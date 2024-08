Primera Ronda: Demócratas y republicanos abordan temas LGBTQ+ antes de las primarias de Florida

El presidente Joe Biden dio un vuelco a las elecciones presidenciales de 2024 el 21 de julio, anunciando que ya no buscaría un segundo mandato. Posteriormente, respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris para la nominación demócrata, cuya campaña recaudó un récord de 81 millones de dólares en solo 24 horas.

“Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su presidente”, compartió en una carta, algo que reiteró el 24 de julio durante su discurso en la Oficina Oval. “Y aunque ha sido mi intención buscar la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que renuncie y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”.

La decisión del demócrata se produjo después de semanas de especulaciones después de su actuación en el primer debate presidencial, así como en la Convención Nacional Republicana. El partido seleccionó formalmente a Donald Trump como su candidato el 18 de julio junto con el compañero de fórmula del expresidente para 2024, J.D. Vance.

Cada uno tiene un historial de promulgar o apoyar políticas y procedimientos anti-LGBTQ+, muchos de los cuales se amplificaron en la RNC de este año. La convención tuvo lugar después de que este año se presentaran más de 500 proyectos de ley explícitamente anti-LGBTQ+ en las legislaturas estatales de todo el país, apoyados en gran medida por los republicanos presentes, incluidos más de 10 en Florida.

Es por eso que la presidenta del Caucus Demócrata LGBTQ+ de Florida, Kristen Browde, cuya organización estatal aboga por los floridanos LGBTQ+ ante el Partido Demócrata de Florida, dice que los demócratas están mejor preparados que los republicanos para representar los intereses de la comunidad.

“No es una decisión cercana”, explica. “Todo lo que hay que hacer es mirar la legislación abiertamente anti-LGBTQ+ que ha surgido de la legislatura estatal dominada por los republicanos y que ha sido promulgada por DeSantis”, dice sobre el gobernador de Florida, que habló en el RNC. “Los republicanos han ignorado la realidad, han ignorado la ciencia y han ignorado los derechos y las necesidades de los floridanos LGBTQ+… Los demócratas no hacen eso. Los republicanos viven para ello. La elección es clara”.

Los republicanos de Log Cabin de Orlando no están de acuerdo. El grupo de Florida Central es un capítulo de la organización nacional que representa a “los conservadores LGBT y los aliados heterosexuales que apoyan la justicia, la libertad y la igualdad para todos los estadounidenses”.

“Los republicanos de Florida tienen una fuerte trayectoria de producir candidatos fuertes, enérgicos y amantes de la libertad en la boleta electoral que han energizado a los votantes y han vuelto rojo a nuestro estado”, dijo LCR Orlando a Watermark por correo electrónico. “Este noviembre, los votantes tendrán la oportunidad una vez más de votar por candidatos que lucharán por la Constitución y representarán a TODOS sus electores”.

La organización de derechos civiles LGBTQ+ más grande del país no está de acuerdo. La última Tarjeta de Puntuación del Congreso de la Campaña de Derechos Humanos, que mide el apoyo a la igualdad en D.C., otorgó a los senadores estadounidenses de Florida un 0% por sus esfuerzos por representar a los floridanos LGBTQ+. En la Cámara de Representantes de EE.UU., las puntuaciones republicanas fueron en gran medida del 0%, pero llegaron hasta el 38%.

LCR Orlando también aconseja que el “Partido Republicano no solo respeta los derechos y libertades fundamentales de los estadounidenses LGBT, sino que también ofrecerá resultados en otros temas importantes que preocupan a los votantes LGBT, incluida la economía, la frontera, el crimen, la seguridad nacional, la energía y la política exterior”.

Al cierre de esta edición, el grupo no respondió a las solicitudes de comentarios de Watermark sobre las leyes anti-LGBTQ+ de Florida, cada una promulgada por su supermayoría republicana. Browde, sin embargo, mantiene un mensaje claro al respecto.

“No votes por candidatos que puedan perjudicar a tus seres queridos”, dice. “Eso significa que si hay una ‘R’ al lado del nombre, ni siquiera pienses en votar por ellos”.

Es un asunto del que se hace eco la campaña de Harris para la presidencia, que desde su lanzamiento formal ha obtenido el apoyo de organizaciones de derechos civiles en todo el país. Entre otras razones, han citado los años de apoyo de la administración Biden-Harris a la comunidad LGBTQ+.

