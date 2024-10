Temporada de ‘RENT’: El director de teatro Michael Jablonski dirige la producción de UCF del icónico espectáculo de Broadway

Michael Jablonski dirige al elenco en los ensayos de la producción de UCF de “RENT”. (Foto de Gabrielle Giles)

El Departamento de Teatro de la Universidad de Florida Central presentará el fenómeno de Broadway “RENT” del 17 al 27 de octubre. Con narrativas ricas y un estilo musical fuerte, la producción se realizará con una interpretación única en comparación con el original. A medida que el departamento se prepara para las actuaciones, el elenco ha mostrado entusiasmo y dedicación, trabajando más duro y durante más tiempo para mantenerse fiel a los temas del espectáculo mientras encuentra su propia inspiración en el camino.

“RENT” fue escrita y compuesta por el dramaturgo Jonathan Larson en 1996. La ópera rock celebra las vidas queer y aborda temas del mundo real relacionados con la epidemia de VIH/SIDA que asoló las últimas décadas del siglo XX. Ambientada en el East Village de la ciudad de Nueva York, Larson se inspiró en la zona para crear una historia sobre el arte, la comunidad y la vida en la ciudad.

En 1996, “RENT” ganó un Premio Pulitzer y cuatro Premios Tony, incluyendo el de Mejor Musical. Desde entonces, “RENT” se ha convertido en uno de los musicales de Broadway más icónicos de todos los tiempos, con historias y temas que continúan resonando en los teatros de todo el mundo. “RENT” estuvo en Broadway durante 12 años y cerró en 2008.

Se quedó específicamente con el Coordinador de Teatro Musical de UCF y director del espectáculo, Michael Jablonski. Actor convertido en educador, la carrera de Jablonskis lo ha llevado a lugares de todo el mundo. A través de mentores, descubrió que su vocación estaba en la enseñanza y la dirección. Después de que un mentor lo llamara para sustituir por un año, pasó a enseñar teatro musical en la Universidad de Elon. Regresó a la escuela para obtener una maestría en dirección en la Universidad Estatal de Florida. A partir de ahí, no ha parado de enseñar. Ha ocupado el cargo de director musical en la UCF durante un año y medio.

Jablonski dice que una de las lecciones más importantes que tuvo que aprender y que busca transmitir como educador es la paciencia, que practica con sus estudiantes todos los días.

“Quiero tomar el conocimiento que tuve como un talento para 22 años en la industria y ser capaz de transmitirlo”, dijo. “Para mí, la enseñanza es casi perfecta”.

La decisión de Jablonski de montar esta producción no fue casual. Como un joven actor y bailarín que vivía y trabajaba en Nueva York, Jablonski pudo experimentar “RENT” mientras todavía estaba en Broadway. Vivir en esa época, escuchar y ver las historias, le tocó de cerca. Perdió amigos en la epidemia del SIDA y recuerda lo difícil que fue pasar por esos días.

“También está muy cerca de mi corazón, porque en los años 90, todavía estábamos lidiando con la crisis del SIDA y perdí amigos”, dice. “Conozco a dos amigos… ya no están en esta tierra debido al SIDA, y ese fue un momento difícil con respecto a eso”.

“RENT” no solo llamó la atención sobre la crisis del SIDA, sino que los personajes del programa emularon a personas reales que tuvieron historias y luchas similares a las que muchas personas estaban lidiando en ese entonces, luchas que siguen siendo relevantes hoy en día.

“Creo que un programa como este no empodera ningún día, sino hoy”, dice. “Esto es lo que somos; tienes que aceptarnos, y si no lo haces, no me importa, porque no voy a sacrificarme para que puedas sentirte cómodo”.

Jablonski planea hacer suya esta producción ampliando la coreografía y centrándose en el texto real del musical. Esto enfatiza el enfoque en los personajes y cómo actúan y reaccionan dentro de la historia. Agrega que esta producción se sentirá diferente porque se enfocará más en la comunidad.

“Sabes, con respecto a la serie, es como si me conectara con la comunidad y cómo esos personajes funcionan juntos”, dice Jablonski. “Es por eso que todos nos inclinamos juntos, porque somos una comunidad”.

Manuella Guerra Canal es estudiante de último año de teatro musical e interpretará a Joanne, una abogada lesbiana de interés público, en el musical. En su propia experiencia, audicionar para “RENT” estuvo lleno de apoyo. Dice que ha recibido la orientación y las notas adecuadas de Jablonski y su especialista vocal para rendir al máximo.

“Fue una experiencia maravillosa porque seguíamos tomando notas en la sala y nos guiaron hacia la forma en que se podía interpretar mejor en esa habitación”, dice Canal.

Después de haber visto “RENT” cuando era niña, Canal se enamoró de ella nuevamente a medida que creció y comenzó a entenderla. Los temas le quedaron claros, lo que le hizo darse cuenta de que “RENT” era más que un musical.

“Son personas; Son historias reales, y así es como parecen”, dice. “Esto es lo que hacen, y es una celebración. Es un espectáculo increíble”.

Mientras se preparaban para el papel, tanto ella como Maisy Surman estudiaron juntas el texto de los personajes. Surman interpreta a Maureen, una artista bisexual y compañera de Joanne, en el musical. Ambos hablaron de tratar de navegar entre el estudio de las relaciones, la historia y las historias del personaje mientras incorporaban sus propias personalidades.

“Creo que es importante aportar un poco de ti mismo”, dice Canal. “No de una manera en la que te estés interpretando a ti mismo, sino que simplemente está informado por la naturaleza humana y por tus experiencias combinadas con las experiencias de este personaje, y cómo convertirlo en la versión más veraz del personaje que puedas encontrar”.

Surman se dedicó al teatro durante sus primeros años y se encontró audicionando en la UCF por pasión. Dijo que “RENT” es una historia importante que se debe contar y que la comunidad es un fuerte mensaje que el mundo necesita hoy.

“Creo que es importante contar la historia ahora y mostrarle a todo el mundo que estas personas y esta comunidad necesitan el amor”, dice.

Una cosa que Jablonski ha enfatizado con su producción es el sonido y el aspecto de “RENT”. Planea involucrar mucho a la audiencia para que puedan sumergirse en el musical. Cuando se le pregunta qué espera que el público se lleve de esta producción, dice que quiere que este espectáculo permanezca en la mente de la audiencia cuando se dirijan a las urnas.

“Espero que vayan a votar, espero que estén pensando en este programa cuando lo hagan”, dice. “Eso es lo que espero”.

“RENT”, dirigida por Michael Jablonski, se presentará en el Main Stage Theatre de UCF del 17 al 27 de octubre. Los boletos cuestan $25 para la admisión general, $10 para los estudiantes y el profesorado/personal de la UCF, y $5 para los estudiantes de teatro de la UCF. Para más información y compra de entradas, visita CAH.UCF.edu/events/detail/rent.