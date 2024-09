Watermark 30 años: Ronni Radner

Editor de Watermark, 2006-2009

De 2006 a 2009, tuve el honor de ser la primera mujer editora en jefe de Watermark. Estoy muy orgullosa de mi tiempo allí y agradecida de haber tenido la oportunidad no solo de escribir sobre la diversa comunidad de Orlando, sino también de formar parte de ella.

Watermark fue mi primera incursión en el periodismo local después de editar y escribir para las publicaciones pioneras nacionales LGBTQ+ (entonces conocidas como “gays y lesbianas” o GLBT) Out Magazine y The Advocate cuando residía en la burbuja queer friendly de Los Ángeles.

Florida era muy diferente de California. Había asistido a la escuela secundaria, la escuela secundaria y la universidad en Florida Central, y los sentimientos de no encajar me llevaron a mudarme por todo el país a los 20 años, a Atlanta, Los Ángeles, Nuevo México y de regreso a mi lugar de nacimiento, Nueva York. Cuando el costo de vida resultó ser demasiado en Brooklyn, el deseo de estar más cerca de mi familia y tener un estilo de vida más sostenible me trajo de regreso al Estado del Sol. Ya no había una burbuja queer. Fue un reto adaptarse. Florida era un estado rojo (como lo es ahora, por supuesto) y estábamos tratando de pintarlo como un arco iris.

Las redes sociales estaban en pañales, y MySpace era el gran jugador. Antes de los memes y los reels, el periodismo impreso tenía un impacto mucho mayor. Claro, teníamos teléfonos celulares, pero solo los usábamos para hablar y enviar mensajes de texto. Cuando teníamos desacuerdos, teníamos discusiones difíciles y no podíamos bloquear para eliminar a las personas de nuestras vidas.

Fue emocionante entrevistar a celebridades para Watermark. No hay mucho que se compare con levantar el teléfono y escuchar a Liza Minnelli, John Waters o Lily Tomlin al otro lado preguntando por ti por tu nombre. Cuando le pregunté a Liza sobre seguir los pasos icónicos de su difunta madre Judy Garland, rápidamente me recordó que había ganado más premios que su madre. Era fogosa y sin pretensiones, y me encantó cada minuto de nuestra conversación.

Sin embargo, la política me entusiasmó más. Parecía que nuestro mayor obstáculo para la igualdad era el presidente George W. Bush. Sí, incluso tenía la calcomanía del parachoques que decía “El peor presidente de la historia”. Luego, en 2008, un joven senador negro de Illinois llamado Barack Obama se presentó a las primarias para la presidencia. También amaba a Hillary Clinton, pero había algo mágico en Barack Obama, y lo apoyé por encima de Hillary a pesar de la comprensible lealtad de muchos en la comunidad a Clinton. Era, como me llamaba el fundador y entonces editor Tom Dyer, un pararrayos. Mi visión del mundo cambió para siempre después de fotografiar a Obama a unos 15 pies de distancia en una conferencia de la Liga Nacional Urbana en el Centro de Convenciones del Condado de Orange. Cuando ganó las elecciones, bailé y celebré en las calles de Thornton Park con personas negras y latinas, LGBT y nuestros aliados heterosexuales. Era eléctrico. Lloramos de alegría.

Mientras escribo esto esta noche, estoy viendo la Convención Nacional Demócrata de 2024, y Barack Obama está pronunciando uno de sus discursos más poderosos e inspiradores, respaldando a la primera mujer de color para el cargo de la presidencia. George W. Bush está lejos de ser el peor presidente de la historia desde que Donald Trump se unió a la refriega política y mintió y defraudó a legiones de personas en su camino hacia la cima. Pero vuelvo a sentir esa electricidad familiar al ver a Kamala Harris. Como dice el cliché, cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual. Estoy orando mucho por nuestro futuro mientras reflexiono sobre nuestro pasado.

Gracias Watermark por invitarme. ¡Enhorabuena por los 30 años!