Tanto el presidente como el vicepresidente han pedido la aprobación de la Ley de Igualdad, que enmendaría la Ley de Derechos Civiles de 1964 para prohibir la discriminación por motivos de sexo, orientación sexual e identidad de género en el empleo, la vivienda, los alojamientos públicos, la educación y más. Los demócratas han carecido del control total del Congreso para enviar la medida al escritorio del presidente.

La administración también amplió recientemente las disposiciones del Título IX para proteger a los estudiantes LGBTQ+ de la discriminación en las escuelas y los programas educativos que reciben fondos federales, un asunto condenado explícitamente en la plataforma 2024 del Partido Republicano. La expansión también enfrenta desafíos legales de estados liderados por republicanos como Florida.

Biden y Harris también se oponen firmemente al Proyecto 2025, el plan presidencial de la Heritage Foundation, que se opone a la comunidad LGBTQ+. Fue redactado por los aliados de larga data de Trump y exfuncionarios de la administración en el “grupo de expertos conservadores”, que ha abogado contra la igualdad matrimonial y más desde su creación. La administración ha dicho que el plan eliminaría los derechos civiles y fomentaría la discriminación para los estadounidenses LGBTQ+.

Todo es parte de la razón por la que “nunca ha habido un momento más importante para elegir a los demócratas para el Congreso”, dice Browde. “Hemos visto lo que trae consigo el control republicano de cualquier rama del gobierno: la reversión del progreso hacia la igualdad.

“Ese partido ha purgado a todos los moderados de sus filas y está empeñado en imponer una teología retorcida y extrema en la nación, una que criminalizaría nuestras vidas y eliminaría la atención médica para aquellos que la necesitan”, continúa. “Lo único que los detendrá es la elección de una mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso”.

Los demócratas enfatizan que hacerlo remodelará el panorama estadounidense a uno más equitativo, lo que permitirá la aprobación de la Ley de Igualdad y otras leyes que afectan a los estadounidenses LGBTQ+. El partido se ha comprometido a restaurar los derechos reproductivos después de que la Corte Suprema conservadora anulara Roe v. Wade en 2022 y más.

Es un proceso que comienza con las primarias de Florida, cuando los republicanos registrados elegirán a los candidatos republicanos y los demócratas registrados elegirán a los candidatos demócratas para avanzar a las elecciones generales de noviembre. Independientemente de su afiliación partidista, todos los votantes registrados pueden votar sobre temas locales y contiendas no partidistas.

El proceso ya está en marcha, con cientos de miles de boletas por correo que se han enviado a los votantes que las solicitaron. Aquellos que deseen votar en persona pueden hacerlo el día de las elecciones, el 20 de agosto, o durante el período de votación anticipada del estado, del 10 al 17 de agosto.

Es por eso que Watermark se comunicó con más de 60 candidatos al Congreso en Florida Central y Tampa Bay para nuestra cobertura primaria de 2024. Les hicimos cuatro preguntas: una abierta sobre por qué los lectores LGBTQ+ y aliados deberían apoyar su candidatura y las siguientes tres preguntas de sí o no sobre su apoyo a los temas LGBTQ+:

-¿Apoya la Ley de Igualdad, que extendería las protecciones federales contra la discriminación a los estadounidenses LGBTQ+?

-¿Apoya las revisiones del Título IX de la administración actual, que protegerían a los estudiantes LGBTQ+?

-¿Apoya el Proyecto 2025, el plan de transición presidencial anti-LGBTQ+ de la Fundación Heritage?

Recibimos 11 respuestas de demócratas, 3 de republicanos y 3 de otros partidos, incluidos los que no están afiliados. A continuación, sus respuestas, editadas para mayor extensión y claridad. Si su respuesta no fue clara o no se proporcionó, se incluye un asterisco en lugar de un sí o un no.

Las elecciones primarias de Florida son el 20 de agosto y la votación anticipada es del 10 al 17 de agosto. Para obtener información sobre las contiendas locales, su lugar de votación y más, visite Vote.org o comuníquese con su Supervisor de Elecciones local en MyFloridaElections.com/Contact-Your-SOE.

Guía de votantes LGBTQ+ 2024

· P1: ¿Por qué los votantes LGBTQ+ y aliados deberían apoyar su candidatura?

