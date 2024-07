Cliché anuncia cierre inmediato

Dolores T. Van-Cartier en Cliché. (Foto de Ryan Williams-Jent)

DUNEDIN, Fla. | Cliché Restaurant Bar & Grill anunció su cierre inmediato el 3 de julio, pocos meses después de la gran apertura del espacio seguro LGBTQ+.

La propietaria del negocio, Delores T. Van-Cartier, abrió el lugar en abril, diseñando el showbar para que sea todo lo que esperarías y más. Según los registros públicos del condado de Pinellas, los propietarios del edificio, James y Dianne Pramataris, presentaron una demanda de desalojo el 10 de junio.

Los dos citaron el pago de alquileres, aunque la documentación también muestra que se buscaban remedios como “medidas declaratorias o cautelares no monetarias”. Van-Cartier dice que la designación es indicativa de un acuerdo que hizo con sus propietarios después de pagar $14,000 para construir la carpa del edificio y otros $9,000 para reparar su techo.

“No le debo nada”, dice sobre James Pramataris. “Pagué miles de dólares en reparaciones y mejoras. Cosas por las que se suponía que debía pagar [por] el contrato de arrendamiento y no lo hizo… los documentos de la corte dicen ‘no monetario’, por lo que sabe que no le debo nada. Lo único que quería era que nos fuéramos… Me obligaron a irme”.

Van-Cartier, que es una mujer negra y trans, también alega que las opiniones anti-LGBTQ+ y racistas del propietario del edificio jugaron un papel en el desalojo.

“Nunca llamó al dueño anterior por su nombre, simplemente se refería a él como ‘el chico chino’ a pesar de que yo hacía referencia al nombre”, explica. “Y cuando me preguntó qué estaba haciendo [Cliché], le dije ‘vendiendo hamburguesas’. Mencionó los otros negocios y levantó la nariz cuando dijo que [el edificio] solía ser un bar gay, [diciendo] ‘esa gente’ siempre causa problemas… por eso nunca dije lo que éramos”.

Van-Cartier presentó una moción de emergencia ante el tribunal el 2 de julio, el día en que Cliché cesó sus operaciones actuales. La documentación muestra que el empresario está buscando una moción para permanecer en la propiedad, pidiendo 30 días para resolver los asuntos financieros. Se concedió hasta el 12 de julio.

También compartió el 3 de julio a través de las redes sociales que el cierre de Cliché es temporal.

“Actualmente estamos cerrados temporalmente. La ubicación ya no quiere apoyar nuestro negocio”, escribió Van-Cartier. “Estamos buscando un nuevo espacio seguro para que podamos seguir ofreciéndoles buena comida, entretenimiento y también un apoyo continuo a nuestras organizaciones benéficas locales.

“Muchas gracias por la efusión de amor que hemos recibido y el apoyo de la comunidad”, continuó. “No pasa desapercibido. Se sabe que la ubicación tiene un denominador común de por qué las empresas se van y, lamentablemente, Clichè también ha sido víctima de eso sin culpa nuestra … ¡Volveremos!”

Watermark se puso en contacto con James Pramataris, quien se negó a comentar para este artículo.

Para obtener más información sobre Cliché Restaurant, Bar & Grill, visite ClicheRestaurants.com.