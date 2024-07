Entendiendo el ‘yo’: Qué significa ser intersexual y cómo a menudo se olvidan en la conversación LGBTQ+ más amplia

(Photo by Dylan Todd)

Si bien la visibilidad LGBTQ+ es más alta hoy que nunca, todavía hay partes de la comunidad que son incomprendidas u olvidadas. Muchos saben lo que significa LGBTQ, pero a menudo se ignora lo que viene después del plus.

El acrónimo extendido, LGBTQIA+, incluye ‘I’ para intersexual, una comunidad que a menudo se olvida cuando se habla de la comunidad queer y el Orgullo LGBTQIA+.

Es por eso que fue tan importante, que durante el pasado Mes del Orgullo, Orlando ondeó la versión actualizada de la bandera LGBTQIA+ que incluye la bandera intersex, agregando el triángulo amarillo con un círculo morado dentro de él. Con esta inclusión, también es importante educarnos a nosotras mismas y a las demás sobre la comunidad intersexual.

De acuerdo con Naciones Unidas: Libres e Iguales, una campaña de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las personas intersexuales nacieron con patrones cromosómicos o características sexuales que no se ajustan a la definición típica de hombre o mujer. A menudo confundidas con las personas transgénero, las personas intersexuales son claramente diferentes. A diferencia de los patrones cromosómicos masculinos y femeninos típicos, XY y XX, los patrones intersexuales también pueden ser una gama de otras combinaciones de cromosomas, incluyendo XXY, XXX, XYXY, XXXY o XO. En general, hay más de 30 variaciones intersexuales clasificadas médicamente. Algunas variaciones causan rasgos intersexuales que son visibles al nacer, otras no son perceptibles hasta la pubertad y algunas variaciones no son físicamente visibles en absoluto.

Por ejemplo, según el grupo de defensa intersexual interACT, las personas con síndrome de insensibilidad a los andrógenos nacen con testículos y cromosomas XY, pero son inmunes a los andrógenos como la testosterona. Como resultado, son incapaces de desarrollar un pene y un escroto, lo que lleva a diferencias genitales como el desarrollo de una vulva y un clítoris o incluso senos en la pubertad.

Otro ejemplo es la disgenesia gonadal completa o síndrome de Swyer. Esto ocurre cuando un bebé nace con cromosomas XY pero no desarrolla testículos, sino que a menudo desarrolla una vulva y un útero pequeño prenatalmente, así como tejido que no es ni testículo ni ovario, según el sitio web interACT.

Estas variaciones a menudo vienen con un espectro de diferencias corporales que hacen que sea difícil categorizar a las personas intersexuales como hombres o mujeres. Como resultado de esto, las personas intersexuales a menudo enfrentan cirugías innecesarias y discriminación tanto dentro como fuera de la comunidad LGBTQ+.

Juleigh Mayfield es una mujer intersexual y una de las mayores defensoras de la intersexualidad en Florida. Durante los últimos 10 años, ha trabajado para educar a las personas sobre lo que significa ser intersexual y ha luchado por los derechos intersexuales y la igualdad de trato, tanto social como legalmente. Ahora está iniciando su primera organización sin fines de lucro, Interclusions, para aumentar su alcance y crear un lugar seguro con recursos para las personas intersexuales.

“Se basará en la comunidad y ofrecerá ayuda a las personas que recién están descubriendo que son intersexuales”, dice Mayfield. “Proporcionaremos un lugar seguro para que las personas vengan a navegar con otras personas intersexuales, tal vez incluso encontrar personas que también sufren de sus diferentes variaciones genéticas. Ya sea que se trate de PCOS o AIS, o si es más directo como XXY o XXX o XO”.

Mayfield dice que dentro de las más de 30 variaciones intersexuales diferentes también hay una variedad de formas diferentes en que las personas, y sus cuerpos, pueden verse afectados. Es por eso que puede ser difícil encontrar a otras personas que se ocupen de las mismas cosas que tú; algo en lo que Interclusions busca ayudar.

Mayfield también espera que Interclusions ayude a cerrar la brecha entre la comunidad intersexual y el resto de la comunidad LGBTQIA+, así como entre las personas no intersexuales y cisgénero. Ella dice que hacerlo puede ayudar significativamente a la comunidad intersexual, ya que la mayoría de las personas no tienen idea de lo que realmente significa la intersexualidad.