· P2: ¿Apoya la Ley de Igualdad, que extendería las protecciones federales contra la discriminación a los estadounidenses LGBTQ+?

· P3: ¿Apoya las revisiones del Título IX de la administración Biden, que protegerían a los estudiantes LGBTQ+?

· P4: ¿Apoya el Proyecto 2025, el plan de transición presidencial anti-LGBTQ+ de la Fundación Heritage?

Representante por el Congreso, Distrito 6

· Vals, Michael (REP) SIN RESPUESTA

· Crecer, John (REP) SIN RESPUESTA

· Stockton III, James David (DEM) SIN RESPUESTA

Representante por el Congreso, Distrito 7

· Mills, Cory Lee (REP) SIN RESPUESTA

· Johnson, Mike (REP) SIN RESPUESTA

· Adams, Jennifer (DEM) SIN RESPUESTA

· Fernandez, Tatiana (DEM) P1: Estoy lista para trabajar con nuestra gente y luego asegurarme de que nuestra comunidad reciba un trato de calidad. Sé que tenemos algunos proyectos de ley allá en Washington con los que me gustaría sentarme con ellos y luego trabajar juntos. … Para asegurarte de que obtengan lo que necesitan, asegúrate de que tu gente me invite a lo que necesiten de mí. Si no sé dónde van a estar, entonces no sé lo que necesitan, y es imposible para nosotros apoyarlos.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

· Pastrana, Allek (DEM) P1: Como aliado LGBTQ+, creo en ¡EL AMOR ES AMOR! Como defensor de la comunidad LGBTQ+, siempre estaré ahí para apoyarte y estar a tu lado. Si alguien necesita un abrazo cariñoso, ¡estoy aquí para ofrecer ABRAZOS DE PAPÁ GRATIS! Los representaré en D.C. y me aseguraré de que sus voces sean escuchadas, para ser incluidas en todas las decisiones que tome. ¡El gobierno DEBE mantenerse fuera de la habitación del paciente y del dormitorio!

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

Representante al Congreso, Distrito 8

· Kennedy, Sandy (DEM) P1: Estoy comprometido a aprobar legislación para proteger los derechos constitucionales de las personas LGBTQ en igualdad de condiciones con otras personas, incluida la Ley de Igualdad y otras medidas para proteger la autonomía corporal, reducir la intrusión del gobierno en las decisiones médicas, aumentar el acceso a los servicios de salud mental y prevención del suicidio, y prohibir la terapia de conversión. Trabajaré para mejorar el respeto y la aceptación de las personas LGBTQ, y para disipar las falsas creencias que dañan a las personas LGBTQ. Creo que los gobiernos estatales y federales deben dejar de entrometerse y permitir que la comunidad médica maneje las cuestiones de la cirugía transgénero para menores, el tema no debe ser un balón de fútbol político. En el Congreso, sostendré reuniones periódicas con la comunidad LGBTQ para mantenerme al día con sus preocupaciones.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

· McDow, Daniel (DEM) P1: Cuando fui elegido para el Concejo Municipal de West Melbourne, me convertí en el único hombre gay “declarado” que ocupaba un cargo público en el condado de Brevard, Florida. Eso no ha cambiado en los 4 años transcurridos desde que asumí el cargo. Si bien la orientación sexual no debería ser un requisito previo para el apoyo LGBTQ+ y de aliados, ciertamente debería ayudar a disipar cualquier duda sobre dónde están mis prioridades. Fui uno de los fundadores del Caucus Demócrata LGBTA en los condados de Brevard e Indian River. Fui miembro de la Junta de Space Coast Pride de 2013 a 2019, formé parte del Comité Anfitrión de Equality Florida para la región de Space Coast de 2013 a 2017. Fui presidente del Caucus Demócrata LGBTA de la Costa Espacial de 2019 a 2023. … Me dedico a proteger los derechos de todas las personas LGBTQ+ y a detener el flagelo del odio que se ha arraigado en algunas áreas de mi comunidad.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

