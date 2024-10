Los colores del coraje: Come Out With Pride de Orlando celebra 20 años

Come Out With Pride, la celebración del Orgullo LGBTQ+ de Orlando que se lleva a cabo cada octubre para coincidir con el Día Nacional de Salir del Armario, regresa al Parque Lake Eola el 19 de octubre con su desfile y festival anual.

Con el tema “Colores de Coraje”, este año marca el 20º año de COWP en Orlando. Si bien no fue el primer evento del Orgullo celebrado en Orlando (las celebraciones del Orgullo en Orlando se remontan a la década de 1990), en las últimas dos décadas, COWP se ha convertido en LA celebración del Orgullo en The City Beautiful.

“[El tema de este año] proviene de una mezcla de celebración de los últimos 20 años y reconocimiento de dónde hemos estado como comunidad local aquí en Orlando”, dice la directora ejecutiva de COWP, Tatiana Quiroga. “Y al mismo tiempo, reconociendo dónde estamos en este momento: es un año electoral y ya hay tantos ataques que ya están ocurriendo en Florida, por lo que es importante celebrar el Orgullo y tener en cuenta hacia dónde debemos ir”.

El evento del año pasado vio a más de 220,000 asistentes llegar al centro de Orlando para el Orgullo, convirtiéndolo en uno de los Orgullos más grandes en todo el sureste y el evento más grande de un solo día en Florida Central.

AL PRINCIPIO…

La primera celebración de COWP se llevó a cabo en Heritage Square, frente al Centro Regional de Historia del Condado de Orange, el 9 de octubre de 2005. El resultado de una asociación entre The Pride Chamber, conocida como la Asociación de Negocios Metropolitanos en ese momento, y la Unión de Estudiantes Gays, Lesbianas y Bisexuales de la Universidad de Florida Central. Los grupos celebraron una reunión abierta en el Footlight Theatre de la Casa del Parlamento en julio de ese año para reclutar voluntarios y crear una nueva celebración del Orgullo.

Ese primer año asistieron 10,000 personas con un festival, un desfile a las 3 p.m. que comenzó en Summerlin Avenue y la futura ganadora de EGOT (premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony), Jennifer Hudson. Si bien no fue un miembro activo en la organización del evento, Quiroga estuvo allí ese primer año.

“En ese momento solo estaba saliendo con Jen, mi esposa ahora, y esto fue antes de que tuviéramos hijos”, recuerda, y agrega que si bien fue mucho más pequeña que la celebración del Orgullo que tenemos hoy, no fue menos mágica.

“Solo sabes lo que sabes”, dice, “así que en ese momento fue increíble ver que este evento estaba sucediendo. El tamaño del Orgullo ha cambiado, pero el espíritu del Orgullo siempre ha estado ahí”.

El éxito de ese primer año llevó a COWP a extender el año siguiente más allá de su evento de un día e incluyó una fiesta de lanzamiento del Orgullo en la Veranda.

COWP, con la ayuda de la ciudad de Orlando, se trasladó en 2007 a su hogar actual en Lake Eola Park. Ese año, la asistencia se triplicó con respecto a ese primer año, ya que Pride honró a Broadway con su tema y entretenimiento, trayendo a la leyenda del escenario Jennifer Holiday para un concierto en el Anfiteatro de Disney.

Durante los siguientes años, el Orgullo continuó creciendo y expandiéndose, viendo a decenas de miles de asistentes llenar el parque y las calles. Desafortunadamente, en 2011, parecía que el Orgullo no sucedería.

El fin de semana comenzó bastante bien con un desfile de modas en The Abbey Orlando, pero el sábado, una tormenta masiva provocó la cancelación del desfile y el festival del Orgullo.

“Recuerdo muy bien ese Orgullo porque nuestro hijo nació ese fin de semana”, dice Quiroga. “Estábamos emocionadas de ser mamás, pero decepcionadas de que nos íbamos a perder el Orgullo, pero luego llovió a cántaros ese día”.

Orlando no estaba dispuesto a dejar pasar un año sin una celebración del Orgullo, por lo que con la ayuda de la ciudad, así como de las empresas y patrocinadores locales, incluido Watermark, que fue el patrocinador principal de ese año, el Orgullo pudo llevarse a cabo un mes después, el 20 de noviembre.

“Ese año pasamos de tener que perdernos el Orgullo a asistir a nuestro primer desfile del Orgullo con nuestro hijo”, dice Quiroga. “Tenemos fotos de él literalmente de semanas con nosotros al margen viendo el desfile. Eso fue importante para nosotros porque dijimos que este día, como mínimo, será un día en el que nuestros hijos podrán salir y ver familias que se parecen a las suyas”.

