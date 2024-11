Envejecer y mantenerse audaz: Doreen Ratigan, de 70 años, gana el concurso de selfies The New 65+

Doreen Ratigan, ganadora del concurso de selfies para mayores de 65 años. (Foto de Camila Escobar)

Orlando | En un mundo donde prevalece la cultura edadista, las personas pueden sentir miedo de envejecer.

Es un error común pensar que una vez que llegas a cierta edad, tu vida simplemente se detiene y se supone que debes quedarte en casa y acostarte en la cama todo el día.

El proyecto New 65+, una iniciativa conjunta entre Humana y Growing Bolder, aporta una nueva perspectiva sobre el envejecimiento, haciendo que la generación mayor sienta que envejecer no se trata de “pérdida y limitación”, sino de “oportunidad y posibilidad”.

El CEO y fundador de Growing Bolder, Marc Middleton, entiende que la cultura edadista puede hacer que las personas se resientan al envejecer, pero espera que su compañía inspire a las personas a celebrar la edad, no a fruncir el ceño.

“Lo que hemos aprendido de las personas sobre las que hemos hecho historias a lo largo de los años es que no importa cuál sea tu edad, no importa cuál sea tu condición, no importa cuáles sean tus desafíos, todos tenemos la capacidad de extraer alegría de nuestra vida”, dice Middleton.

Doreen Ratigan, de 70 años, residente de Orlando, abraza la vida con un espíritu aventurero y un aprecio genuino por el mundo que la rodea. Forma parte del Coro Gay de Orlando, que empezó a hacer con su hija como una experiencia de unión, y sabe que para vivir la vida al máximo hay que vivir la vida más audaz.

“Confío en que el universo me dará lo siguiente que tengo que hacer. Continúo haciendo las cosas intencionalmente, como lo que siento en mi corazón que necesito hacer a continuación”, dice Ratigan. “Entonces, vi ese anuncio de OGC, y algo se despertó dentro de mí, así que seguí adelante y me ha llevado a todo esto”.



La selfie ganadora de Doreen Ratigan. (Foto cortesía de Ratigan)

Su compromiso de capturar y compartir momentos significativos le ha valido el primer premio en el concurso de fotografía The New 65+ Selfie, presentado por Humana y Growing Bolder.

Su selfie ganadora no solo le valió el reconocimiento en los canales de redes sociales de Growing Bolder y en la portada de la revista digital, sino que también se exhibirá en la celebración del cumpleaños número 99 del icónico Grand Ole Opry en Nashville.

Su foto, que muestra su personalidad humorística y su espíritu vivaz, se ha convertido en un poderoso recordatorio de la alegría y la confianza que puede traer la edad.

La selfie de Ratigan, que captura más que un momento, representa un movimiento, uno que llama a las generaciones mayores a abrazar la riqueza de la vida y alienta a todos a celebrar la aventura de envejecer.

“Solo soy una chica del Medio Oeste que vive en Orlando, Florida, y no aspiro a nada más que a ser la mejor versión de mí misma. Ese es mi propósito, ser la mejor versión de mí misma”, dice Ratigan.

Ratigan actuará como parte del próximo espectáculo navideño del Coro Gay de Orlando, “Merry Everything: The Gayest Time of the Year!” Para obtener más información sobre OGC y sus próximos eventos, visite OrlandoGayChorus.org.

Para obtener más información sobre Growing Bolder, visite GrowingBolder.com.