“Mucha gente, incluso en mi trabajo, dirá: ‘Oh, eres hermafrodita’, pero eso no existe en forma humana”, dice Mayfield. “No es posible en la biología humana, pero eso termina convirtiéndose en un peyorativo para describir cómo se siente la gente al respecto. … O mucha gente dirá: “Bueno, eso significa que eres trans”, pero no. Alrededor del 2% de la población mundial es intersexual y solo el 2% de ese número se identifica como trans”.

Si bien los términos a menudo se confunden entre sí, los hermafroditas son muy diferentes de las personas intersexuales. Un hermafrodita es un organismo que tiene un sistema reproductor masculino completamente funcional y un sistema reproductivo femenino completamente funcional, pero esto no puede ocurrir en los humanos. Incluso dentro de la comunidad LGBTQIA+, esta desinformación es frecuente.

“Las personas trans han comenzado a reclamar esa palabra, pero eso no hace que exista”, dice Mayfield. “Decir que eres [hermafrodita] confunde a la gente que piensa que eso significa que eres intersexual. O hay personas que no están muy seguras en la comunidad trans, y dicen: ‘Oh, soy intersexual’, pero no lo son”.

Como dice Mayfield, las personas intersexuales a menudo son confundidas con transgénero porque no siempre se ven de la manera que las personas no intersexuales esperan que lo hagan.

“Conozco a un hombre que es XXX. Fenotípicamente es todo masculino, pero su patrón cromosómico es femenino por dentro. … También conozco a una mujer que nació fenotípicamente femenina por fuera, pero a los dos años se dieron cuenta de que había nacido con testículos en lugar de ovarios”, dice Mayfield.

La confusión y la desinformación como esta son una de las mayores causas de muchas luchas intersexuales, ya que la mayoría de las personas no las entienden, a menudo se enfrentan al maltrato o la ignorancia en su vida diaria.

La desinformación daña a la comunidad intersexual, incluso más allá de que las personas no las entiendan físicamente. Durante décadas, la información falsa ha estado pintando una imagen terrible de las personas intersexuales que ha continuado alienándolas por sus diferencias.

“Durante mucho tiempo dijeron que ‘van a crecer para estar encarcelados, no van a tener muchos amigos… van a ser malos con las mascotas, tal vez un asesino en serie'”, dice Mayfield. “Especialmente en la civilización occidental, les han dicho a los padres que nos aborten porque no encajamos en el binario y nadie va a saber qué hacer con nosotras”.

Mayfield dice que este tipo de desinformación continúa con los problemas que enfrentan las personas intersexuales porque hace que la gente les tenga miedo y alienta a los padres de niñxs intersexuales a hacerlos encajar mejor con lo que la sociedad considera “normal”. Esto lleva al mayor problema que la comunidad intersexual está tratando de abordar, las cirugías innecesarias.

“Una de las cosas por las que la comunidad intersexual se esfuerza es por deshacerse de la cirugía innecesaria al nacer. [Por ejemplo,] genitales ambiguos o médicos que te dicen que tienes que elegir uno o no van a encajar en la sociedad… Eso es parte del alarmismo”, dice Mayfield.

Según la UNFE, estas cirugías irreversibles pueden provocar infertilidad permanente, dolor, pérdida de la sensibilidad sexual, sufrimiento mental y depresión. Mayfield dio un ejemplo de esto en una amiga suya, a quien le extirparon los testículos al nacer porque sus padres eligieron criarlos como mujeres.

“Esos testículos se hicieron de la manera en que se hicieron para su cuerpo, por lo que cuando llegó a la pubertad, su cuerpo reaccionó de la manera en que lo habría hecho si hubieran dejado los testículos adentro. Ahora no los tiene, y tampoco tiene ovarios”, dice Mayfield.

En su hoja informativa sobre intersexualidad, la UNFE se refiere a estas cirugías, que con frecuencia se realizan en personas demasiado jóvenes para dar su consentimiento, como posibles violaciones de “sus derechos a la integridad física, a estar libres de tortura y malos tratos, y a vivir libres de prácticas nocivas”.

