Orlando Fringe nombra un nuevo equipo de liderazgo

Nuevo equipo de liderazgo de Orlando Fringe: (de izquierda a derecha) Genevieve Bernard, Tempestt Halstead y Melissa E. Fritzinger. Fotos cortesía de Orlando Fringe

ORLANDO | Orlando Fringe, el Festival Fringe más antiguo de Estados Unidos que concluyó su 33ª temporada en mayo, anunció en un comunicado de prensa el 3 de septiembre que está avanzando con un nuevo equipo de liderazgo en lugar de nombrar a un solo director ejecutivo.

La ex directora ejecutiva Alauna Friskics renunció a su puesto en la organización artística en enero, y Orlando Fringe nombró a Scott Galbraith como director ejecutivo interino de la organización al mes siguiente.

En lugar de nombrar un director ejecutivo permanente, Orlando Fringe está implementando un modelo de tres direcciones, dividiendo las responsabilidades entre tres puestos: director de experiencia, director artístico y director general.

“La junta ha decidido seguir adelante con la contratación dentro de la organización animando a los miembros del personal a tomar el timón del liderazgo con respecto al papel de director ejecutivo. Ya no tendremos un solo director reportando a la junta. En cambio, tendremos un liderazgo de tríada”, dijo el presidente de la junta, Marcus Williams, en el comunicado.

La organización ha nombrado a la actual productora de Aprendizaje Creativo, Genevieve Bernard, como su nueva directora de experiencia, la productora del festival Tempestt Halstead se convertirá en la nueva directora artística y la ex directora de operaciones Melissa E. Fritzinger regresará a Fringe como directora general.

“Cada uno de estos roles tendrá un equipo a su cargo para facilitar diferentes facetas de la organización, todos reportando a la junta y a los comités”, dijo Williams.

Bernard, en su papel de directora de experiencia, supervisará los departamentos de educación, desarrollo y marketing de Orlando Fringe.

Según el comunicado de prensa, el director de experiencia se asegurará de que la “historia y la misión de la organización se comuniquen de manera efectiva al público, los donantes y las partes interesadas”, llamando a Bernard “el principal narrador y guardián de la historia de la organización, manteniendo la continuidad de nuestros mensajes y asegurando que los esfuerzos educativos estén a la vanguardia de todo lo que hacemos”.

“Me apasiona Fringe y me siento honrado de ser el cuidador de una organización tan profundamente arraigada en nuestra comunidad”, dijo Bernard. “Estoy encantado de trabajar con este equipo para mejorar la experiencia Fringe para los artistas, el público y la comunidad”.

Halstead, como director artístico, liderará la visión creativa tanto para Fringe ArtSpace como para todas las activaciones del festival Orlando Fringe durante todo el año. En su cargo, supervisará la programación artística y los elementos técnicos de los festivales y producciones de Fringe, asegurándose de que continúen resonando e inspirando a la comunidad.

“Estoy emocionado de elevar mi papel en un momento tan crucial en nuestra organización”, dijo Halstead. “Espero trabajar con este increíble equipo para continuar ampliando los límites de lo que es posible en las artes”.

Como nuevo director general, Fritzinger supervisará las operaciones del festival Orlando Fringe y Fringe ArtSpace, al tiempo que gestionará las finanzas, la estrategia y los procedimientos administrativos de la organización. En este cargo, será responsable de optimizar los procesos organizacionales, mejorar la eficiencia operativa y, con el equipo de tres direcciones, ayudar a garantizar que tanto el festival Orlando Fringe como Fringe ArtSpace continúen prosperando en la comunidad.

“Me siento honrado de regresar al Fringe en este papel”, dijo Fritzinger. “Esta organización ha sido una gran parte de mi vida durante más de 10 años. ¡Estoy emocionado de continuar trabajando con un personal tan talentoso para brindar experiencias extraordinarias y marginales a la comunidad!”

Lo siguiente para Orlando Fringe es su festival LGBTQ+ de 3 días reprogramado llamado Orlando Out Fest del 20 al 22 de septiembre. Originalmente programado para junio, el Out Fest se pospuso debido a las inundaciones que provocaron grandes daños por agua en el teatro Fringe ArtSpace. Out Fest contará con siete espectáculos en vivo centrados en LGBTQ+ durante el fin de semana, todos teniendo lugar en ArtSpace en el centro de Orlando.

Para obtener más información sobre Orlando Fringe y Fringe ArtSpace, visite OrlandoFringe.org.