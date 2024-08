Proteja su legado: Consejos esenciales de planificación patrimonial para familias LGBTQ+

En la exitosa película de 2019, “Knives Out”, el abogado de Harlan Thrombey, el exitoso novelista de 85 años interpretado por Christopher Plummer, reúne a la familia en el estudio de Thrombey después de que muere para la lectura del testamento.

Los herederos, hambrientos de dinero, esperan ver cuál de ellos heredará la mansión, el dinero y la editorial de Thrombey. El abogado afirma que “[el Sr. Thrombey] también redactó una declaración … Y él quería que se leyera primero”. La tensión aumenta a medida que la familia descubre que toda la herencia fue dejada a su cuidador. La familia se enfurece y se desata el drama.

Si bien esto lo convierte en un gran cine, la mayoría de las herencias no implican reunir a la familia para leer el testamento. Se realiza principalmente con procedimientos judiciales muy tranquilos. Sin embargo, algo que ocurre en “Knives Out” que es más común en la comunidad LGBTQ+ es dejar la totalidad o partes de un patrimonio a una familia no biológica.

En un estudio realizado el año pasado por la organización benéfica juvenil LGBTQ+ Just Like Us, se descubrió que los adultos LGBTQ+ tienen el doble de probabilidades que los adultos no LGBTQ+ de decir que no están cerca de sus familiares inmediatos, y casi la mitad de los adultos jóvenes LGBTQ+ afirman estar distanciados de al menos un miembro de la familia. Si bien este fue un estudio realizado con la población LGBTQ+ en el Reino Unido, es lógico que la comunidad queer en los EE. UU. enfrente problemas similares cuando se trata de tratar con miembros de la familia que no aceptan.

También es lógico que si no desea continuar las relaciones con los miembros de la familia, tampoco desea que esas personas hereden sus activos cuando mueran, pero si no tiene un plan adecuado, eso es exactamente lo que podría suceder.

¿Qué es la planificación patrimonial?

En pocas palabras, la planificación patrimonial es un plan de acción puesto en marcha para garantizar que se cumplan sus deseos en caso de que muera o quede incapacitado. Para la mayoría de las personas, este proceso se considera comúnmente como “hacer un testamento”, pero hay más que solo tener un testamento.

“La planificación patrimonial tiene dos partes”, dice Ed Blaisdell, un abogado de Orlando que se especializa en planificación patrimonial, fideicomisos, directivas de atención médica y más. “Uno es con el que la mayoría de la gente está familiarizada, que es lo que sucede con tus activos cuando mueres, y eso involucra un testamento o un fideicomiso, algún documento como ese para proporcionar instrucciones sobre tus activos cuando mueras”.

Blaisdell es la mitad del equipo legal de Dyer & Blaisdell con Tom Dyer, fundador de Watermark. La pareja tiene 40 años de experiencia entre ellos en derecho de planificación patrimonial.

“El otro lado de la planificación patrimonial es planificar algo mientras vives”, dice Blaisdell. “Cosas que permiten que la gente hable por ti cuando tú no eres capaz de hablar por ti mismo. Si estás en el hospital y estás inconsciente y hay que tomar una decisión médica, ¿quién va a tomar esa decisión por ti?”.

Si bien poner en marcha un plan para cuando mueras o quedes incapacitado parece algo en lo que concentrarte a medida que envejeces, Blaisdell dice que no es necesariamente algo que quieras posponer hasta que “pienses que tienes la edad suficiente”.

“Mi instinto es que siempre debes tenerlo”, dice. “Sin embargo, siendo realistas, incluso para una herencia simple, diría que para cuando tienes 30 años deberías tener un testamento, y deberías tener directivas anticipadas, porque incluso las personas de 30 años se enferman y están inconscientes”.

¿Qué pasa si no haces nada?

“No tener un plan es un plan, simplemente no es uno muy bueno”, dice Liz Moneymaker, abogada especializada en sucesiones, ancianos y necesidades especiales de Ferrari, Butler & Moneymaker en San Petersburgo, quien ha ejercido la abogacía durante más de 20 años. “Si no tiene un plan, la ley de Florida tiene uno para usted”.