La UNFE también llega a decir que estas cirugías no deberían permitirse debido al grave daño que causan a las personas intersexuales.

Muchas de las cirugías a las que se ven obligados a someterse algunos jóvenes intersexuales ni siquiera están motivadas por necesidades médicas, sino que las razones estéticas o sociales son a menudo el factor más importante. Mayfield dice que es ridículo que se permita que estas cirugías se realicen.

“¿Deberíamos cortarte el pene y convertirlo en una vagina porque se ve un poco mejor? Pero luego esa niña a los cinco o seis años comienza a tener complicaciones y dicen: ‘Oh, no sabemos por qué, pero se está desarrollando como un niño'”, dice Mayfield.

Junto con las cirugías innecesarias, las personas intersexuales a menudo pasan toda su vida tratando con médicos ignorantes. La discriminación médica es un gran desafío que enfrenta la comunidad intersexual. Incluso dentro de la comunidad médica, las personas intersexuales a menudo son incomprendidas, y sus problemas son mal diagnosticados o ignorados por médicos que no están informados.

De acuerdo con la hoja informativa de la UNFE, “los profesionales de la salud a menudo carecen de la capacitación, el conocimiento y la comprensión necesarios para tomar en cuenta las necesidades específicas de salud de las personas intersexuales, proporcionar atención médica adecuada y respetar la autonomía y los derechos de las personas intersexuales a la integridad física y la salud”.

Esto es algo que la propia Mayfield ha tenido que soportar muchas veces en su vida.

“Tengo que enseñarle a todos los médicos frente a los que me siento… y decir: ‘No estoy loco, descubrí a los 17 años que tengo una X extra, y esto es lo que me ha pasado a lo largo de mi vida'”, dice Mayfield.

Fue diagnosticada erróneamente con hemorroides adolescentes cuando comenzó a tener un ciclo menstrual a los 12 años y los médicos no podían entender por qué estaba sangrando. No fue hasta los 40 años que Mayfield finalmente descubrió la verdad después de visitar el Instituto Nacional de Salud para una serie de exámenes.

Mayfield incluso ha experimentado a los médicos tratando de encontrar explicaciones para sus dolencias que no eran posibles, con cuatro médicos distintos preguntándole durante una estadía prolongada en el hospital si estaba segura de que los problemas no eran simplemente causados por el embarazo.

“Yo estaba como, ‘Sabes que soy intersexual, ¿verdad?'”, dice Mayfield. “Soy como un horno de horneado fácil, ni siquiera tengo todas las piezas que necesitas para hacer un pastel completo. ¿Por qué pensarías eso?

Durante el calvario que duró un mes, Mayfield dice que un médico incluso le dijo que si hubiera sido abortada, no estaría lidiando con estos problemas que sus rasgos intersexuales le han causado.

Con cuerpos que incluso los médicos a menudo no entienden, ya es bastante difícil para las personas intersexuales encontrar la atención que necesitan. Sin embargo, se está volviendo aún más difícil a medida que se lucha contra la atención de afirmación de género en estados como Florida. De hecho, gran parte de la legislación contra las personas transgénero también perjudica a la comunidad intersexual, a pesar del hecho de que la gran mayoría de las personas intersexuales no son transgénero. Mayfield dice que a un amigo suyo se le negaron los tratamientos de estrógeno que necesitaba porque los médicos lo acusaron de intentar hacer la transición.

Más allá de los médicos, los hospitales y el gobierno que supervisa a los médicos pueden ser un problema. Esto significa que incluso si una persona intersexual puede encontrar un médico que la entienda y esté dispuesta a ayudarla, hay otros obstáculos que aún pueden interponerse en su camino. La propia Mayfield tuvo que luchar por el tratamiento que necesitaba para, literalmente, salvar su vida.

“Algunos de mis médicos están vinculados a Advent Health, donde se convierte en algo político o religioso”, dice Mayfield. “Cuando fui y me hice la orquiectomía… Advent Health trató de decir que era la forma en que mi médico evitaba tener una forma de cambio de sexo … Pero esto era de vida o muerte para mí. Me moriría si no los elimináramos”.

