, este veto afecta a todas las organizaciones sin fines de lucro en el sector de las artes y la cultura, desde museos y zoológicos hasta orquestas, óperas, artes visuales, fotografía y más.

Si se enmarca en las artes y la cultura, una categoría conocida por abrazar la diversidad, el multiculturalismo y la inclusión LGBTQIA+, aspectos que parecen preocupar al gobernador, su decisión tiene un amplio impacto en todas las organizaciones artísticas y culturales de Florida.

Esta medida tomó por sorpresa a los grupos sin fines de lucro que desempeñan un papel vital en el apoyo a sus comunidades. A pesar de haber sido reducidos significativamente, los fondos habían sido aprobados y planificados en el presupuesto estatal antes de ser enviados a DeSantis para su firma final.

Después de luchar por mantener sus puertas abiertas durante la pandemia de COVID-19, es una bofetada en la cara para las organizaciones de arte y cultura que sobrevivieron y dicen que enfrentan obstáculos adicionales para recuperarse de la reducción de la asistencia de público y los ingresos. Las subvenciones permitieron a muchas organizaciones sin fines de lucro proporcionar empleos a los electores de su estado, dejándolos preguntándose: ¿cómo puede DeSantis no darse cuenta de que las artes generan empleos e ingresos para Florida?

Margaret Murray es directora ejecutiva de Creative Pinellas, que existe para elevar el arte y los artistas en todo el condado de Pinellas en la Bahía de Tampa. Dice que “dada la importancia financiera de las artes para nuestro turismo y la economía cultural local, lo que más temo es el impacto económico. Si observamos el retorno de la inversión de nueve a uno generado por el gasto en artes, eso es un golpe en todo el estado de casi $300 millones. Tiene implicaciones muy fuertes para la zona.

“Hay organizaciones como Creative Pinellas que tienen un nuevo liderazgo que esperaba realizar algunos cambios transformadores significativos dentro de sus organizaciones y cómo sus organizaciones impactarían a sus comunidades”, continúa. “Muchos de esos grandes cambios, por necesidad, no van a suceder porque va a haber que apretarse el cinturón y decir: ‘Está bien, no podemos correr un gran riesgo porque no tenemos ese dinero. No podemos dar un salto de fe en este programa que sabemos que beneficiará positivamente a nuestra comunidad porque tenemos que hacer lo que ya estamos haciendo'”.

El día antes de que DeSantis gobernara, Creative Pinellas acababa de lanzar una reestructuración del programa de subvenciones para proporcionar más fondos a artistas de muchos géneros.

“Ahora, tenemos que revisar nuestra financiación para asegurarnos de que todavía podemos cumplir esos nobles objetivos que prometimos”, explica. “Necesitamos avanzar de una manera muy práctica, pero debido a que esto no tiene precedentes, no hay un libro de jugadas sobre cómo avanzar. Lo más gratificante es ver a la gente uniéndose en torno a esta tragedia. Ha sido maravilloso ver a las organizaciones artísticas salir con declaraciones como: ‘Ahora es el momento de que apoyes a tu organización artística favorita. Ahora es el momento de comprar la obra de un artista, comprar una entrada para una obra de teatro, ver una función o comprar abonos de temporada”.

“Ha sido maravilloso ver esta defensa comunitaria de unos por otros”, añade. “Estos son tiempos sin precedentes, y me siento horrible de que [los festivales Fringe] estén siendo convertidos en chivos expiatorios. Los fondos estatales no se destinan a apoyar a [sus] artistas… A esos artistas se les paga con la venta de entradas. Es meter a todo el mundo en el mismo saco y es realmente imperdonable”.

Murray cree que habrá esfuerzos más concretos a medida que la gente todavía se esté organizando.

“Honestamente”, dijo, “lo más importante es que la gente vote y diga: ‘Valoro esto en mi vida y en mi comunidad'”, señala. “Si elegimos líderes que entiendan la importancia de las artes, sin importar su afiliación política, no necesitamos volver a pasar por esto”.

Justin Muchoney, Vicepresidente, Miembro y Mecenas de Experiencia, y Director Artístico de Central Florida Community Arts, explica el enorme impacto negativo de la decisión de DeSantis. El grupo trabaja para servir y construir una comunidad a través de las artes en la Florida Central.

“Nuestro mensaje a los responsables políticos es de profunda decepción y preocupación. El veto muestra una falta fundamental de comprensión del papel que desempeñan las organizaciones artísticas en nuestras comunidades y la amplitud de la programación que apoya este financiamiento”, dice. “Esperamos que se den cuenta de que los programas de arte no son estrechos ni difíciles de definir. Son programas para niños, jóvenes y familias. Son programas para adultos mayores. Son programas que crean comunidades y ciudadanos saludables y vibrantes.

