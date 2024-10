Orgullo de ensueño: David Bromstad de HGTV habla sobre el orgullo, la pasión y ser nombrado Gran Mariscal de Come Out With Pride

(Foto de Ian Levasseur)

David Bromstad es una de las mayores estrellas de HGTV. El diseñador de interiores se hizo un nombre por primera vez en 2006 al ganar la primera temporada de “HGTV Design Star”, y ha sido un elemento básico en la cadena desde entonces, apareciendo en “Color Splash”, “Rock the Block”, “Design at Your Door” y “Design Star All-Stars”, por nombrar algunos.

En 2015, comenzó a presentar “My Lottery Dream Home” de HGTV, un programa que “lleva a los ganadores recientes de la lotería a buscar casas exageradas para las nuevas casas de sus sueños”. Bromstad está ahora en su 15ª temporada del programa y no muestra signos de desaceleración.

Está muy lejos de donde Bromstad comenzó, nacido en 1973 en un pequeño pueblo de Minnesota de unos 2.000 habitantes. Con el sueño de ser un animador de Disney, Bromstad se inscribió en el Ringling College of Art and Design en Sarasota, y el niño de Minnesota se convirtió en un floridano de por vida.

Brostad es un apasionado de los tatuajes y es un fanático confeso de Disney, que se instala en la casa de sus sueños en Orlando, que ha aparecido en su programa. Fue nombrado uno de los Grandes Mariscales 2024 de Come Out With Pride, ya que la organización del Orgullo celebra su 20º aniversario.

Brostad conversó con Watermark antes del desfile de este año sobre cómo se le otorgó el honor, así como sus pensamientos sobre el Orgullo, los tatuajes y la vida en el Estado del Sol.

Naciste en Minnesota y fuiste a la universidad en Sarasota. ¿Cuándo decidiste finalmente mudarte a Orlando y establecerte aquí?

Estuve viviendo en Orlando hace años, trabajando para Disney, y luego me mudé a Miami y fue entonces cuando entré en el programa (“Design Star”) e hice todas esas cosas divertidas. Después de estar en Miami por un tiempo, me di cuenta de que ya no era el entorno en el que quería pasar mi tiempo. Todos mis amigos siguen aquí, mis padres viven en The Villages. Así que regresé a Orlando en 2016 y he regresado desde entonces, y no quiero irme nunca más. Me encanta estar aquí. Orlando es una gran ciudad, fácil para vivir, fácil de viajar dentro y fuera. La gente es agradable, la escena del club es explosiva. Hay mucho que hacer aquí. Como si fuera un gran lugar para vivir.

¿Cómo empezaste con “My Lottery Dream House”?

De hecho, entré en el programa porque no había nada más que hacer [risas]. Todavía estaba en mi contrato con HGTV y los programas de diseño acababan de morir. Me preguntaron: “Oye, ¿quieres hacer un piloto para este programa llamado “My Lottery Dream Home”? Yo estaba como, seguro, literalmente no tengo nada más que hacer. Ahora, el programa que nunca debería haber sido es ahora uno de los programas más grandes de la red. Es una locura. No empezó así. Fue una de esas cosas como, nunca van a recoger esto, apenas pende de un hilo, y luego, alrededor de la tercera temporada, las cosas comenzaron a mejorar y luego la cuarta temporada simplemente explotó, y ha sido una locura. Cada temporada se vuelve más y más fuerte y más fuerte, y los índices de audiencia suben y suben y suben.

¿Qué es lo más loco que has visto pedir a un ganador de la lotería cuando busca la casa de sus sueños?

Ya sabes, realmente no recibimos muchas solicitudes extrañas. Lo más extraño fue probablemente que un chico pidió tantos baños como pudimos encontrar, pero nada realmente extraño. Es gracioso, me hacen esta pregunta mucho y pienso, los ganadores de mi programa son bastante agradables. Eso es lo más poderoso de la serie, es que estamos tomando a personas normales que no tenían mucho, y no están pidiendo mucho, solo quieren tener una casa bonita y eso me encanta.

Eres conocido por tener un poco de obsesión con los tatuajes. ¿Cuántos tienes ahora?

Realmente no cuento por el número de tatuajes, prefiero ir por porcentaje de mi cuerpo cubierto, y estoy en, diría que el 35%.

¿Siempre te han apasionado los tatuajes?

Siempre he tenido la pasión; Simplemente no tenía las finanzas para respaldar mi pasión. Los tatuajes en general son caros. Incluso cuando era niño, pensaba: “Quiero un tatuaje”. Siempre había planeado hacérmelos, a pesar de que mis padres me decían: “Nunca te vas a hacer tatuajes”. Yo estaba como, “Sí, lo soy”. Eso fue lo primero que hice cuando me gradué de la universidad. Ahorré mi dinero y me hice mi primer tatuaje nada más salir de la universidad.