Las leyes de sucesión intestada de Florida dictan cómo se distribuyen los bienes de una persona cuando muere sin un testamento o fideicomiso. Primero, si está casado, sus bienes pasarán al cónyuge sobreviviente. Si el difunto no tenía cónyuge, sus hijos son los siguientes en la línea de sucesión para heredar. Los hijos adoptados legalmente y los hijos biológicos son elegibles, pero los hijastros no lo son. Si la persona no tenía cónyuge ni hijos, los padres son los siguientes, seguidos por los hermanos, los sobrinos, los abuelos y así sucesivamente en la línea familiar.

“Florida no es un estado que reconozca algo como el matrimonio de hecho”, dice Moneymaker. “Entonces, si tienes una pareja, incluso una pareja a largo plazo, si no tienes documentación, esas personas son extrañas a los ojos de la ley”.

Eso también se aplica a la familia elegida. Las relaciones dentro de la comunidad LGBTQ+ pueden ser más fuertes que tus lazos familiares, pero según la ley, no tienen voz a menos que tomes las medidas necesarias para darles voz.

“Especialmente si tienes familiares a los que no les caes cariño”, dice Blaisdell. “Se puede obtener un resultado muy indeseable si no se tiene algún tipo de documentación”.

Incluso si piensa que no tiene nada que justifique tener un testamento, Blaisdell dice que incluso el patrimonio más pequeño puede causar un gran problema sin documentación.

“Tengo un auto, tengo un par de cuentas bancarias, tal vez una casa; Realmente no tengo nada, pero al no hacer nada puedes crear un lío enorme y costoso más adelante”, dice.

Ed Blaisdell (izq.) trabaja en su oficina con la ayuda de Brianna Rockmore. (Foto de Jeremy Williams)

¿Qué documentos debería tener en cuenta?

Como se indicó anteriormente, los documentos de planificación patrimonial se dividen principalmente en dos categorías: ¿qué sucede con mis cosas cuando muero y qué sucede si no puedo tomar decisiones por mí mismo?

Hay varios tipos diferentes de documentos que es posible que desee considerar tener como parte de su planificación patrimonial, y aquí es donde un abogado que se especialice en este tipo de ley resulta útil, pero hay algunos estándar con los que la mayoría de las personas están familiarizadas.

Los documentos testamentarios comunes, un documento que explica sus deseos cuando fallece, son una última voluntad y testamento y un fideicomiso en vida.

“Un testamento es un documento instantáneo. Básicamente dice que a mi muerte, toma mis activos y haz esto”, dice Blaisdell. “Con un fideicomiso, usted nombra a un fideicomisario y sus activos se mantienen en el fideicomiso y el fideicomisario puede administrarlos durante el período de tiempo que usted designe”.

Moneymaker agrega que si evitar la sucesión, que es el proceso de un juez que supervisa la distribución de los activos de uno, es algo que desea, entonces debería considerar un plan de patrimonio fiduciario.

“Eso puede ser confuso porque mucha gente piensa que un testamento evita la sucesión y no es así”, dice. “Si está utilizando un testamento como una forma de transmitir sus activos, está garantizando que el documento tendrá que ser legalizado y sus herederos tendrán que pasar tiempo y dinero antes de que realmente puedan obtener sus activos. Un fideicomiso quitaría todo de sus manos y lo pondría en manos de un fideicomisario después de su muerte, por lo que no hay nada que legalizar”.

Donde un plan basado en testamento podría tener más sentido y evitaría la sucesión es si está legalmente casado.

“Usándome a mí mismo como ejemplo”, dice Moneymaker, “estoy casado y tengo un plan basado en testamento porque todos mis activos que irían a mi esposa se basan en cuentas conjuntas y cuentas basadas en beneficiarios. Entonces, mi portafolio sobre la muerte se transfiere a ella. Mi IRA la tiene a ella como beneficiaria. Mis cuentas bancarias la tienen pagada al fallecer, así que aunque tengo un plan basado en un testamento, no habrá ninguna sucesión si yo muriera primero porque automáticamente iría a ella”.

Algunos documentos importantes de directivas anticipadas (un documento que establece los deseos de una persona de recibir atención médica si no puede hablar por sí misma) que se deben considerar incluyen una directiva médica (también conocida como testamento vital) y un poder notarial duradero.

“Su poder notarial duradero sería para sus finanzas, nombrar a alguien que pueda pagar sus facturas, refinanciar su casa si es necesario, tratar con el IRS, la seguridad social y las compañías de seguros, ese tipo de cosas”, dice Moneymaker. “Su directiva médica nombraría a alguien que pueda tomar decisiones médicas por usted si está incapacitado, así como, decidiendo con anticipación, si desea que se retengan las medidas de soporte vital. En otras palabras, ¿quieres ‘desenchufar’ es una forma burda de decirlo”.