“El veto de este año a la financiación de las artes tendrá repercusiones significativas para los CFCArts”, continúa. “La pérdida de fondos amenaza nuestra capacidad de brindar educación artística de alta calidad y espectáculos que sirvan a miles de miembros de la comunidad, incluidas las poblaciones desatendidas, y nuestro presupuesto está en constante revisión para garantizar que podamos ofrecer la mejor programación posible a la mayor variedad de personas en nuestra comunidad. Esto no solo afecta a nuestro personal, sino también a los artistas docentes, musicoterapeutas, adultos mayores, estudiantes y público que se benefician de estos programas vitales”.

Muchoney también señala que las artes son una “parte crucial de nuestro tejido cultural compartido, que fomenta la creatividad, la expresión y la unidad. La financiación de las artes de corte socava la esencia misma de lo que hace que nuestra comunidad sea vibrante y resiliente. Las artes contribuyen significativamente al desarrollo económico al atraer profesionales a nuestra área. Para CFCArts, nuestros miembros, cientos de médicos, abogados, maestros, arquitectos y otros profesionales participan en nuestros programas, y muchos citan estas ofertas culturales como un factor decisivo para elegir vivir y trabajar en Orlando”.

Además, dice que el grupo insta a “los legisladores a ser socios firmes durante el proceso presupuestario del próximo año y reconocer el profundo impacto que tienen las artes en la calidad de vida y la vitalidad económica de nuestro estado”.

Algunos partidarios de las artes se preguntan si el veto fue un castigo a las organizaciones que DeSantis percibe como “woke”. ¿Es este un ejemplo más de censura, un ataque disfrazado bajo el pretexto de proteger a los niños? Florida ya ha experimentado la oposición de DeSantis a los esfuerzos de Diversidad, Equidad e Inclusión y su controvertida prohibición de ciertos libros, muchos de los cuales son LGBTQ+, lo que refleja una tendencia preocupante hacia medidas restrictivas.

“Es preocupante que la comunidad artística esté siendo atacada en lo que parece ser una maniobra política contra organizaciones percibidas como progresistas o inclusivas”, dice Muchoney. “El término ‘woke’ se ha utilizado peyorativamente para describir los esfuerzos hacia la justicia social y la equidad. Castigar a las organizaciones por fomentar la inclusión y la representación socava los valores de diversidad y libertad de expresión que son fundamentales para las artes y nuestra nación.

“Nuestros programas, que incluyen diversos participantes de diversos orígenes, ejemplifican cómo la inclusión enriquece a nuestra comunidad e impulsa el progreso económico y social”, continúa. “Si bien no podemos adivinar o insinuar los motivos subyacentes, sabemos que las organizaciones artísticas brindan un trabajo vital a personas de todas las edades en nuestras comunidades, y la pérdida de esa presencia en nuestras comunidades será devastadora para todos”.

En un comunicado, Katie Blankenship, directora de la organización sin fines de lucro PEN America en Florida, agrega que “DeSantis está llevando su guerra contra la cultura a un nuevo nivel. Esta decisión no solo devastará las artes, sino que se sumará a su legado de censura y desprecio por el arte, la literatura y el conocimiento”.

Watermark habló con dos representantes de la Cámara de Representantes de Florida, cada uno de los cuales estaba consternado por el veto del gobernador.

La representante estatal de Florida Central, Anna Eskamani, quien asiste regularmente al Orlando Fringe, defendió el festival contra su ataque.

“DeSantis ha intentado disfrazar su terrible decisión de cortar estos programas creando otra guerra cultural, atacando los festivales Fringe Internacionales y diciendo que son ‘festivales sexuales'”, dice. “Esto es ridículo y proporciona otro ejemplo de cómo DeSantis recurre a acusaciones sensacionalistas cada vez que pierde una pelea política”.

El senador estatal electo de la región, Carlos Guillermo Smith, está de acuerdo.

“El gobernador ha hecho todo lo posible para mostrar su desdén por los floridanos LGBTQ; Eso es obvio”, señala. “Pero parece que también puede estar convirtiendo a Fringe en chivo expiatorio después de recibir un enorme revés bipartidista por su veto a los fondos de arte y cultura que mata empleos. En cualquier escenario, este veto sin precedentes de todos los fondos para las artes es absolutamente devastador para una industria que genera $4 mil millones en actividad económica para nuestro estado anualmente. Estas subvenciones para las artes también producen una tasa de rendimiento de 9 a 1 para los contribuyentes, por lo que el veto también es fiscalmente irresponsable.