A pesar de la cantidad de problemas y obstáculos a los que se ha enfrentado para obtener el tratamiento que necesita; Esta es solo una pequeña ventana a la gran cantidad de complicaciones y diferencias biológicas que las personas intersexuales pueden experimentar. Esta es la razón por la que los obstáculos que las personas intersexuales a menudo enfrentan cuando tratan de obtener tratamiento médico son especialmente preocupantes, mientras que algunos se las arreglan sin ningún problema de salud, muchos se enfrentan a muchos de ellos.

“Podríamos estar hablando con un hombre XXY, y puede haber nacido con ambos testículos y verse muy alto, tiene algunos aspectos físicos de ser XXY, pero no tiene ningún otro problema o tal vez no puede tener hijos”, dice Mayfield.

Sin embargo, no tuvo tanta suerte. Como mujer XXY, Mayfield nació con un útero parcial, un falopio agrietado, un ovario, un testículo, un corazón del tamaño de una mujer, pulmones del tamaño de un hombre, una nuez de Adán y tejido mamario disminuidos. Estas características sexuales muy variadas causan problemas en su cuerpo mientras intenta realizar muchas de sus funciones, lo que lleva a lo que Mayfield describe como su cuerpo “luchando constantemente por el dominio”. Esto también ha provocado una serie de otros problemas de salud, como el lupus y la osteoporosis.

“Los médicos dijeron: ‘En realidad no estamos seguros de cómo estás vivo… así que vamos a tener que recetarte estrógeno por el resto de tu vida'”, dice Mayfield. “Lo que no curará eso, solo ralentiza la progresión de lo que está luchando dentro de mi cuerpo”.

Los médicos le dijeron que si no recibía el tratamiento hormonal, no viviría más allá de los 48 años. Ahora, años después, Mayfield tiene 49 años y goza de mejor salud que nunca.

“Estoy más saludable que nunca, pero todavía tengo muchos problemas internos y la mayoría de las personas intersexuales no viven más allá de los 70 años”, dijo Mayfield. “Nuestra esperanza de vida tiende a ser acortada, y hay cosas que puedes hacer, pero debido a que la información no está disponible, hay muchas personas intersexuales mayores que nunca han tenido ayuda”.

Esta es la razón por la que Mayfield a menudo lo trae de vuelta a la educación, es importante enseñar a las personas no intersexuales sobre la realidad intersexual, pero también enseñar a las personas intersexuales sobre las luchas que pueden encontrar y cómo lidiar con ellas.

Mientras Mayfield y otrxs defensorxs intersexuales de todo el mundo trabajan para continuar con esa educación, pequeños pasos como la inclusión intersexual en la bandera del Orgullo pueden ser de gran ayuda para afectar la vida de las personas. Si bien algunos no consideran a la intersexualidad como parte de la comunidad LGBTQ+, y algunas personas intersexuales no quieren ser parte de esa comunidad, Mayfield dice que la inclusión intersexual en el acrónimo y especialmente ahora en la bandera sigue siendo muy importante.

“Hay muchas personas en la comunidad gay que quieren abrirse, porque el amor es amor, y están dispuestos a abrazar a todo el mundo”, dice Mayfield. “Hay muchas personas en la comunidad intersexual que gravitan hacia la comunidad gay porque cuando aún no saben cómo encajan en sus vidas, encuentran aceptación en esa comunidad y eso es enorme”.

La inclusión de la bandera intersexual en la bandera del Orgullo también sirve como una parte poderosa para ayudar a educar a las personas sobre lo que es la intersexualidad, dice Mayfield. Una mayor visibilidad en la bandera puede hacer que las personas se interesen en aprender qué representa esa parte de la bandera.

La educación es la forma más fácil para que las personas ayuden a la comunidad intersexual a luchar contra la discriminación y el maltrato. Cuanta más gente entiende algo, menos miedo le tiene. Es por eso que Mayfield siente que su trabajo como defensora de la comunidad intersexual nunca puede terminarse, independientemente de cuán pequeño o grande sea el impacto, debe continuar un pequeño cambio a la vez.

“Sé que estoy creando ondas que a largo plazo podrían marcar la diferencia. Eso es importante para mí”, dice Mayfield. “Nadie dijo que la defensa fuera fácil… Pero una vez que te encuentra, sientes que tienes que seguir haciéndolo por la gente que está detrás de ti”.