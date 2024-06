Encuentro y saludo en San Petersburgo: Sasha Colby habla sobre ‘Drag Race’, el boato y el orgullo de San Petersburgo

Hay una razón por la que Sasha Colby se anuncia como la drag queen favorita de tu drag queen favorita. Probablemente lo sea.

El artista ha cautivado al público durante más de dos décadas, descubriendo esta forma de arte a los 17 años y nunca mirando hacia atrás. Poco después conoció a su madre drag, Cassandra Colby, una artista que la ayudó a cultivar su oficio y la introdujo en el circuito de concursos de belleza.

Nunca volvió a ser lo mismo. Colby ganó Miss Continental en 2012 y acumuló un gran número de seguidores mucho antes de competir en la 15ª temporada de “RuPaul’s Drag Race” el año pasado, convirtiéndose en la primera persona trans nativa de Hawái en ganar la competencia de telerrealidad en el proceso.

Su reinado como la próxima superestrella drag de Estados Unidos terminó en abril, pero le dio a Colby su mayor audiencia hasta el momento. El año pasado fue maestra de ceremonias de una recepción del Orgullo en la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris con GLAAD, lanzó una nueva línea de extensiones de cola de caballo inspirada en sus looks icónicos y en febrero se embarcó en una gira en solitario por 22 ciudades de América del Norte.

“Los fanáticos me han apoyado increíblemente a lo largo de mi viaje durante el año pasado, y muchos de ellos me han apoyado durante décadas”, compartió Colby en ese momento. “Estoy extremadamente agradecida y emocionada de tener la oportunidad de verlos [y] conectarme con ellos… Va a ser un espectáculo increíble”.

Fue. A continuación, la artista encabeza el concierto del viernes por la noche de St Pete Pride en Jannus Live, trayendo su encuentro y saludo a San Petersburgo por primera vez. Watermark habló con el ex residente de Orlando de antemano sobre lo que los fanáticos pueden esperar.

WATERMARK: ¿Qué te atrajo de la performance y el drag?

No sé si me sentí atraído por eso o simplemente sucedió. Supongo que ha sido un producto de mi generación Y2K, viendo [los MTV’s Video Music Awards] y “Total Request Live” y viendo estrellas del pop; Había mucho baile pesado requerido para ser un artista en ese entonces. Eso era algo que aspiraba a ser y luego me uní a la danza, lo que realmente incubó y alimentó mi amor por la actuación, el baile y el drag.

¿Quiénes fueron algunas de tus influencias?

Mis influencias drag fueron estrellas del pop como Janet Jackson, Madonna y Whitney Houston. Le daban energía de diosa y eso es algo que me atrajo naturalmente. Pero también, muchas de las mujeres de mi isla con las que crecí, estas hermosas mujeres hawaianas, hermosas mujeres trans. Me encanta una mujer fuerte y poderosa y esas son las mujeres con las que crecí en mi familia. Así que esos rasgos siempre se han quedado conmigo y eso es lo que me gusta ejemplificar cuando estoy en el escenario. Tal vez tenga una grieta o haya pasado por cosas, pero al final del día siempre es fuerte y poderosa.

¿Es eso lo que te llevó al boato?

Creo que es lo que me ayudó en el boato. Creo que lo que me llevó al boato fue que antes de “Drag Race”, la única forma en que podías ganarte la vida haciendo drag era entrar en el sistema de concursos. Recuerdo ver el concurso de Miss Florida cuando era niña, en los años 80 y 90, era el concurso nacional más grande que se celebraba en el sur de Florida en South Beach y muchas mujeres trans participaban, y ver Continental, ver todos estos concursos. Eso es lo que realmente lo desencadenó.

Te dio una base de fans considerable antes de “Drag Race”. ¿Por qué la temporada 15 fue el momento adecuado para competir?