“¿Cómo se supone que los 600 beneficiarios de la cultura y los museos deben responder a esta amenaza de su gobernador?”, continúa. “¿Deberían censurarse las artes y adaptar su contenido para apaciguar al rey de Florida? A pesar de lo impactantes y sin precedentes que son estos vetos a las artes, no podemos sorprendernos. La censura de las artes va de la mano con la prohibición de libros y el control estatal de la expresión bajo DeSantis. Basta con mirar lo que dice la historia sobre los tipos de administraciones que usan su poder para censurar las artes: no eran democracias”.

Tampa Fringe y Orlando Fringe todavía se están recuperando de la emboscada injustificada. Los grupos publicaron una carta abierta al gobernador el 11 de julio para abogar por las artes, advirtiendo que renunciarían a sus subvenciones estatales de 2025 para restaurar los fondos restantes para otras organizaciones.

“Esta es una caracterización errónea de lo que hacemos en los Festivales Fringe, y realmente no es justo usarnos como chivo expiatorio porque no es merecido. No estamos haciendo nada como lo que él dijo. No somos un festival de sexo. Somos un festival de teatro”, compartió antes de tiempo la cofundadora, presidenta y productora de Tampa Fringe, Trish Parry.

“Mi esperanza es que esto haya sido un malentendido sobre lo que hacemos”, continúa. “Bien podría ser gente detrás de escena, como el director de comunicaciones, que desinformó al gobernador. No sabemos cuál es la motivación. Si resulta que no lo es, definitivamente es un movimiento en la dirección equivocada para todos los que intentan usar su libertad de expresión. Sería bueno que el gobernador se hiciera cargo de eso y tal vez tuviera una conversación y considerara hacer lo que pudiera para arreglar esto con las organizaciones en Florida”.

“Es lamentable que el gobernador DeSantis haya caracterizado erróneamente al Fringe. No sé si fue a propósito o un malentendido. Apreciaríamos la oportunidad de corregir su comprensión de lo que es Fringe”, agrega el director ejecutivo interino de Orlando Fringe, Scott Galbraith.

“Nos mantenemos firmes con Tampa Fringe y Orlando Fringe, elogiando su papel crucial en la defensa de la libertad de expresión y la libertad de expresión, al tiempo que disipamos la información errónea sobre la naturaleza de estas organizaciones comunitarias. Estos festivales y los programas que producen proporcionan una plataforma invaluable para que los artistas compartan sus voces y contribuyan a nuestra sociedad sin las limitaciones de la censura gubernamental”, señala Muchoney. “Al amplificar sus voces a través de nuestras plataformas y alentar a nuestros seguidores a asistir y apoyar sus eventos, enfatizamos la importancia de la libertad artística y el significativo impacto positivo que estos festivales tienen en nuestro panorama cultural y social”.

Los festivales marginales tienden a abarcar tantas culturas como sea posible en sus diferentes formas de expresión.

“Es posible que no siempre estemos de acuerdo con [los participantes de Fringe]. Está bien. No tenemos que hacerlo. Les damos la bienvenida. Incluso si encuentras algo con lo que no estás de acuerdo, creces a partir de eso”, explica Galbraith. “Hemos sido muy afortunados de ser acogidos por la comunidad. Esperemos que eso continúe porque nosotros y las organizaciones artísticas de todo el estado claramente lo necesitaremos.

“Estamos haciendo lo que podemos para ser agradecidos mientras nos defendemos a nosotros mismos y al sector de las artes y la cultura en su conjunto”, continúa. “Amplificamos lo que hemos tenido que hacer durante siglos. Por alguna razón, el sector de las artes y la cultura siempre ha tenido que validar y justificar su razón de ser. Es extraño porque es una necesidad humana tan esencial. La narración de historias comenzó alrededor de las fogatas cuando los mamuts lanudos deambulaban. Lo que hacemos tiene milenios de antigüedad, pero todavía tenemos que abogar por la importancia de comunicarnos, contar historias y reunirnos en comunidad. Hemos recibido una serie de golpes a lo largo de los siglos, pero siempre nos levantamos. Siempre lo hacemos. Estamos trabajando para replantear la narrativa porque la que salió a la luz es completamente falsa”.

Tanto Parry como Galbraith dicen que la comunidad puede apoyar a los Fringes compartiendo sus declaraciones escritas y apoyando a todas las organizaciones artísticas y culturales.

“Creo que es útil correr la voz de que Fringe no es lo que dijo DeSantis porque ya es lo suficientemente difícil para que la gente entienda lo que hacemos, ya que la palabra Fringe tiene muchos significados diferentes”, explica Parry. “Las personas que quieran apoyarnos pueden escribirle al gobernador de una manera no incendiaria, implorándole que reconsidere este veto a todas las artes, explicando que muchas personas están afectadas y creando conciencia sobre este tema.