· Babits, Joe (REP) SIN RESPUESTA

· Haridopolos, Mike (REP) SIN RESPUESTA

· Hearton, John (REP) SIN RESPUESTA

Representante por el Congreso, Distrito 9

· Soto, Darren (DEM) P1: En el Congreso, soy un orgulloso vicepresidente del Caucus de Igualdad del Congreso. Aprobé con éxito una legislación para designar el Monumento Nacional Pulse después del trágico tiroteo en 2016 y voté para aprobar la Ley de Respeto al Matrimonio. También fui copatrocinadora original de la Ley de Igualdad y estoy orgullosa de haberla apoyado desde que se introdujo por primera vez. En el Día Nacional de Salir del Armario 2023, el Equipo Soto presentó una resolución para reconocer el legado de las personas LGBTQ+ a través de la preservación de lugares históricos. También contamos con una Junta Asesora LGBTQ+ para discutir temas importantes para la comunidad LGBTQ+ de Florida Central. Además, el Equipo Soto honra a los líderes LGBTQ+ de la Florida Central durante el Mes del Orgullo.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

· Castillo, José (REP) SIN RESPUESTA

· Chalifoux, Thomas (REP) SIN RESPUESTA

· Quiñones, John “Q” (REP) SIN RESPUESTA

· Carter, Marcus (NPA) SIN RESPUESTA

Representante al Congreso, Distrito 10

· Frost, Maxwell Alejandro (DEM) P1: Como organizador del movimiento durante más de 10 años, siempre he entendido el hilo inherente que conecta todas nuestras luchas: la interseccionalidad. La violencia con armas de fuego me llevó a este trabajo, pero a lo largo de los años, he aprendido cómo nuestra familia LGBTQ+ se ve afectada de manera desproporcionada por todos los problemas bajo el sol. En el Congreso, he sido una firme defensora de los derechos LGBTQ+, y me he desempeñado como vicepresidenta del Caucus de Igualdad del Congreso y del Caucus Progresista del Congreso. En estos puestos, colaboro con colegas de ideas afines para promover una agenda progresista que incluya fuertes protecciones contra la discriminación para la comunidad LGBTQ+ y entornos seguros y de apoyo llenos de oportunidades. Me he opuesto a todos los proyectos de ley y enmiendas republicanos anti-LGBTQ+ odiosos en este Congreso. También he apoyado los esfuerzos para garantizar que los jóvenes LGBTQ+ estén protegidos en nuestras escuelas y tengan acceso a los recursos que necesitan para prosperar. Presenté la Ley de Lucha contra las Prohibiciones de Libros para devolver el poder a los niños LGBTQ+ y anular las prohibiciones de libros perjudiciales. Más allá de mi trabajo legislativo, me comprometo a cerrar la brecha entre la calma y la conciencia. Un buen ejemplo es el Festival de Música y Artes MadSoul que mi campaña organizó en marzo de este año. Donamos una parte de los fondos del evento a cuatro organizaciones locales, incluida una donación de $ 10,000 a Zebra Coalition. Elegimos a Muna como cabeza de cartel, una banda queer, para crear un espacio para la alegría queer, lo cual es raro en nuestro estado. Mi objetivo no es solo ser un aliado, sino un cómplice. Me comprometo a luchar por la igualdad, la justicia y la protección de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, y punto.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

· Darius, Wade (DEM) SIN RESPUESTA

· Blanco, V. “Issa” (DEM) SIN RESPUESTA

· Le, Tuan (REP) SIN RESPUESTA

· Montague, Willie J. (REP) SIN RESPUESTA

Representante por el Congreso, Distrito 11

· Webster, Daniel (REP) SIN RESPUESTA

· McCloy, John (REP) SIN RESPUESTA

· Harden Hall, Barbie (DEM) SIN RESPUESTA

Representante por el Congreso, Distrito 12

· Bilirakis, Gus Michael (REP) SIN RESPUESTA

· Dunlap, Hank (REP) SIN RESPUESTA

· Aboujaoude Jr, Rock (DEM) SIN RESPUESTA

Representante en el Congreso, Distrito 13

· Luna, Anna Paulina (REP) SIN RESPUESTA

· Bousbar, Sabrina (DEM) P1: “Al crecer aquí en Pinellas, aprendí desde temprana edad la importancia de tratar a todos con dignidad y respeto. Soy una aliada de toda la vida de la comunidad LGBTQ+ y he trabajado para promover la igualdad tanto en mi vida personal como profesional. Mientras trabajaba en la administración Biden-Harris, trabajé con partes interesadas de todo el país para amplificar las acciones históricas de la Casa Blanca, incluida la ampliación del acceso a los servicios de salud mental, el abordaje de la violencia alimentada por el odio y la protección de los jóvenes de la comunidad LGBTQ+ En el Congreso, seré un firme defensor de la igualdad y los derechos LGBTQ+ para todos los estadounidenses… El condado de Pinellas merece un representante en el Congreso que trabaje para garantizar todos los derechos y protecciones LGBTQ+. Nuestro país y nuestra nación son más fuertes cuando todos están protegidos de la discriminación y tienen las mismas oportunidades de contribuir, tener éxito y prosperar”.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

