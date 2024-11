Sucesor de SMART Ride: El Joy Ride inaugural recauda fondos para el futuro

El Southern Most HIV/AIDS Ride, mejor conocido como SMART Ride, el evento de recaudación de fondos para ciclistas que finalizó el año pasado, marcó la diferencia para las personas que viven con, están afectadas o en riesgo de contraer el VIH y el SIDA en todo el estado durante dos décadas.

La organización se formó en 2003 “con la visión de devolver el 100% de cada dólar que sus participantes recaudan a las organizaciones de servicios contra el SIDA en toda la Florida” y se convirtió en la única de su tamaño en hacerlo. También se convirtió en el segundo más grande de los EE. UU.

El 20º SMART Ride fue descrito inicialmente como un “año de transición” por Glen Weinzimer, su fundador, que anunció que sería su último al mando, y el director ejecutivo Todd Delmay, que asumió el cargo en enero de 2023. Más tarde anunciaron que el viaje terminaría solo dos meses antes de que los participantes estuvieran programados para hacer su caminata anual de 165 millas desde Miami hasta Key West.

“Estamos colgando nuestros cascos, empacando nuestras camisetas y vaciando nuestras botellas de agua”, compartieron los organizadores el 16 de septiembre de 2023. “Todos nos iremos con la frente en alto y con un legado del que pueden estar orgullosos… Juntos, hemos recaudado millones de dólares, financiado programas vitales y creado un cambio duradero”.

Weinzimer también confirmó que las agencias beneficiarias estaban al tanto antes del anuncio, diciéndole a Watermark que era “la decisión correcta y el momento adecuado”.

Los ciclistas completaron el último SMART Ride el pasado mes de noviembre, pero la recaudación de fondos continuó hasta finales de 2023. Posteriormente, los organizadores revelaron el 14 de enero durante su última fiesta de distribución de cheques que los participantes recaudaron un récord de $1,422,943, que culminó en un total de $16,377,287 en 20 años.

Los beneficiarios finales incluyeron a Empath Partners in Care de Tampa Bay, que ha apoyado a pacientes LGBTQ+ y otros pacientes con enfermedades crónicas y avanzadas desde 1977. EPIC se convirtió en una agencia beneficiaria en 2022 después de ayudar el año anterior, recibiendo $253,609 en 2023 para un total de poco más de $400,000.

Miracle of Love, que ha brindado servicios integrales y multiculturales de atención, educación y prevención del VIH/SIDA en Florida Central desde 1991, recibió $223,477 en 2023. Recibieron un total de $1,735,727 a lo largo de sus 14 años como beneficiarios de SMART Ride.

Broward House en Wilton Manors también recibió $237,004 el año pasado, mientras que Pridelines en el condado de Miami-Dade recibió $203,880, Compass Community Center en el condado de Palm Beach recibió $219,460 y A.H. Monroe en el condado de Monroe recibió $285,513.

“A nuestros dedicados miembros de la tripulación, voluntarios desinteresados y a los pilotos… encarnas el espíritu de SMART Ride”, compartió la organización el 15 de enero. “Pero, sobre todo, les agradecemos a ustedes, nuestra increíble comunidad, por creer en nosotros… Aunque este es el final de SMART Ride, el espíritu de generosidad, unidad y esperanza sigue vivo. Brindemos por nuevos comienzos y un impacto continuo”.

Los representantes de cada una de las agencias beneficiarias, decididos a seguir adelante, también revelaron que una nueva recaudación de fondos ocuparía el lugar de SMART Ride.

“Si bien el nombre de SMART Ride termina hoy, el viaje no”, compartió el director ejecutivo de A.H. Monroe, E. Scott Pridgen, en ese momento. “El viaje continuará con estas agencias… Porque tenemos mucho trabajo por hacer. Seguiremos pedaleando hasta que terminemos”.

El sucesor de SMART Ride se llamó inicialmente “Bike It For Life”. Eso cambió en abril, cuando Fab Adventures, Inc., la organización sin fines de lucro formada por las agencias beneficiarias de SMART Ride, anunció que “el paseo de la alegría” se llevaría a cabo el 22 y 23 de noviembre.

También confirmaron que el viaje inaugural de este año consistirá una vez más en un viaje de dos días y 165 millas desde Miami hasta Key West. La ruta y otros detalles podrían cambiar en el futuro.

“Este emocionante evento no solo ofrece un desafío de apoyo para ciclistas de todos los niveles, sino que también sirve a una causa noble, beneficiando a cinco agencias benéficas que regresan del recientemente ocaso SMART Ride: Broward House, Compass, Empath Partners in Care, Miracle of Love y Pridelines”, compartió la nueva organización sin fines de lucro en un comunicado de prensa.

“Las agencias se reunieron el día antes de la fiesta de distribución de SMART Ride Check en enero, y acordamos mantenernos unidos y construir sobre lo que Glen Weinzimer creó en SMART Ride”, agregó la directora ejecutiva de Compass, Julie Seaver. “La retribución del 100% se mantendrá y estamos encantados de que AH Monroe nos apoye en su compromiso de ser el vagón de bienvenida patrocinador a medida que el viaje de alegría avanza hacia los Cayos inferiores y Key West”.

La junta fundadora de Fab Adventures, Inc. está formada por líderes de cada organización. Dicen que el Joy Ride “está comprometido a crear, producir y supervisar eventos comunitarios en los que el 100% de lo que el participante recauda se devuelve en beneficio de organizaciones sin fines de lucro”.