A lo largo de los últimos 20 años, la comunidad LGBTQ+ de Orlando ha utilizado el festival y desfile anual del Orgullo como una forma de celebrar juntos y llorar juntos. En 2015, nos reunimos para celebrar el amor que nos une a todos, ya que meses antes, la Corte Suprema reconoció la igualdad matrimonial en los EE. UU., y en 2016, nos reunimos para honrar las vidas perdidas en Pulse en junio anterior y celebrar la resiliencia de la comunidad.

La nueva presidenta de la junta, AJ Eagle, dice que, dado que no salió del armario hasta más tarde en la vida, siempre tuvo anteojeras cuando se trataba de ser LGBTQ+ en Orlando y no se dio cuenta de cuánto necesitaba a la comunidad hasta su primer desfile en 2017.

“Estaba al margen viendo el desfile”, recuerda, “y venían por la carretera con una enorme bandera arcoíris y alguien me empujó hacia el desfile y me dijo: ‘Oye, ayuda a llevar esto’. Así que llegué allí y ayudé a llevar esta bandera de una milla de largo y pensé que esto era divertido, y comencé a ser voluntario al año siguiente”.

Eagle se abrió camino desde el voluntariado hasta la junta directiva, al igual que Quiroga, y ambos tuvieron asientos delanteros en 2020 en la forma en que COWP manejaría COVID-19.

COWP se adaptó a la pandemia y aún pudo celebrar el Orgullo con un desfile de autos de 15 millas a través de Orlando y un evento virtual transmitido en vivo al mundo. Quiroga se convirtió en director ejecutivo de Pride al año siguiente, y Eagle se convirtió en presidente de la junta en 2024.

Las celebraciones posteriores a COVID de Orlando vieron algo nuevo traído al redil cuando COWP regresó al lago Eola y al centro de Orlando en 2021. El lema de ese año, “No Lives Left Behind”, iba a ser un grito de guerra para la comunidad y elevar las voces transgénero y no binarias que con demasiada frecuencia son relegadas al final de nuestras conversaciones LGBTQ+ sobre igualdad.

Después de sus dos primeras marchas en Washington, D.C., los líderes detrás de la Marcha Nacional de Visibilidad Trans llevaron la tercera marcha a Orlando e iba a coincidir con COWP. Las festividades de ese año comenzaron con un Rally y Marcha Trans y el éxito de ese rally y marcha llevó a la creación del Grupo de Trabajo Trans y No Binario de COWP y la Marcha Trans de Florida Central al año siguiente, un evento que se ha llevado a cabo en conjunto con COWP todos los años desde entonces.

“Estoy muy orgulloso de este grupo”, dice Eagle. “Son una fuerza. Han asumido esta enorme tarea y han encontrado todas las necesidades y las han satisfecho. Me encanta verlos crecer, y todo comenzó asegurándose de que tuvieran una voz en la junta y eso los ha llevado a crear un año entero de programación”.

El festival COWP de este año tiene un área completa dedicada a los asistentes trans y no binarios con su propio escenario, carpas, vendedores, actividades y más.

CÓMO CELEBRAR LOS 20 AÑOS DEL ORGULLO

Para su celebración del 20º Orgullo, COWP ha planeado un programa de eventos de una semana que no solo honra la historia de la comunidad LGBTQ+ de Orlando, sino que también reconoce a algunos de los líderes locales que actualmente están haciendo historia en Florida.

Los eventos comienzan el fin de semana anterior al festival y desfile del Orgullo con dos eventos: uno organizado por Hope CommUnity Center en Apopka y otro organizado por Zebra Youth en Winter Park.

Meet in the Middle for Hope será una manifestación en el Parque Kit Land Nelson en Apopka el 12 de octubre que reunirá a la comunidad LGBTQ+ para reflexionar, celebrar y renovar el compromiso mutuo en la lucha por la igualdad.

Strikes for Stripes es el segundo evento anual de recaudación de fondos para bolos de Zebra Youth y se llevará a cabo en el Aloma Bowling Center en Winter Park el 13 de octubre.

El 15 de octubre, puedes unirte a Out & Proud Productions en la Primera Iglesia Metodista Unida de Orlando para su primer Show de Variedades del Orgullo.

Pride te invita a regresar a la Primera Iglesia Metodista Unida de Orlando la noche siguiente, ya que organiza su Concierto de Diversidad del Orgullo 2024: Colores de Coraje el 16 de octubre. El concierto es una colaboración con Orlando Gay Chorus, Central Florida Sounds of Freedom Band & Color Guard, Descolonizarte TEATRO, #amBiORL, All Voting Is Local y Del Ambiente.

