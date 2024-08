Enemistad y ficción: ‘Fable’, inspirada en ‘Gypsy’, lidera la 15ª temporada de FreeFall

NARRADORES: Liz Power como June Havoc (izq.) y Heather Baird como Gypsy Rose Lee. Foto cortesía de Thee Photo Ninja

El FreeFall Theatre de Tampa Bay iniciará su 15ª temporada con “Fable” el 9 de agosto, un espectáculo sobre la creación del icónico musical “Gypsy” que se presentará en noches selectas hasta el 8 de septiembre.

“Fable” muestra a dos hermanas estrellas, Gypsy Rose Lee y June Havoc, y destaca su disputa por la creación y el lanzamiento del clásico de Broadway.

“¡Listo o no, shh, aquí viene June! Has oído hablar de las disputas entre Capote y sus cisnes y Bette vs. Joan, pero nada te preparará para la historia de June Havoc, Gypsy Rose Lee y la creación de una de las propiedades más queridas de Broadway”, bromea FreeFall.

“‘Fable’ explora la naturaleza de la memoria a través de los ojos de dos hermanos muy diferentes en el mundo del espectáculo. Cuando una hermana quiere que su versión de los hechos se convierta en legendaria en el escenario de Broadway, la otra se ve envuelta en un tira y afloja sobre la verdad de las cosas del pasado”, continúa su sinopsis. “Una fábula sobre la creación de una fábula de Broadway… La lealtad recíproca de las hermanas June y Rose se pone a prueba en una creciente batalla entre la ficción y la verdad.

Liz Power, conocida por su trabajo en la gira nacional de “Jekyll & Hyde”, hará su debut en FreeFall como June Havoc. Heather Baird, quien recientemente apareció en “God Bless You, Mr. Rosewater” de FreeFall, interpretará a Gypsy Rose Lee. Otros miembros del elenco incluyen a los favoritos de la compañía Bonnie Agan, James Putnam y Mya Simpkins. Completan el elenco los veteranos de Broadway Larry Alexander como Jerome Robbins y Melissa Minyard como Ethel Merman. El espectáculo también estará acompañado por una banda en vivo.

Para entender “Fable”, hay que entender la historia de “Gypsy”, una de las favoritas de los fans de muchos miembros de la comunidad LGBTQ+. El musical de Broadway presenta a una madre autoritaria que intenta vivir sus sueños de estrellato a través de sus dos hijas.

“Gypsy” se basa libremente en un libro que se basó en las memorias escritas por Gypsy Rose Lee y se centra principalmente en su punto de vista a lo largo del musical. “Fable” toma la perspectiva no escrita de June Havoc sobre el musical y su éxito, creando una historia con la que el dramaturgo Doug DeVita, quien es gay, dice que cualquiera puede identificarse.

“Creo que el anhelo de ser vistos, reconocidos y apreciados por lo que realmente somos es lo que atraerá a casi cualquiera”, dice. “No solo el público LGBTQ+… Todos tenemos nuestras historias. Tenemos nuestras vidas. Queremos que se nos reconozca por lo que somos y por lo que somos”.

El programa representa a personas reales e imperfectas con defectos y problemas, en los que espera que el público pueda verse a sí mismo. El personaje de Havoc en “Gypsy” no es retratado amablemente, ni es visto como un “buen” personaje. Más bien, es una extrovertida que se fuga con un chico del que el personaje de Lee, una introvertida desvalida llamada Louise, está enamorada.

“Quiero que la gente la vea de una manera más simpática de lo que se la ha visto antes, particularmente en ‘Gypsy’, porque se presenta como una mocosa que le roba el novio a su hermana, ¿verdad?” Explica DeVita. “Eso nunca sucedió, eso no era cierto. Eso se compensó para el espectáculo”.

DeVita tenía ocho años cuando conoció por primera vez “Gypsy”, después de haber visto la adaptación cinematográfica en casa. A partir de ahí comenzó su obsesión por June Havoc.