· Dahan, Liz (DEM) P1: “Estoy dedicada a la comunidad LGBTQ+, lo que espero que encuentren evidente a través de mi participación activa a lo largo de mi carrera. Mi campaña ha apoyado muchos eventos de la comunidad local… [y] El equipo Liz refleja este compromiso. Nuestro liderazgo sénior incluye miembros de la comunidad LGBTQ+, lo que garantiza conexiones auténticas con las mujeres, BIPOC, LGBTQIA+ y votantes jóvenes. Participé activamente en Capital Stonewall Democrats durante mi estancia en Washington, D.C., donde me centré en las discusiones políticas y los esfuerzos de defensa destinados a garantizar la igualdad de derechos y protecciones. En mi empresa anterior, era un miembro clave del grupo de recursos para empleados LGBTQ+, organizando eventos que abordaban temas críticos como la violencia doméstica que afecta a las mujeres y a las personas transgénero. También dirigí el programa “Open for Business”, abogando por la inclusión global LGBTQ+ y demostrando los beneficios empresariales de sociedades diversas e inclusivas. Estoy especialmente orgulloso del progreso que logramos en los derechos LGBTQ+ en Taiwán y Kenia. Si me convierto en su miembro del Congreso, estoy totalmente comprometido a luchar contra la discriminación y abogar por acciones afirmativas que tengan un impacto positivo en la comunidad LGBTQ+”.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

· Fox, Whitney (DEM) P1: A lo largo de mi carrera en el condado de Pinellas, me he destacado como un fuerte aliado de la comunidad LGBTQ+ y continuaré haciéndolo en D.C. Ya sea caminando en el desfile del Orgullo de St Pete seis años seguidos, promocionando los servicios gratuitos de estacionamiento y paseo de PSTA para los eventos del Orgullo, envolviendo un autobús para el Orgullo cada año para garantizar que la comunidad LGBTQ+ se sienta vista o denunciando la discriminación dondequiera que la vea, siempre he sido un orgulloso aliado y espero con ansias la oportunidad y la confianza de la comunidad LGBTQ+ para ser un aliado en el Congreso. Abogaré por la Ley de Igualdad y la expansión de las leyes federales de derechos civiles para incluir protecciones basadas en la orientación sexual y la identidad de género. Durante mi carrera, trabajé con líderes electos a nivel local, estatal y federal, razón por la cual más de 50 líderes electos locales han respaldado mi campaña, incluida la congresista Kathy Castor, porque confían en mí y saben que seré el líder local que necesitamos para representar al condado de Pinellas en D.C. Creo que los votantes LGBTQ+ y aliados deberían apoyar mi candidatura porque la comunidad LGBTQ+ puede contar conmigo para abogar por las personas LGBTQ+, independientemente de si es difícil o si es para mi ventaja política. En pocas palabras, las personas LGBTQ+ son mis amigos y vecinos, y yo defiendo a mis amigos y vecinos, y es por eso que pido que los votantes LGBTQ+ y aliados me defiendan.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

· Weinkrantz, Mark (DEM) P1: “He sido un defensor y un aliado de la comunidad LGTBQ+ durante décadas. Cuando formaba parte de la junta directiva de la YMCA, abogué por que a las familias queer se les concedieran los mismos privilegios de admisión, cuota y registro que recibían otras familias. Al principio me ignoraron y luego me negaron. Sin embargo, amenacé con renunciar a la junta si no se cambiaban estas prácticas discriminatorias. Ganamos y la póliza se ajustó ese año. A la hora de depositar tu confianza en alguien, es importante fijarse en lo que ha hecho y en lo que está haciendo; no solo lo que dicen que harán en el futuro. Estoy orgulloso de ser miembro y partidario de varias organizaciones LGBTQ+ y también estoy orgulloso de la diversidad de nuestro personal, que incluye miembros queer, homosexuales y trans. Continuaré trabajando junto a esta comunidad y luchando en nombre de ella hasta que todas las personas se sientan seguras y respetadas”.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

