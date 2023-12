Florida multa a una escuela secundaria por permitir que una estudiante transgénero jugara voleibol femenino

La junta atlética estatal de Florida multó el martes a una escuela secundaria y la puso en periodo de prueba después de que una estudiante transgénero jugara en el equipo de voleibol femenino, una violación de una controvertida ley promulgada por el gobernador Ron DeSantis y la Legislatura.

La Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Florida multó a Monarch High con $16,500, ordenó al director y al director atlético asistir a seminarios sobre reglas y colocó a la escuela suburbana de Fort Lauderdale en periodo de prueba durante 11 meses, lo que significa que nuevas violaciones podrían llevar a mayores castigos. La asociación también prohibió a la niña participar en deportes masculinos durante 11 meses.

La ley de 2021, que sus partidarios denominaron “Ley de Equidad en los Deportes Femeninos “, prohíbe a las niñas y mujeres transgénero jugar en equipos de escuelas públicas destinados a estudiantes atletas identificadas como niñas al nacer.

La joven, una estudiante de décimo grado que jugó en 33 partidos durante las últimas dos temporadas, fue expulsada del equipo el mes pasado después de que un informante anónimo notificara al Distrito Escolar del Condado de Broward sobre su participación. Su destitución llevó a cientos de estudiantes de Monarch a abandonar sus clases hace dos semanas en protesta.

The Associated Press no nombra a la estudiante para proteger su privacidad.

“Gracias al liderazgo del gobernador Ron DeSantis, Florida aprobó una legislación para proteger los deportes de las niñas y no toleraremos ninguna escuela que viole esta ley”, dijo el comisionado de Educación, Manny Díaz, en un comunicado. “Aplaudimos la rápida acción tomada por el Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Florida para garantizar que haya consecuencias graves ante este comportamiento ilegal”.

La oficina de DeSantis declinó hacer comentarios. El gobernador estuvo en Iowa el martes, haciendo campaña para la nominación presidencial republicana. Ha hecho de la promulgación de la ley y de otras similares una piedra angular de su campaña.

Jessica Norton, la madre de la niña y técnica de información de Monarch, lo hizo público la semana pasada. Ella volvió a emitir un comunicado el martes calificando la salida de su hija como un “intento directo de poner en peligro” a la niña.

La Campaña de Derechos Humanos, una organización de derechos LGBTQ+ que ha estado apoyando a la familia, dijo en un comunicado que el fallo del martes “no cambia el hecho de que la ley que impide que las niñas transgénero practiquen deportes con sus pares está inconstitucionalmente arraigada en principios antitransgénero sesgados, y la afirmación de la Asociación de garantizar la igualdad de oportunidades para los estudiantes atletas suena falsa”.

“No se ignorará la imprudente indiferencia hacia el bienestar de nuestra cliente y su familia, y de todos los estudiantes transgénero en todo el estado”, escribió Jason Starr, estratega de litigios del grupo.

Según documentos judiciales presentados en una demanda federal de 2021 que impugna la ley en nombre de la niña, ella se ha identificado como mujer desde antes de la escuela primaria y ha estado usando un nombre de niña desde segundo grado.

A los 11 años empezó a tomar bloqueadores de testosterona y a los 13 empezó a tomar estrógeno para iniciar la pubertad como niña. Su género también ha sido cambiado en su certificado de nacimiento. Un juez desestimó la demanda el mes pasado pero le dio a la familia hasta el próximo mes para modificarla y reconsiderarla.

Las Escuelas Públicas del Condado de Broward en un breve comunicado reconocieron haber recibido el fallo de la asociación y dijeron que su propia investigación está en curso. El distrito tiene 10 días para apelar.

La asociación también dictaminó que el director de Monarch, James Cecil, y la directora atlética, Dione Hester, deben asistir a seminarios de cumplimiento de reglas los próximos dos veranos y la escuela debe organizar un seminario en el campus para el resto del personal antes de julio.

Recientemente, el distrito escolar reasignó temporalmente a Cecil, Hester, Norton y al subdirector deportivo y suspendió al entrenador de voleibol en espera del resultado de su investigación.

Después de las reasignaciones del grupo, Norton agradeció a los estudiantes y otras personas que protestaron en su nombre.

“La efusión de amor y apoyo de nuestra comunidad… ha sido inspiradora, desinteresada y valiente”, dijo Norton en el comunicado de la semana pasada. “Ver la resistencia y la demostración de amor de nuestra comunidad ha sido tan grato para nuestra familia… es una luz que nos guía a través de esta oscuridad.”