26Health anuncia cambios de liderazgo y el regreso de la atención de afirmación de género

El equipo de 26Health celebra el ascenso de Latrice Stewart a directora ejecutiva. (Foto del Facebook de 26Health)

ORLANDO | 26Health, una organización sin fines de lucro de Florida Central enfocada en brindar servicios de atención médica “arraigados en nuestra herencia, linaje e historia LGBTQIA+”, ha anunciado varios cambios en su liderazgo en las últimas semanas.

En un comunicado de prensa del 21 de junio, 26Health nombró a Latrice Stewart como su nueva directora ejecutiva interina, en reemplazo de la ex directora ejecutiva Syvonne Carter, quien fue relevada de su cargo el 28 de mayo. Stewart había sido nombrado ejecutivo designado de la organización tras la salida de Carter.

“Stewart se unió al proveedor de atención médica sin fines de lucro en marzo como director de operaciones y aporta tres décadas de experiencia en atención médica, incluidos los roles anteriores de director ejecutivo en organizaciones de atención médica”, dijo 26Health en su comunicado.

La organización publicó en sus cuentas de redes sociales el 18 de julio, nombrando a Stewart como CEO permanente de 26Health.

Los ascensos de Stewart fueron acompañados por un anuncio el 8 de julio por parte de 26Health, nombrando a CeCe Teneal como nueva presidenta de la junta directiva de 26Health, reemplazando al presidente saliente, el Dr. David J. Hardrick, quien ocupaba el cargo desde mayo de 2023.

“Como presidenta de la Junta Directiva de 26Health, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a la junta por depositar su confianza en mí”, dijo Teneal en un comunicado. “Juntos, trabajaremos incansablemente para impulsar nuestra misión de garantizar el acceso equitativo a la atención médica para todas las personas, independientemente de su origen. La atención médica es un derecho fundamental, no un privilegio. Me comprometo a servir a los desfavorecidos y desatendidos porque abarcamos cada letra. Nadie debe quedarse atrás”.

Teneal, que es una orgullosa mujer queer de color y cantante de renombre mundial, se unió a la junta en 2021 y recientemente se desempeñó como su tesorera.

Entre los cambios de liderazgo de la organización, 26Health también anunció que volvería a ofrecer atención de afirmación de género a través de su clínica.

Los servicios de afirmación de género se habían detenido en 2023 debido a la aprobación del Proyecto de Ley 254 del Senado. El proyecto de ley ratificado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, hizo que la atención de afirmación de género, como el tratamiento de terapia de reemplazo hormonal, fuera esencialmente ilegal en el estado. En ese momento, muchas clínicas centradas en la comunidad LGBTQ+, incluida 26Health, pausaron muchos de sus servicios de atención médica de afirmación de género debido a la ley.

En junio, el juez federal de distrito Robert Hinkle dictaminó que la ley y las normas relacionadas de la Junta de Medicina estaban motivadas por la desaprobación de las personas transgénero y violaban los derechos de igualdad de protección de las personas transgénero, lo que abrió la puerta para que las clínicas de Florida volvieran a ofrecer atención de afirmación de género. 26Health comenzó a ofrecer esos servicios el 1 de julio.

“Siempre estamos observando la legislación para ver si hay algún cambio, pero actualmente estamos avanzando y ofreciendo esos servicios”, dice Stewart. “Queremos empoderar a las personas para que se conviertan en su yo más completo y auténtico”.

Las personas transgénero que deseen buscar atención de afirmación de género a través de 26Health pueden programar una cita en línea o por teléfono para comenzar el proceso. Esto comienza con un examen de salud mental para recibir la autorización con uno de los 26 terapeutas de Health, luego se reúne con una de las enfermeras practicantes o médicos para comenzar el proceso de recibir atención de afirmación de género.

“Ya hemos tenido una respuesta significativa de nuestros pacientes”, dice Stewart. “Estamos muy emocionados de tenerlos de vuelta, especialmente los que han venido anteriormente, pero también los que son nuevos para nosotros”.

Las citas para los servicios se pueden hacer llamando al (321) 800-2922 o al 26Health.org/book.