Trans de pensamiento: Llega vivo

En mi infancia, todos los veranos mis padres nos metían a mí y a mis hermanas en la camioneta familiar y nos dirigíamos a la tierra mágica de Disney.

Ahora podrías pensar que cuatro niños y dos adultos conduciendo hacia el sur desde Nueva York durante dos días por la Interestatal 95, antes de los días de Nintendo Switches o iPads, sería tu idea del infierno sobre ruedas, pero realmente fue uno de mis recuerdos favoritos de la infancia. Fue emocionante simplemente cruzar el puente Verrazanno hacia Staten Island. Una vez que llegamos a la autopista de peaje de Nueva Jersey con sus exóticas paradas de descanso y su calendario de peajes con tarjeta perforada, mi padre dijo que no podía perder bajo pena de muerte, se sentía como una aventura y un verano. Incluso años después, mientras vivía en Nueva Jersey, me resultó difícil deshacerme de la emoción pavloviana de The Turnpike mientras conducía hacia destinos tan angustiados como Newark. No es un lugar tan divertido como la casa de Mickey Mouse y sus amigos.

Por mucho que llegar al Estado Jardín creara una anticipación apenas contenible de lo que estaba por venir, nada mejor que llegar finalmente a la frontera de Florida. El gran “Bienvenido a Florida, el Estado del Sol” sería recibido con gritos de alegría que ni siquiera el aleccionador letrero de seguimiento “Llegue vivo, conduzca 55” podría acallar. Por supuesto, eso fue en la época pintoresca en la que 55 mph era el límite de velocidad en casi todas partes, y desde entonces el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida se ha visto obligado a eliminar esa parte del eslogan a medida que los límites de velocidad aumentaron. Aún así, el sabio consejo de “Arrive Alive” continúa vivo dentro del FLHSMV.

A pesar del cartel, Florida se ha convertido en estos días en un lugar mucho menos acogedor. Las mujeres, los inmigrantes, las personas negras, de color y queer han sido blanco de una legislación discriminatoria e incluso mortal. Si eres trans, se acabaron los sutiles indicios de transfobia del pasado, en favor del odio obligatorio del gobierno de quitarse la máscara. Tan solo en el último año, los legisladores nos han llamado mutantes y demonios en el registro público, y los defensores de la mutilación infantil en el escenario nacional por parte del fracasado candidato presidencial Ron DeSantis. Como persona trans que ha sido residente durante 13 años, me he preguntado más de una vez qué tan seguro estoy de vivir bajo una demonización tan flagrante y las nuevas leyes que ha inspirado, por no hablar de la perspectiva de leyes aún peores que seguro que llegarán muy pronto. Cada vez está más claro que los de derecha no me aceptan vivir aquí en absoluto. A juzgar por sus acciones, preferirían revocar la recomendación de “Llegar vivos” para nosotros y actualizar las señales de tráfico de Florida para que digan “Personas trans, irse o morir”.

Ha quedado igualmente claro que no soy la única persona trans que ha sentido abierta hostilidad. Una de las grandes alegrías de mi trabajo diario es poder facilitar un grupo de apoyo para personas transgénero aquí en Orlando. Cuando comencé en agosto, la asistencia era del orden de los adolescentes. Poco después, hubo un aumento constante hasta los 20 de una semana a otra, con un máximo de 28 justo antes de Navidad. Para mi sorpresa, en la siguiente reunión igualamos 28 y pronto soñé con llegar a los 30. En cambio, superamos ese objetivo y saltamos directamente a 41. Ahora me gustaría creer que el crecimiento se debió a mi personalidad chispeante y mi risa contagiosa, perfeccionada tras años de crear videos para expandir con éxito la audiencia de mi canal de YouTube, pero Sería ingenuo creer que no fue impulsado al menos en parte por un miedo frío y duro. Las personas trans en Florida están asustadas y el grupo de apoyo es un valioso espacio seguro incluso para aquellos de nosotros que vivimos en la burbuja azul de Orlando.

El gobierno está tratando rápida y directamente de hacer que las condiciones en Florida sean insostenibles para la vida trans. Comenzaron con obstáculos para la atención que afirmaba el género y ahora han pasado a otros métodos. Mientras lees esto, actualmente se está preparando el escenario para revocar la licencia de conducir de cualquier persona trans que no esté de acuerdo con una declaración jurada que reemplaza el género con una definición de sexo excluyente para trans. Por supuesto, la falta de licencia de conducir haría mucho más difícil encontrar empleo, viajar, votar o incluso entrar en un bar gay. La presión sobre la comunidad trans es inmensa, está aumentando y nos hace la vida muy difícil.

Desearía que los homosexuales cisgénero hicieran más para ayudar en lo que debería verse como una emergencia para toda la comunidad. No digo que no te importe, pero parece que, de manera abstracta, te importa una guerra en el extranjero. Muchos de ustedes no conocen los detalles de lo que está sucediendo más allá de las “cosas malas”. Como vi un meme el otro día que decía: “Si no puedes entender por qué tu amiga trans está asustada en este momento, entonces no tienes una amiga trans; conoces a una persona trans”. Así que les imploro que se informen sobre exactamente por qué tenemos miedo. Da dinero a organizaciones sin fines de lucro que luchan por las personas trans y crean espacios seguros. Votar. Y, sobre todo, esté preparado y dispuesto a hacer ruido y crear buenos problemas. Así es como puedes ser un verdadero amigo de las personas trans en tu vida y asegurarte de que no sólo “lleguemos vivos”, sino que nos mantengamos vivos mientras estemos aquí.

Melody Maia Monet tiene su propio canal de YouTube con temática de lesbianas trans en YouTube.com/MelodyMaia .