Con la experiencia trans puesta en duda en los últimos años y el clima general muy excluyente para las personas trans, sentí que tenía que haber un momento de alegría queer y trans y no podía pensar en una plataforma mejor que “Drag Race”. Históricamente, el drag ha sido una forma de arte marginal que permitía a todos y cada uno expresarse, que no es como siempre se ha mostrado, por lo que quería presentar mi drag en una plataforma nacional y crear conciencia sobre este importante mensaje. He estado involucrada en la comunidad drag durante mucho tiempo, por lo que ir al programa cuando lo hice fue realmente estimulada por la necesidad de ayudar a arrojar luz sobre la experiencia trans.

¿Por qué es tan importante esa representación?

Es muy importante ver historias fuertes, poderosas, queer… Y el simple hecho de que se cuenten historias trans es realmente importante. Desafortunadamente, es una especie de moda pasajera, es algo genial de hacer, y mucha gente puede leer el libro o encender el programa, y luego apagarlo y volver a sus vidas bastante privilegiadas… Quiero ver aún más historias sobre personas trans felices que han vivido sus vidas y son plenas y complejas y tienen excelentes relaciones.

¿Qué crees que es más natural para ti, actuar en el escenario o en la pantalla?

Creo que me gusta actuar en el escenario mucho más que en la pantalla. La pantalla es como una lupa, es realmente cercana y personal. Es una forma diferente de capturar el arte en ese medio y, para mí, siento que soy más efectivo viviendo en un espacio donde puedo crear todo un mundo.

¿Qué te ha enseñado la fama internacional sobre ti mismo como artista?

Es realmente genial, porque el drag es una de mis pasiones. Es muy personal para mí ir a un programa como “RuPaul’s Drag Race” y soportar el amor que tengo por esta forma de arte y luego ser reconocida. Es hermoso pero es salvaje, porque es algo de lo que no tenía la intención de ser el portavoz. Todo esto es solo una cereza en la parte superior realmente sorprendente; Una gran guinda del pastel. (Risas). No sé cómo hacer otra cosa, todo lo que sé hacer es arrastrar y contar historias, y con suerte conectar a la gente a través de la actuación.

¿Cómo crees que “Drag Race” ha cambiado el estado del drag? Es más convencional que nunca.

El drag es definitivamente una máquina ahora, y antes era una forma de arte marginal, creada para que las personas que no eran aceptadas en la sociedad pudieran tener un lugar para jugar, vivir y tener un espacio seguro. Ahora está en todo el país, en todo el mundo en muchos países diferentes. Pero esa crudeza y crudeza del drag, esa idea punk del drag, tiene que ser encontrada cuando sales a la calle, no se puede ver realmente en la televisión. Todavía se remonta a encontrar esos espacios drag donde las chicas están trabajando muy, muy duro a pesar del reconocimiento general que tiene el drag.

Hay tantas drag queens locales trabajadoras que no son reconocidas, mal pagadas y realmente están practicando lo que es el drag en su forma más pura. Creo que eso es lo que tenemos que recordar como drag queens, como drag queens bebés: ¿cuál es tu intención de hacer drag? ¿Para subirse a “Drag Race” o para hacer arte? Muchas veces esa decisión te ayudará con tu longevidad, qué tan bien te va en “Drag Race” y qué tan exitoso eres después.

Parte de su éxito ha sido su gira. ¿Cómo fue eso?

Hacer “Stripped” fue un experimento muy feroz. Nunca he tenido la oportunidad de crear mi propio programa, curando a las personas que quería a mi alrededor y realmente vertiendo mi corazón en un proyecto que no tenía que comprometer por nadie: para un concurso, para un espectáculo, para una categoría o para un juez. Esto fue puramente para mí y había mucho amor de todas estas ciudades a las que pude ir. Me sentía agotada cada noche, pero eufórica al mismo tiempo. No puedo esperar para volver a hacer otro espectáculo como este en 2025, con suerte.

También lanzaste una colección de colas de caballo. ¿Cómo se llegó a eso?