Representante en el Congreso, Distrito 14

· Castor, Kathy (DEM) SIN RESPUESTA

· Joarder, Ehsan (REP) SIN RESPUESTA

· Perry, Neelam Taneja (REP) P1: Soy especialista en VIH desde la década de 1980 y he trabajado muy de cerca con la comunidad LGBT y los entiendo muy profundamente a ellos y a sus preocupaciones.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

· Peters, John (REP) P1: Conozco la dinámica de esta situación y estoy feliz de ayudarlos.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

· Rochford, Robert “Rocky” (REP) SIN RESPUESTA

· Bradley, Christopher (NPA) SIN RESPUESTA

· Snyder, Nathaniel T. (LPF) P1: Como candidato, me comprometo a fomentar una sociedad en la que todos se sientan seguros, respetados e incluidos. Mi enfoque en la unidad y el apoyo a las pequeñas empresas y los veteranos tiene un impacto directo en las personas LGBTQ+ y sus familias. Mi campaña se trata de unir a las personas, no de dividirlas en función de sus diferencias. Creo en la creación de un entorno en el que todos tengan la oportunidad de prosperar, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

Representante en el Congreso Distrito 15

· Lee, Laurel (REP) SIN RESPUESTA

· Barbosa, Jennifer (REP) SIN RESPUESTA

· Juez, James (REP) SIN RESPUESTA

· Kemp, Patricia “Pat” (DEM) P1: “Nunca ha habido tanto en juego para elegir una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado como en noviembre. Mi carrera… es una de las mejores oportunidades para cambiar un escaño de republicano a demócrata. Mi oponente republicano solo votaría para borrar los derechos LGBTQ+ ganados con tanto esfuerzo. A lo largo de las décadas, he apoyado a la comunidad LGBTQ+ local mientras luchábamos para restaurar el Orgullo de Tampa, que una vez estuvo “prohibido” en el condado de Hillsborough. … Como activista de base, hice campaña por la igualdad en el matrimonio y ayudé a muchos funcionarios electos que apoyaban la igualdad de derechos. También soy partidaria desde hace mucho tiempo del Caucus LGBTQ+ en Tampa Bay. Como Comisionado del Condado, he luchado para izar la Bandera del Orgullo durante todo el mes de junio y brindar elogios al Orgullo de Tampa en el Centro del Condado de Hillsborough … He celebrado en el Orgullo de Tampa año tras año y he hablado en muchos eventos LGBTQ+. Seguiré siendo un fuerte aliado para mis electores LGBTQ+, no solo en palabras sino en acción, como lo he sido durante décadas como activista y ocho años como Comisionada del Condado. Juntos podemos restaurar la libertad reproductiva; proteger el Seguro Social y Medicare; menores costos de atención médica, vivienda y energía; y construir una economía más fuerte y equitativa”.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

Representante en el Congreso, Distrito 16

· Buchanan, Vern (REP) SIN RESPUESTA

· Speir, Eddie (REP) SIN RESPUESTA

· Miller, Trent (DEM) SIN RESPUESTA

· Schneider, Jan (DEM) SIN RESPUESTA

Representante en el Congreso, Distrito 17

· Steube, Greg (REP) SIN RESPUESTA

· Lopez, Manny (DEM) SIN RESPUESTA

· Montavon, Matthew (DEM) SIN RESPUESTA

Representante en el Congreso, Distrito 18

· Franklin, Scott (REP) SIN RESPUESTA

· Braunston, Peter A. (DEM) SIN RESPUESTA

· Kale, Andrea Doria (DEM) P1: He sido una aliada de la comunidad desde mi adolescencia. He estado involucrado principalmente desde que me mudé a Florida de forma permanente con el Caucus Demócrata que acaba de respaldarme y abogar por la legislación. Era una adolescente sin hogar antes de quedar embarazada a la edad de 17 años y fue la comunidad LGBTQ+ la que me ayudó, específicamente la comunidad transgénero, y nunca olvidé eso y cada oportunidad que he tenido para devolverlo, eso es lo que he hecho.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

