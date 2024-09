Baile de graduación para adultos a beneficio de PFLAG Safety Harbor

TAMPA | Life Amplified llevará a cabo su 16º gran evento de recaudación de fondos el 28 de septiembre de 8 a 11 p.m., dando la bienvenida a los seguidores a The Studio en el Centro Cultural Carrollwood para su primer baile de graduación adulto de afirmación LGBTQ+ a beneficio de PFLAG Safety Harbor.

La muestra musical es el lado filantrópico de WriteOne Creative Services, la compañía independiente de diseño y publicidad fundada por Deborah Bostock-Kelley. Entre otros esfuerzos, el acérrimo aliado LGBTQ+ también es autónomo de Watermark.

“Marque su calendario ahora, para retroceder en el tiempo a las noches inolvidables del baile de graduación de la escuela secundaria, ¡pero con un giro!” Life Amplified compartió en un comunicado de prensa, prometiendo “el evento definitivo para adultos”.

“Ya sea que te hayas deleitado con cada segundo de tu baile de graduación de la escuela secundaria, hayas deseado una repetición o nunca hayas tenido la oportunidad de asistir, Life Amplified SPECTACULAR ofrece la oportunidad perfecta para crear o recrear esos momentos especiales”, se lee. “El tema del baile de graduación es un retroceso a los años 70, votado por las redes sociales, invitando a los asistentes a desempolvar sus pantalones de campana y peinarse para una noche de fiebre del sábado por la noche”.

La moda de la época es alentada pero opcional, aunque se sugiere un atuendo informal de negocios para elevar la noche. El reportero de ABC Action News, Anthony Hill, será el maestro de ceremonias del evento, que también contará con casi 30 vocalistas locales, ramilletes de cortesía, una pista de baile, una mesa de pastoreo, telón de fondo y decoración de discoteca, espacios para fotos, cócteles sin alcohol y más.

“Este evento es para aquellos que buscan una noche animada e inclusiva sin alcohol”, señala Life Amplified. “Es un país de las maravillas con temática discoteca que te transportará a Studio 54. Pero no se trata solo del pasado; es una declaración vibrante contra las fuerzas que intentan borrar a la comunidad LGBTQ+”.

Esa es parte de la razón por la que Bostock-Kelley eligió PFLAG Safety Harbor como beneficiario del baile de graduación. El capítulo se formó en 2023 y desde entonces ha abogado por los derechos civiles de la comunidad LGBTQ+ en todo el estado.

“Como celebramos en Life Amplified SPECTACULAR, no solo estamos retrocediendo en el tiempo; estamos entrando en un mundo en el que cada momento es una oportunidad para que brillen, amen y sean ustedes mismos sin disculpas”, dice Bostock-Kelley. “Este evento es un tributo al pasado, una celebración del presente y un faro para el futuro”.

La presidenta de PFLAG Safety Harbor, Wendy Vernon, dice que la organización está agradecida de contar con el apoyo de Life Amplified. Ella dice que Bostock-Kelley “realmente ha ido más allá con una excelente línea de entretenimiento en vivo, socios comunitarios y patrocinios.

“Esta es una oportunidad increíble para que nuestra comunidad LGBTQ+ y aliada asistan al baile de graduación como su auténtico yo”, continúa. “Algunos amigos han compartido experiencias pasadas de graduación sobre salir de sus casas con el atuendo que sus familias esperaban que usaran, y luego cambiarse al atuendo que se alineaba con su género. ¡Todos pueden y deben salir y sentirse orgullosos en este baile de graduación LGBTQ+ con temática de los 70!”

Además de celebrar la alegría queer, agrega Vernon, el baile de graduación también “recaudará fondos que se destinarán a servir a nuestras familias LGBTQ+ con apoyo, defensa y educación”.

Los boletos están actualmente a la venta y cuestan $ 20 para individuos o $ 35 para parejas. Cada boleto vendido apoyará directamente a PFLAG Safety Harbor y su misión de empoderar y elevar a la comunidad LGBTQ+. Los lectores de marcas de agua pueden ahorrar $5 utilizando el código de descuento “WATERMARK5”.

“Únase a nosotros mientras cantamos a través de las décadas y creamos recuerdos especiales para el baile de graduación”, dice Bostock-Kelly. “Este es un espacio seguro, y somos un aliado que dice en voz alta GAY en Life Amplified SPECTACULAR”.

Life Amplified Spectacular: An 18+ Prom se llevará a cabo el 28 de septiembre de 8 a 11 p.m. en The Studio at Carrollwood Cultural Center, ubicado en 13345 Casey Rd. en Tampa. Obtenga más información y compre boletos en LifeAmplifiedShowcase.com.