Después de ese concierto, diríjase a The Dark Room a The Dust para Peek-a BOOOO-lesque de Blue LaLa, presentado por Blue Star y con Bella Marie, Misstiched, Gabriella Juliet y más.

El 17 de octubre, tiene un par de eventos oficiales del Orgullo para elegir, ya que Gnarly Barley organiza un evento de Bingo del Orgullo con el tema de Chappell Roan con Brenda From Bithlow, quien luego llevará a la multitud a The Hammered Lamb para una fiesta de baile.

Watermark y Savoy Orlando también serán anfitriones de Movies Out Loud en el Starlite Room de Savoy el 17 de octubre. Ven a ver cómo Sabrina Ambra de Real Radio y el ícono drag Trixie Deluxxe satirizan “Another Gay Movie”.

La noche antes del gran evento, diríjase a High Tide en Church St. para la fiesta de lanzamiento del orgullo de Brown Sugar Factory, organizada por Hers Brunch, el 18 de octubre. Promete ser el evento definitivo para mujeres para las chicas que aman a las chicas.

DÍA LIBRE CELEBRACIONES DEL ORGULLO

El gran día del Orgullo será el 19 de octubre y comenzará con un brunch de piña en Jack & Honey’s. Este brunch previo al Orgullo será presentado por April Fresh e incluirá actuaciones del Sr. Florida, Bobby Iman y el propio Zeus Arem de Venezuela.

El festival, el mercado, la caminata de los patrocinadores y la experiencia VIP de COWP comenzarán al mediodía alrededor del Parque Lake Eola y muestran signos de que será el más grande hasta ahora, y eso se duplica para la Marcha y Rally Trans de este año.

“Siempre estamos tratando de encontrar formas de servir mejor a la comunidad trans y no binaria”, dice Quiroga. “Estamos invitando a organizaciones sin fines de lucro de base más pequeñas y pequeñas empresas que son propiedad de personas trans o que prestan servicios a la comunidad trans, darles a esas personas específicamente la oportunidad de unirse a nosotros para el Orgullo Trans es una forma de destacar a aquellas organizaciones y pequeñas empresas que de otro modo podrían haber sido excluidas del Orgullo”.

El Desfile Más Colorido comienza a las 4 p.m. con una nueva ruta de desfile este año.

“Sé que el cambio puede ser aterrador, pero en realidad es un buen problema”, dice Quiroga. “La ciudad se acercó a nosotros y nos preguntó si podíamos cambiar la ruta del desfile debido a lo mucho que hemos crecido en los últimos años. Superamos nuestra ruta de desfile anterior, por lo que la ciudad nos pidió que fuéramos por calles más anchas debido a la cantidad de personas que han estado saliendo y lo grande que se ha vuelto el desfile”.

La ruta del desfile de este año comienza en Orange Ave. y E. Washington St. y viaja hasta E. Central Blvd., subiendo por N. Rosalind Ave., alrededor de W. Robinson St. y termina en la esquina de Robinson y N. Eola Dr.

El desfile será encabezado por los grandes mariscales de este año: la estrella de HGTV David Bromstad, la defensora trans Ashley Figueroa y la activista intersexual Juleigh Mayfield. Puede leer más sobre estos campeones LGBTQ+, así como sobre la ganadora del Premio a la Excelencia Comunitaria Debbie Simmons de este año, el director ejecutivo de The Center Orlando, el Dr. George Wallace, y la ganadora del Premio Sam Singhaus Legends in Pride, la leyenda drag Ginger Minj, en la Guía oficial de COWP .

Después del espectáculo de fuegos artificiales del Orgullo sobre el lago Eola, diríjase a The Abbey Orlando para la fiesta oficial de COWP.

Pero las festividades no terminan ahí.

Al día siguiente, el 20 de octubre, únase a Pride y Watermark en The Plaza Live para una proyección del documental “Greetings From Queertown: Orlando”. Después de la película, habrá una mesa redonda con los creadores y las estrellas de la película, así como una actuación en directo del tema principal de la película, cantado por Ginger Minj.

Come Out With Pride celebra su 20º aniversario el 19 de octubre. Para obtener más información sobre todos los eventos oficiales del Orgullo, visita ComeOutWithPride.org. También puede obtener más información sobre los grandes mariscales del Orgullo, los destinatarios de los premios, los patrocinadores del evento y más al recoger una copia de la guía oficial de Come Out With Pride, que ya está disponible. Puedes encontrar la versión digital de la guía en WatermarkOnline.com.