“Todas las personas con las que he hablado, en ambos lados del espectro político, se han horrorizado”, continúa. “Mi mayor esperanza es que haya sido un accidente y que todo se arregle. Me gustaría pensar que nadie es inherentemente malo, así que mi esperanza es que sea solo un malentendido”.

Jobsite Theatre, la compañía de teatro residente del Straz Center en Tampa, y Powerstories Theatre, otra dedicada a fomentar la conexión a través de las artes en la región, reaccionaron de manera similar.

“Estamos decepcionados de que el gobernador vea tan poco valor en toda una industria en Florida que genera miles de millones de dólares en ingresos y emplea a decenas, si no cientos de miles, de ciudadanos cada año”, dijo el director artístico de Jobsite Theater Production, David Jenkins. “Las artes y la cultura son grandes negocios en la Florida y esta medida no hace más que perjudicar a los floridanos.

“Creo que estamos en el pico de la guerra cultural en este momento y que haya elecciones presidenciales en otoño no ayuda”, continúa. “La extrema derecha ha convertido en armas casi todas las áreas de la cultura, y este tipo de movimiento es claramente ‘carne roja’ para aumentar y consolidar una cierta base de apoyo a medida que nos acercamos a noviembre. No puedo especular sobre cuál era la verdadera intención del gobernador… sin embargo, si la idea era castigar a los ‘woke’, muchas otras organizaciones fueron castigadas terriblemente por cualquier ofensa que el gobernador tomara a los Festivales Fringe. Eso me parece terriblemente mezquino, mezquino y vengativo”.

La fundadora de Powerstories Theatre, Fran Powers, añade: “Todos los días veo a jóvenes y adultos cuyas vidas han cambiado para mejor gracias a su trabajo con el teatro. Hace poco, una madre se me acercó y me dijo: ‘Mi hija pequeña es una persona nueva gracias al trabajo de su personal con ella en su programa de Teatro de Liderazgo Girlstories. Ahora está comprometida, inspirada y dedicada a vivir una vida con sentido”.

“¿No vale esto menos de un cuarto de uno por ciento del presupuesto del estado para ayudar a los niños pequeños?”, se pregunta. “No hay suficientes adjetivos en el idioma inglés para describir lo descorazonado que estoy por nuestro gobierno estatal”.

Eskamani está de acuerdo. Dice que “invertir en arte y cultura es un poderoso generador económico. El sector artístico crea empleos, estimula el turismo y mejora la calidad de vida de todos los floridanos. El recorte de estos fondos socava la vitalidad económica de nuestro estado y no tiene en cuenta las importantes contribuciones de nuestras instituciones culturales. Debemos reconocer y apoyar el impacto invaluable de las artes y la cultura en nuestra economía y sociedad. Insto a la legislatura a financiar completamente estos programas en la próxima sesión y pido que los miembros de la comunidad den un paso adelante para llenar estos vacíos de financiación creados por el gobernador DeSantis”.

La mejor manera de apoyar las artes y la cultura es con la participación personal y las contribuciones financieras.

“Lo más importante es que la comunidad debe hacer de la búsqueda de organizaciones artísticas en las que crean y apoyarlas directamente una prioridad”, enfatiza Jenkins. “Compra boletos, membresías y pases. Donar. No te limites a dar me gusta a una publicación en Facebook. Preséntate. Esto es algo que la gente puede hacer ahora mismo y que tiene un impacto inmediato”.

Powers afirma: “La comunidad puede estar mejor informada sobre nuestro valor para la economía en nuestra comunidad en Florida. Pueden participar, ser voluntarios, unirse a nuestra junta directiva o pueden hacer una donación para ayudarnos a continuar con nuestras grandes obras”.

“No podemos subestimar el impacto generacional potencial de que este tipo de cosas sucedan a gran escala durante un largo período. Ya será bastante malo si dura todo este año fiscal y, por cierto, creo que ahora somos el único estado sin fondos”, señala Galbraith.

“Si esto se convierte en la norma en nuestro estado, las ondas serán monumentales, y no estoy siendo demasiado dramático al decir eso”, agrega. “Afectará la educación, la salud mental, las personas y las empresas que ingresan al área, así como la capacidad de algunas de nuestras entidades de arte y cultura para acceder al grupo de talentos que actualmente disfrutan. No se puede subestimar lo peligroso que es este momento para el estado de Florida”.

Watermark se comunicó con la oficina del gobernador Ron DeSantis para obtener comentarios y no recibió respuesta.

Para leer la carta conjunta de Orlando y Tampa Fringe al gobernador y para obtener más información sobre cada festival, visite OrlandoFringe.org y TampaFringe.org. Visite CreativePinellas.org, CFCArts.com, JobsiteTheater.org y Powerstories.com para obtener más información sobre cada organización artística.