Las inscripciones para las atracciones se abrieron el 15 de abril y la recaudación de fondos comenzó de inmediato. La campaña de recaudación de fondos de The Joy Ride señala que “ya sea apoyando la vivienda, los servicios de atención médica, la comunidad LGBTQ+, los servicios de salud mental o la prevención, el tratamiento y la atención del VIH, cada milla recorrida en bicicleta marcará una diferencia significativa en la vida de las personas en todo el estado de Florida”.

Elegir seguir adelante “fue lo más fácil de todo”, dice el CEO de MOL, Angus Bradshaw.

“Antes de SMART Ride, recibíamos subvenciones y en ese momento no teníamos acceso a fondos sin restricciones”, explica. “Así que esas cosas que estaban fuera de lo común para nuestros clientes, digamos, un simple paquete de higiene o un simple copago que no estaba cubierto por una subvención o un programa, no podíamos darles acceso a ellos”.

Bradshaw dice que la participación en el SMART Ride “cambió la trayectoria de nuestra organización”. Entre otros esfuerzos, señala que permitió a MOL crear Stafford House de Florida Central, el espacio LGBTQ+ de la organización sin fines de lucro.

“El viaje de alegría se apoya en los hombros de la historia de SMART Ride… Y una cosa que no perdimos fue la energía”, dice. “La gente todavía está entusiasmada con el viaje, e incluso aquellos que no van a correr este año todavía nos apoyan. Hay quienes están registrados para montar en la Florida Central que han regresado de hace cuatro o cinco años. El nivel de energía sigue siendo alto”.

Eso también es cierto detrás de escena, señala la directora ejecutiva de EPIC, Joy Winheim. Ella dice que una vez que el grupo detrás de FAB Adventures, Inc. se reunió en febrero, “nos comprometimos a hacer que esto sucediera”.

“Sabíamos que no íbamos a estar de acuerdo en todas las decisiones, pero sabíamos que, fuera cual fuera la decisión que se tomara, íbamos a ir con todo”, dice Winheim. “Sabíamos que todos nos íbamos a respaldar unos a otros. Eso es lo que me encanta de este grupo… hemos logrado mucho desde febrero, y creo que esto va a ser exitoso”.

Los ciclistas también lo hacen. Los Ciclistas del Área de la Bahía de Tampa, un evento récord de recaudación de fondos de SMART Ride, participarán con orgullo en su primer paseo de alegría este año. El viaje de Miami a Cayo Hueso será el décimo del capitán del equipo, Jason Fields.

El ciclista dice que inicialmente participó para un desafío de acondicionamiento físico y para ayudar a la comunidad, y señala que “después de mi primer SMART Ride, ¡me enganché!”

“Me encanta el enfoque de equipo para ayudar a la comunidad y me encanta el trabajo que hacen nuestras organizaciones de servicios para el VIH en nuestro estado”, explica Fields. “La población de personas que viven con el VIH todavía nos necesita y el 100% de los fondos recaudados van directamente a quienes lo hacen. ¡Este esfuerzo tenía que continuar como el viaje de alegría!”

Christian Klimas está de acuerdo. Participó en el SMART Ride durante 15 años y este año se desempeñará como miembro del equipo de producción de Joy Ride.

“Tenía sentido continuar con el cuidado, la pasión y la alegría que ofrece este tipo de evento”, dice. “Aprovecharé cualquier razón para seguir ayudando a las comunidades a las que servimos junto a las personas que amo.

“Es posible que el VIH no sea la causa inmediata de muerte que alguna vez fue, pero aún así requiere atención dedicada”, continúa Klimas. “El acceso a un nivel de atención más holístico que involucra vivienda estable, salud mental y medicamentos asequibles es en lo que se basó este viaje. Con el aumento de las barreras y la reducción de la financiación, la necesidad de cada dólar recaudado con el viaje de la alegría sigue siendo importante”.

Como lo ha hecho en años anteriores, Klimas organizó un espectáculo de drag para recaudar fondos en Enigma en San Petersburgo el 9 de noviembre. TBAC también se beneficiará de iniciativas de recaudación de fondos como un Bingo en el Salty Nun de la región el 13 de noviembre.

Esto se debe a que, al igual que el SMART Ride, los participantes tienen la tarea de recaudar un mínimo de $1,200 por persona, mientras que el Joy Ride se encarga de la planificación de la ruta, el alojamiento nocturno, las comidas, los primeros auxilios y otra logística. Los miembros de la tripulación, voluntarios responsables de configurar y administrar dónde se estacionan las bicicletas y otras necesidades esenciales, no están obligados a recaudar fondos, pero se les anima a hacerlo.

La recaudación de fondos está en curso y todavía se está buscando apoyo adicional. Los posibles patrocinadores y aquellos que buscan ser voluntarios pueden ponerse en contacto con sus agencias locales o ciclistas para ayudar a marcar la diferencia.

“Ninguno de nosotros va a entrar en esto pensando que vamos a salir de esto con un cheque tan grande como SMART Ride”, dice Winheim. “Estamos siendo realistas. Pero si ganamos 100 dólares, tenemos éxito”.

“No siempre se trata de la cantidad, sino de la calidad”, añade Bradshaw. “Tenemos un gran grupo de personas que nos apoyan y nos acompañan este año”.

Sobre todo, los organizadores dicen que están agradecidos por el modelo que SMART Ride les dio. Winheim está seguro de que el viaje de la alegría continuará permitiendo a las agencias “usar el dinero para pequeñas cosas que tienen un gran impacto”.

El paseo inaugural se llevará a cabo el 22 y 23 de noviembre desde Miami hasta Key West. Para obtener más información y donar, visite TheJoyRideFL.org. Obtenga más información sobre Empath Partners in Care y Miracle of Love en MyEPIC.org and MiracleOfLoveInc.org.