Senador de los Estados Unidos

· Scott, Rick (REP) SIN RESPUESTA

· Columbus, John S. (REP) P1: Voy a mantener esto simple; Soy una aliada heterosexual que siempre defenderá los derechos de la comunidad LGBTQ+. Denuncio el odio y la discriminación de todo tipo, y creo que el Amor es Amor, y abrazar el Amor es el único camino a seguir para crear una unión más perfecta. Como profesional del teatro, entiendo el valor de la colaboración diversa y siempre respetaré y valoraré las diferencias de las personas. Para obtener más información sobre mí y mi campaña, visite ColumbusforCongress.com.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

· Gross, Keith (REP) SIN RESPUESTA

· Campbell, Stanley (DEM) P1: Me educaron para tratar a todos como iguales. … No va a haber una persona en el Capitolio ni en ninguna colina que apoye tu derecho a ser quien eres más que yo. Mi hermano [el tío Luke de 2 Live Crew] fue a la Corte Suprema dos veces, y sabemos cómo luchar. Sabemos cómo luchar en las calles de Liberty City, y sabemos cómo luchar en los tribunales o en lo que es correcto.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

· Joseph, Rod (DEM) P1: Soy el único veterano de combate militar que corre en la carrera, serví con todo tipo de personas independientemente de sus preferencias sexuales y etnia, continuaré sirviendo a todos indiscriminadamente como lo he hecho durante 20 años o mi vida.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

· Mucarsel-Powell, Debbie (DEM) SIN RESPUESTA

· Rush, Brian (DEM) P1: “Como ex miembro de la Cámara de Representantes de Florida durante cuatro períodos, que se desempeñó en el liderazgo de la Cámara como líder de la mayoría demócrata, siempre he apoyado los derechos civiles LGBTQ +, especialmente el derecho a la privacidad y la igualdad de protección bajo la Constitución. Durante mucho tiempo he apoyado el matrimonio igualitario y la Ley de Igualdad, porque creo que todas las personas tienen derecho a participar en nuestra economía y nuestra sociedad, sin discriminación. En otras palabras, a ninguna persona se le debe negar la igualdad de oportunidades y de trato en lo que respecta a sus derechos civiles, especialmente en relación con el empleo, la educación, la atención médica, las relaciones familiares y las prestaciones gubernamentales. La Cláusula de Protección Igualitaria de la 14ª Enmienda requiere que todos los estadounidenses sean tratados de la misma manera y se les garantice la misma protección ante la ley. De los cuatro candidatos que se postulan en las primarias demócratas, tengo la mayor experiencia en un cuerpo legislativo y tengo más de 35 años de experiencia como abogado litigante civil, protegiendo los derechos individuales contra la mala conducta y la discriminación del gobierno y las empresas”.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

· Everidge, Ben (NPA) P1: Como candidato independiente al Senado de los Estados Unidos, no soy un representante de ninguno de los dos partidos principales y no estoy en deuda con ningún interés especial en particular. La misión de mi campaña es proteger la democracia y proteger a la Florida. Eso significa ayudar a todos los floridanos a tener empleos mejor remunerados, vecindarios más seguros, acceso a una atención médica más asequible y una educación que realmente eduque de manera veraz y no política. Como alguien que ha estado en y alrededor de la política nacional desde que primero fue a trabajar para el entonces congresista Bill Nelson, y luego para el presidente de EE. Senador Lawton Chiles, me he opuesto a la discriminación de cualquier tipo, contra cualquier persona, por cualquier razón, en cualquier lugar.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No

· Nguyen, Tuan TQ (NPA) SIN RESPUESTA

Bonoan, Feena (LPF) P1: Apoyo a la comunidad LGBTQ al 100%. El amor entre adultos consentidos debe celebrarse, no condenarse. El Partido Libertario es el hogar original de la comunidad LGBTQ, es parte de la razón por la que soy libertario. Mi mentora política fue la difunta Tracy Ryan, de Hawái, cuyo nombre debería ser conocido por ser la primera persona abiertamente trans en postularse para gobernadora de Hawái en 2002. … Creo que el amor es un arco iris y que hay muchas maneras de amarse… Somos una comunidad de amor.

P2: Sí, P3: Sí, P4: No