Bueno, ya sabes, soy conocida por mis colas de caballo de Continental y “Drag Race”, y sé el poder que puede tener una cola de caballo. (Risas). Quería traer eso en una cola de caballo asequible, accesible y fácil de usar para su uso diario. Me encanta ver cómo lo usan en mis shows, me encanta que me etiqueten cuando las chicas lo usan. Me encanta cuando las drag queens se ponen creativas con él. Es muy, muy divertido. Ahora estamos viendo dos longitudes, hay una de 28 y otra de 36 pulgadas, y la de 36 pulgadas es muy bonita y exuberante y da un pequeño efecto de capas. Tenemos cuatro colores y también vamos a expandirnos… Así que mantente atento al futuro.

El pasado Orgullo te invitaron a la residencia de la vicepresidenta para celebrarlo. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue muy agradable que me invitaran. Me encanta GLAAD y se acercaron a mí y me dijeron que estaban buscando un maestro de ceremonias y que yo era la primera persona en la que pensaban. Fue realmente gratificante, dulce y humilde estar en un lugar al lado de tanta gente poderosa; Impulsores y agitadores en nuestro gobierno, todos ellos que son defensores de lo queer o que son queer ellos mismos. Fue realmente genial mezclarme con la gente que realmente está luchando en Washington por la esperanza y la igualdad.

Este Orgullo Vienes a San Petersburgo. ¿Por qué estás emocionada por el Orgullo de San Petersburgo?

De hecho, nunca he estado en San. Petersburgo. He estado en Tampa, viví en Orlando y trabajé en Jacksonville. Literalmente he trabajado en todas partes, así que poder tener mi primera actuación en San Peteresburgo en San Petersburgo Pride es muy emocionante. Estoy muy emocionada de poder ver a muchos amigos de Orlando que están conduciendo y algunos amigos de Tampa, así que va a ser un gran momento.

¿Tienes algún recuerdo de Florida que quieras compartir?

Ninguno que pueda compartir legalmente. (Risas). Solo que Orlando ha sido una gran ciudad, estuve allí durante unos dos años y trabajé en todas partes. Llegué a trabajar en Pulse y Southern Nights cuando era Revolution, esa época, y Parliament House y Hamburger Mary’s y The Brink, y recorrí toda Florida, pudiendo viajar por carretera hacia el norte, el sur y el oeste para hacer drag por todo el estado. Fue realmente genial y todavía tengo mejores amigos allí que amo hasta el día de hoy.

¿Qué pueden esperar los fans de tu actuación aquí?

Definitivamente pueden esperar mucha energía de diosa. Muy sexy y poderoso, una o dos grietas en el cuello. Un pequeño cambio de cola de caballo. Todas las cosas que llegas a amar en un evento de Sasha Colby: tírame un dólar, puede que se quede atascado en mi trasero y lo pasaremos muy bien. Probablemente también será agradable y húmedo allí.

Florida ha aprobado una serie de leyes anti-LGBTQ+ en los últimos años. ¿Qué mensaje tienes para tus fans?

Para Florida, ha sido muy difícil y, al ser residente de Orlando durante algunos años, todavía tengo muchos amigos allí con los que me mantengo en contacto. Es un momento difícil para ser queer y sentir toda esta legislación que está sucediendo en el estado. Es un momento difícil, pero tenemos que unirnos aún más fuertes como personas queer y expresar nuestra alegría queer y encontrar nuestra felicidad. Nuestra felicidad está con nuestra comunidad, así que manteniéndonos unidos y entendiendo que hay poder en los números, saldremos de esto.

Sasha Colby encabezará el concierto del viernes por la noche de St Pete Pride el 21 de junio de 6 a 10 p.m. en Jannus Live, ubicado en 200 1st Ave. N. El evento presenta temas para adultos y se recomienda para aquellos de 18+.

Los boletos cuestan $ 25 y están disponibles en StPetePride.org y las oportunidades VIP están disponibles enviando un correo electrónico a Kendall@JannusLive.com. Lea más sobre St Pete Pride 2024 en la página 21.