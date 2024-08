La coalición ilumina el puente Ringling con orgullo

SARASOTA | Una coalición de artistas y organizaciones locales iluminó el puente John Ringling Causeway con orgullo el 28 de julio en protesta por el “Verano de la Libertad” del gobernador Ron DeSantis.

Los puentes de Florida se iluminaron en rojo, blanco y azul desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo de este año como parte de la iniciativa, excluyéndolos de ser iluminados para el Mes del Orgullo. El evento estaba programado originalmente para el 14 de julio, pero se reprogramó debido a la lluvia.

La coalición anfitriona del evento estuvo formada por la Fundación Fabulous Arts, que se centra en elevar a los artistas LGBTQ+ emergentes y explorar formas de sanar a través de las artes; Florida Transgender Alliance, una organización de defensa centrada en la comunidad transgénero de Florida; SEE Alliance, una organización fundada y dirigida por estudiantes que alienta a los floridanos y a los jóvenes a votar; PSL Tampa Bay, la rama de Tampa Bay del Partido por el Socialismo y la Liberación y ANSWER Suncoast, el capítulo de Suncoast de la coalición Act Now to Stop War and End Racism.

Completando la coalición estaba Equality Florida, la organización de derechos civiles más grande para la comunidad LGBTQ+ de Florida; Orenda Health and Wellness, que ayuda a las personas que enfrentan el VIH/SIDA, entre otras disparidades de salud; Stonewall Democratic Caucus of Sarasota, el capítulo de Sarasota del Caucus Demócrata LGBTQ+ de Florida; Voices of Florida, una organización 501(c)(3) liderada por personas negras y queer centrada en la protección de los derechos humanos y reproductivos, y el artista local, Michael Murphy, también conocido como Bichael Burphy.

Los grupos compartieron en un comunicado de prensa el 19 de julio que “estamos tomando medidas para proclamar que el Orgullo es resistencia, el Orgullo es supervivencia y estamos aquí para quedarnos. ¡Florida no puede atenuar nuestro brillo! El Orgullo no es solo una celebración en junio; ¡El orgullo es 365!”

El evento contó con una caminata hasta la parte superior del puente, donde los soportes de luz ayudaron a iluminar el puente con otras sorpresas de artistas locales dentro de la coalición. El evento también incluyó oradores y una vigilia para “recordar a la comunidad que nuestras voces importan”, señaló el sitio web de FabAF.

“Este evento específicamente es para crear un faro de esperanza a la luz de todo lo que está sucediendo”, dijo la directora ejecutiva y fundadora de FabAF, Shannon Fortner, a Watermark antes de tiempo. “Creo que simplemente muestra que cuando nos unimos, podemos ofrecer esperanza y resiliencia a gran parte del mundo agitado que nos rodea y ofrecer un momento para alejarnos de todas esas cosas y simplemente unirnos como comunidad”.

Para obtener más información sobre la Fundación de Artes Fabulosas y sus socios, visite FabAF.org/We-Shine-Bright-Light-Up-The-Bridge.