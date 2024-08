Savoy Orlando será el anfitrión del 12º evento anual Celebrity Bartender a beneficio de The Center Orlando

Los asistentes brindan por el bartender en Celebrity Bartender en Savoy en 2023. (Foto de Danny García)

ORLANDO | El Centro LGBT+ Orlando está organizando su 12º evento anual Celebrity Bartender el 6 de agosto en Savoy Orlando.

Patrocinado por Tito’s Vodka, el evento contará con cuatro camareros famosos para cada uno de los seis turnos de una hora que comienzan a las 6 p.m. y se extienden hasta la medianoche. Los camareros famosos se repartirán entre los varios bares de Savoy, con dos en el bar principal de Savoy, uno en el patio Paradise y el último preparando bebidas en Ivanhoe 1915.

Los bartenders de este año incluyen a Heather Wilkie, directora ejecutiva de Zebra Youth; Tatiana Quiroga, directora ejecutiva de Come Out With Pride; Gina Duncan, directora ejecutiva de The Pride Chamber; y George Wallace, director ejecutivo de The Center Orlando, a las 6 p.m.

Serán revividos por Sabrina Ambra de The News Junkie, el propietario de Pom Pom’s Teahouse & Sandwicheria, Pom Moongauklang, la animadora Risa Risqué y el propietario de MojoMan Swimwear & Clothing, Lane Blackwell, durante la hora de las 7 p.m.

A partir de las 8 p.m., los bares serán atendidos por los artistas de Orlando Heather Abood y Steven Johnson, así como por los artistas drag Addison Taylor y Sheila From Accounting.

A las 9 p.m., será atendido por el músico RalphyC, el presidente de la junta directiva de The Center Orlando, Danny García, la directora de operaciones de The Center Orlando, Nikole Parker y Jason Lambert, propietario de los restaurantes locales The Hammered Lamb y Jack & Honey’s.

La artista Jessica Hoehn, los miembros del equipo de rugby LGBTQ+ Orlando Otters, el influencer de las redes sociales Jimmy Drew y la artista drag Ginger Beer tomarán el relevo a las 10 p.m.

El turno final, que comienza a las 11 p.m., traerá al animador Axel Andrews, al agente de bienes raíces de Florida Central Eric Rollings, al comediante Gregory Metts y una celebridad misteriosa especial.

Todas las propinas recaudadas de los camareros famosos, así como las ventas de los chupitos de gelatina de la noche, se donarán a The Center Orlando. Para el evento, también se donará $1 de cada bebida de Tito’s vendida. En el pasado, el evento ha recaudado más de $30,000 para la organización sin fines de lucro.

Celebrity Bartender es uno de varios eventos durante todo el año en los que Savoy Orlando y The Center Orlando se asocian. Otro próximo evento conjunto será el Turnabout Anual de The Center, que enfrenta al equipo de The Center Orlando contra bartenders y animadores de Savoy Orlando en una competencia de drag con todas las propinas recaudadas a beneficio de The Center Orlando. El Turnabout del Centro se llevará a cabo en Savoy Orlando el 17 de septiembre.

Para obtener más información sobre los próximos eventos y sobre cómo los fondos recaudados beneficiarán a The Center Orlando, visite TheCenterOrlando.org.