Otros documentos que podrían considerarse incluyen una declaración de necesidad previa del tutor, que dice que si el tribunal por alguna razón necesita nombrar un tutor legal para usted, a quién desea que lo vean, y un documento que otorga autoridad para hacer los arreglos funerarios.

“Puede ser muy problemático para las parejas no casadas porque esencialmente son un extraño legalmente”, dice Blaisdell. “Puede ponerse muy feo cuando una pareja sabe lo que quiere la persona fallecida y la familia de la persona fallecida concibió algo muy diferente, por lo que ahora no solo estás lidiando con el dolor de alguien que se está muriendo, sino que también estás luchando sobre qué hacer”.

“Es importante, especialmente en nuestra comunidad, con personas que pueden tener cierta animosidad entre los miembros de la familia”, agrega Moneymaker. “Cuando alguien fallece, no quieren que la familia intente intervenir y obtener las cenizas o tomar decisiones sobre el entierro o la cremación si eso no es lo que quieren, por lo que tener esas cosas por escrito hace que sea más probable que sus deseos se cumplan al final”.

¿Qué debe hacer con su patrimonio?

Antes de reunirse con un abogado de planificación patrimonial, querrá tener una buena idea de qué tipos de activos tiene.



Liz Moneymaker. (Foto cortesía de Moneymaker)

“Cuentas corrientes y/o de ahorros, cuentas de jubilación, cuentas de corretaje, otros tipos de inversiones, si tengo propiedades de alquiler o propiedades de vacaciones, estas son las cosas que un buen planificador patrimonial holístico va a querer saber”, dice Moneymaker. “Eso les permite ver si necesitamos un plan basado en la confianza o podemos lograr sus objetivos simplemente asegurándonos de que sus beneficiarios estén en su lugar”.

Además, decidir cuáles deben ser los últimos deseos de una persona y qué deben hacer con ese patrimonio es una decisión únicamente de la persona que lo posee.

“Lo que a menudo les digo a los clientes es que esta es una vez en tu vida en la que puedes ser egoísta”, dice Blaisdell. “Se trata de lo que quieres, así que dime lo que quieres y partimos de ahí”.

Tanto Blaisdell como Moneymaker agregaron que tratan con una clientela LGBTQ+ sustancial y, a menudo, ven situaciones en las que alguien entra, no tiene una gran relación con su familia y no está seguro de lo que quiere hacer con su patrimonio.

“Esa no es una decisión que yo tomaría por ellos, pero lo hablamos, qué es lo que quieres que sea tu legado”, dice Moneymaker. “Se trata principalmente de hacer que las personas se sientan cómodas para hablar sobre lo que quieren que suceda cuando mueran. Si alguien está hablando de ellos dentro de 50 años, ¿qué es lo que quieres que digan?”

“A menudo dejan todo a sus parejas no casadas, hijos, sobrinas y sobrinos, hijos de su pareja, hermanos y hermanas. Tenemos muchos clientes que dejan parte o la totalidad de sus propiedades a la caridad”, dice Blaisdell. “No es raro que en la primera visita o en la primera conversación la gente diga: ‘No tengo ni idea de qué hacer con mi dinero’. No se hace todo esto en una sola visita. La planificación patrimonial lleva algún tiempo y ese tiempo está incorporado en el proceso por esa razón. Quieres que la gente se tome su tiempo, se siente y piense en las cosas. Muy a menudo a la gente no le gusta pensar en ello y a menudo hay intereses contrapuestos”.

¿Cuáles son algunos problemas comunes a los que hay que prestar atención?

Un gran error, dice Moneymaker, es cuando las personas intentan hacer la planificación patrimonial por sí mismas.

“Tuve un caso en el que alguien trató de hacer su propio testamento, pero no estaba firmado correctamente”, dice. “Quería dejarle todo a su pareja, pero ahora no va a ser para la pareja porque no se hizo correctamente. Nadie quiere gastar dinero en la planificación patrimonial, y lo entiendo, pero si no lo haces correctamente, no vas a ver seguidos tus deseos”.

Blaisdell reconoce que el costo de la planificación patrimonial es una razón por la que algunas personas no lo hacen, pero dice que un poco de dinero ahora es muy útil para evitar un lío más adelante.

