The Hammered Lamb lucha por mantenerse a flote en medio de los desafíos de la construcción

(Foto de Camila Escobar)

ORLANDO | El restaurante The Hammered Lamb de Ivanhoe Village se ha visto obligado a cerrar dos veces por semana debido al impacto que la construcción del oleoducto en curso a lo largo de N. Orange Ave. ha tenido en su negocio.

El sitio web de Ivanhoe Village afirma que el Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Orlando comenzó su proyecto de alcantarillado sanitario en septiembre de 2023.

Se espera que el proyecto se divida en cinco fases a lo largo de 15 meses.

Jason Lambert, propietario de The Hammered Lamb, dice que la construcción ha obstaculizado gravemente su negocio.

“2023 fue el mejor año que estábamos teniendo, estábamos marcando cifras récord los primeros nueve meses del año. Y tan pronto como comenzó la construcción, como el día que comenzaron a cerrar la calle, nuestras ventas comenzaron a caer en picada”, dice Lambert. Hemos bajado entre un 30 y un 50% a la semana, todas las semanas, durante casi un año”.

Lambert publicó en Facebook el 3 de septiembre sobre cómo la construcción y la lentitud del negocio han hecho que el restaurante ahora cierre los martes y miércoles.

“Esos son los dos días más lentos, y solo estamos perdiendo más dinero. Es decir, el personal se queda de brazos cruzados porque no sacamos a nadie”, dice Lambert.

El Cordero Martillado no es el único negocio que se ha visto afectado. Varios establecimientos a lo largo de Orange Avenue también han perdido clientes debido a la construcción.

Lambert dice que el Lucky Lure, que ha estado en su ubicación durante años, también ha tenido muchos problemas con la construcción.

El mayor desafío del negocio es la falta de clientes, impulsada en gran medida por las dificultades de estacionamiento.

“Sabes, solíamos tener un muy buen grupo de almuerzos, y ahora todos han encontrado nuevos lugares para ir porque ni siquiera podían llegar aquí”, dice Lambert. “Es como si estuviéramos empezando de nuevo ahora, después de estar aquí durante 12 años, estamos empezando de nuevo para tratar de recuperar la clientela, y luego, cuando preguntan dónde estacionar, no tenemos ningún lugar para decirles”.

Aunque la ciudad advirtió a los propietarios de negocios locales sobre el proyecto de construcción, Lambert dice que no esperaban el enorme impacto negativo que tendría y la falta de apoyo de la ciudad.

“Lo peor es que no parece que a nadie en la ciudad le importe”, dice Lambert. “Sabes, esa es una de las grandes cosas sobre las que han predicado durante años es ‘pro pequeña empresa’. Quieres ayudar a las pequeñas empresas y cuando la mayoría de las empresas de aquí también han apoyado a la mayoría de las personas que están en el cargo en este momento, es una especie de puñetazo en la cara, ya sabes”.

Lambert espera, a través de una campaña en las redes sociales y organizando eventos planificados para recaudar fondos, que la gente sepa que The Hammered Lamb todavía está abierto, incluso si no lo parece cuando pasa.

“Solo quiero que la gente venga y no olvide que todas estas pequeñas empresas están aquí y, aunque estén frustrados con el estacionamiento y no puedan encontrarlo, pueden ir en Uber y pasar la tarde o pasar la noche aquí y visitar otros tres o cuatro lugares”, dice Lambert.

The Hammered Lamb organiza varios eventos especiales para atraer a los clientes, incluidos brunches drag de fin de semana, trivia de los jueves, noches ocasionales de bingo y más. El restaurante también está recibiendo apoyo de grupos locales y drag queens que planean organizar eventos para recaudar fondos para mantener las operaciones del restaurante y mantener empleados a sus casi 35 trabajadores.

“Ninguno de nosotros es el tipo de personas a las que les gusta mendigar limosnas, pero solo estamos tratando de mantener nuestras puertas abiertas”, dice. “Es difícil porque estamos tratando de mantener a todos nuestros empleados trabajando”.

The Hammered Lamb está ubicado en 1235 N. Orange Ave. en Orlando. Está abierto los domingos, lunes y jueves de 11 a.m. a 12 a.m. y los viernes y sábados de 10 a.m. a 2 a.m.