Sin embargo, su amor por ella, como personaje, como actriz y por “Gypsy”, fue más allá de la rubia explosiva y la estética de la película. Dice que la historia de Havoc era personal para él.

“Siempre me encantó ‘Gypsy’. No sería gay si no amara ‘Gypsy’, o viceversa”, reflexiona DeVita. “… Junio siempre fue mi favorita. Me llevó años de terapia darme cuenta de que June era mi favorita porque se escapó de su madre. Ella tenía una madre dominante, y, ya sabes, yo también.

Durante su período como director de marketing de Abington Theatre Company en Nueva York, DeVita pudo tener una conversación con la anciana Havoc. DeVita recuerda su conversación con la mujer, que estaba molesta porque un teatro local estaba haciendo una temporada de verano de tres semanas de “Gypsy” y llamó para hablar con el director artístico. En su lugar, llegó a DeVita.

“Y mientras hablaba, empecé a darme cuenta por primera vez de que sí consideraba [a ‘Gypsy’] un trabajo de hacha”, dice DaVita. “Que era muy de estudio actoral. Siempre buscó la verdad en todo y ‘Gypsy’ se subtitula una fábula gracias a ella. No hay nada de verdad en ello y eso le molestó”.

La llamada telefónica le dio la idea para su programa centrado en la perspectiva de Havoc, pero no comenzó a escribirlo hasta después de que ella falleciera, en parte porque era un tema delicado para muchas personas involucradas en su vida.

Once años y una variedad de talleres de dramaturgia después, “Fable” fue finalizada. DeVita utilizó todos los recursos a su alcance para obtener la perspectiva de Havoc lo mejor que pudo. Aun así, el programa se titula “Fable” por una razón, en parte porque se basa en un musical subtitulado “Musical Fable”. Habló con varias personas involucradas en el programa original, como Lane Bradbury, quien interpretó a “Dainty June”, y Jacqueline Mayro, quien interpretó a “Baby June”.

“Y hay una cierta cualidad racional en esto, porque June tiene su versión de los hechos. Gypsy tiene su versión de los hechos. Rose tiene su versión de los hechos”, dice DeVita. “Arthur Laurents, Jerry Robbins, Ethel Merman, todos tienen sus versiones de ese espectáculo, y eso me fascinó. Mira a esas personas que estuvieron involucradas en esa producción… Stephen Sondheim, David Merrick. Es esta asombrosa variedad de leyendas del teatro, y es como hierba gatera.

“Así que eso es lo que realmente me impulsó a hacerlo, porque podía escribir sobre mis cosas, pero de una manera muy diferente a la que suelo escribir. Como es una fábula sobre una fábula musical, también tuve la libertad de inventar cosas de la misma manera que lo hizo Gypsy Rose Lee, de la misma manera que lo hizo June, de la misma manera que lo hizo Rose”, continúa. “No quiere decir que no haya nada veraz en el guión. Leí los libros de todo el mundo y saqué ideas de todos ellos, y hablé con varias personas que participaron en la producción original”.

DeVita espera que la principal conclusión del público de “Fable” sea que las experiencias no son singulares. Cualquier historia se compone de múltiples perspectivas.

“He dicho esto tantas veces, para darme cuenta de que cuando contamos nuestras historias, también estamos contando las historias de otras personas”, explica DeVita. “Cualquiera que esté involucrado en tu historia… Su historia se convierte en parte de la tuya”.

“Fable” se presenta la mayoría de los miércoles y domingos del 9 de agosto al 8 de septiembre en el FreeFall Theatre, ubicado en 6099 Central Ave. en St. Petersburg. Los boletos comienzan en $ 25 con horarios a las 7 p.m. durante los días de semana y sábados y matinés a las 2 p.m. los fines de semana. Para obtener más información y comprar boletos, visite freeFallTheatre.com.