“El costo de la planificación patrimonial suele ser mucho menor que el de una sucesión no planificada en la que no se tiene nada”, dice. “Puede planificar todo su patrimonio para evitar la sucesión por completo, para que no tenga que pasar por ese proceso legal que involucra al tribunal o al juez. La mayoría de la gente puede hacer eso, y eso lleva un poco de tiempo y un poco de dinero ahora, en comparación con si mueres sin algo en su lugar, cuando tomará mucho tiempo y mucho dinero averiguar cuál es tu patrimonio”.

Otra preocupación que plantea Moneymaker es cuando las parejas no casadas compran una casa o un condominio juntos.

“Pensarán que somos propietarios conjuntamente porque estamos en la escritura, pero resulta que la escritura tiene su nombre, pero no es conjunta con el derecho de supervivencia”, dice.

Junto con el derecho de supervivencia es un acuerdo legal que otorga a dos o más personas los mismos derechos sobre un activo o cuenta, y también proporciona derechos de supervivencia si fallece otro titular de la cuenta. Sin ella, cuando uno de los socios fallece, su parte pasa a quienes sean sus herederos, no a la otra persona en la escritura.

“Un caso reciente que tuve, estas dos mujeres fueron pareja durante 40 años, sus nombres estaban en la escritura pero no se dieron cuenta de que no la poseían con derecho de supervivencia, por lo que cuando la pareja murió, toda su parte fue a parar a una hija separada que no se llevaba bien con la pareja en absoluto. ” Moneymaker dice. ” Así que ahora mi cliente tiene que compartir un par de casas diferentes con esta hija con la que su pareja ni siquiera tenía una relación. Es algo que se puede arreglar fácilmente si lo haces antes de que alguien fallezca. Una vez que fallecen, se queda como está”.

Lo común en la comunidad LGBTQ+ es tratar a nuestras mascotas como niños, por lo que, al igual que con los niños, no querrá olvidar incluir a sus mascotas en su planificación patrimonial.

“Podemos establecer un fideicomiso para cuidar de sus mascotas si fallecieran”, dice Moneymaker. “Pero hay una miríada de formas en que podemos planificar para las mascotas, no tiene por qué ser complejo como con un fideicomiso. Simplemente podemos identificar al cuidador de la mascota, proporcionándole fondos para reubicar a la mascota; Todas las semanas trato con personas cuyas mascotas son como sus hijos”.

¿Reflexiones finales?

“Es muy, muy difícil impugnar un testamento”, dice Blaisdell. “Por lo tanto, incluso hacer un simple testamento o fideicomiso es suficiente para determinar a dónde irán sus activos. Un miembro de la familia, o cualquier persona, que impugne un testamento o un fideicomiso tiene un umbral muy alto, una carga para demostrar que ese testamento o fideicomiso no es válido. Si deja a su familia fuera de sus deseos testamentarios con un testamento válido o un fideicomiso válido, es muy poco probable que puedan impugnarlo y obtener algo”.

“Hay objetivos clave para cualquiera de nosotros, ya sea que sea gay, heterosexual o en algún punto intermedio: desea un plan patrimonial que proteja a la pareja sobreviviente y le permita vivir de una manera a la que se ha acostumbrado”, dice Moneymaker. “Quieres mantener el control con las personas que quieres tener, y si no lo pones por escrito, entonces esa familia que tal vez no quieras que esté a cargo ahora tiene el control de tus finanzas y tu atención médica. Todos sabemos que estamos en la fila en algún lugar; Simplemente no sabemos cuándo van a llamar a nuestro número, así que es mejor estar preparados”.

Dyer & Blaisdell está ubicado en 416 Ferncreek Ave. en Orlando. Tienen experiencia en asuntos relacionados con la planificación familiar, patrimonial y de beneficiarios, incluidos testamentos, fideicomisos, sucesiones, atención médica, acuerdos de crianza y asociación y bienes raíces. Para obtener más información o para programar una consulta, llame al 407-648-1153 o visite DyerBlaisdell.com.

Ferrari, Butler & Moneymaker está ubicado en 3833 Central Ave. en San Petersburgo. Se especializan en planificación patrimonial, sucesiones, Medicaid, planificación centrada en LGBTQ+, planificación patrimonial de pequeñas empresas, derecho de la tercera edad y planificación de necesidades especiales. Para obtener más información o para programar una consulta, llame al 800-484-0473 o visite LizMoneymakerLaw.com.