Eres uno de los Grandes Mariscales de este año para el desfile Come Out With Pride. Cuéntame qué pasó por tu mente cuando te dijeron que fuiste seleccionado.

Es enorme para mí. Como alguien que ha estado en el ojo público durante mucho tiempo, siempre hay una lista de cosas de las que quieres formar parte y ser un Gran Mariscal en el desfile del Orgullo de Orlando siempre ha estado en esa lista para mí. … Ser reconocido por la comunidad aquí como un Gran Mariscal, es ridículo. Como si fuera la cosa más genial del mundo. Estaba en la parte superior de mi lista de deseos, y esta será una de las experiencias más hermosas y memorables de poder representar a la comunidad.

¿Cuál es tu primer recuerdo del Orgullo de Orlando?

He asistido a varios de ellos. De hecho, un año estuve en el desfile con mi amigo que hizo la aplicación MyRadar, por lo que siempre tiene un autobús. La última vez que lo hicimos, estábamos en el autobús y vi a todas estas personas y a todos estos partidarios de nuestra comunidad, a todos estos aliados. Solo miro sus caras, todos están tan felices, hay tanta pasión por la comunidad aquí y verlos animar y amar a todos los que están en ella, a su alrededor. Es la sensación más mágica cuando puedes reunir a un grupo de personas con ideas afines y mostrar todo el amor. No hay nada como eso en este planeta.

¿Por qué crees que las celebraciones del Orgullo siguen siendo importantes hoy en día?

Es más que importante. Crecí en un pueblo de Minnesota de 2.000 habitantes en los años 80. Hablar de ser gay ni siquiera era algo que hicieras. Al crecer así en ese entonces, lo único que escuchábamos sobre ser gay en los años 80 era el SIDA. Tener estas celebraciones del Orgullo y saber que hay niños que son como yo en estos pequeños pueblos, ahora saber que hay personas de ideas afines alrededor, simplemente muestra este increíble latido del corazón que tenemos en todo Estados Unidos, que estamos en todas partes. Creo que es lo más asombroso. Y me encanta que estas celebraciones sean ahora en los pueblos más pequeños. Creo que es lo más importante tenerlos en los pueblos más pequeños, para que la gente no sienta que está sola. La vida en un pueblo pequeño es muy diferente a la vida en un pueblo grande, por lo que tener esa conciencia es enorme, enorme. Es muy importante.

Crecer en un pueblo pequeño es difícil para las personas LGBTQ+. En esa época no había internet y no estábamos bien representados, si es que lo estabamos, en la televisión. ¿Recuerdas cuál era tu forma de entender lo que era ser gay en ese entonces?

En el pasado, no existía la comunidad LGBTQ donde yo estaba. Ni siquiera había un término, por lo que no había una comunidad a la que buscar. Tengo 51 años y de eso ni siquiera se habló. No era una cosa. Nunca fui a la gran ciudad. Estaba demasiado lejos, y también era una zona muy religiosa donde crecí, así que no había nada de eso. Incluso volver allí y tratar de responder a esa pregunta, es una imposibilidad.

Esto demuestra lo lejos que hemos llegado en las últimas tres décadas. Desde que salí del armario y hasta ahora, es una locura la cantidad de accesibilidad y conciencia que tenemos hacia nuestra comunidad. Es increíble que seamos coloridos, hermosos y diferentes. Estoy obsesionado, absolutamente obsesionado. Al hablar de ello, me di cuenta de lo solitaria que era la vida en ese entonces porque ni siquiera sabía quién era. No era una opción ser gay en ese entonces y ahora ver que en mi vida, nunca pensé que sucedería.

¿Recuerdas cuántos años tenías la primera vez que escuchaste la palabra gay?

La primera vez que escuché gay fue como un término insultante. No se dijo como algo positivo, como algo de lo que enorgullecerse. Eso me llevó años y años entenderlo, es algo que estaba arraigado en mí para ser algo de lo que no estar orgulloso.

Pasar de ahí a ser ahora un Gran Mariscal en un desfile del Orgullo es todo un viaje. ¿Qué esperas ver cuando recorras esa ruta del desfile?

No tengo que esperarlo, sé lo que veré. Voy a ver caras gritando, sonrientes, felices. Voy a ver a personas que se sienten seguras y personas que están apoyando a nuestra comunidad. Los aliados aquí en Orlando no se parecen a ningún otro lugar en esta nación. No hay otra ciudad que tenga aliados más grandes e intensos, y he estado en todo el país, en grandes ciudades y en grandes orgullos, y no hay nada como Orlando. Así que sé exactamente lo que voy a ver. Voy a ser visto y voy a ser escuchado de las maneras más positivas y maravillosas, y no puedo esperar.

¿Crees que te harás un tatuaje para conmemorar este honor?

[Risas] ¡Claro que sí! Quiero decir, tengo una bandera del Orgullo en mi pierna, pero conseguiré muchas más. Cualquier excusa para sentarse en la silla. ¿Estás bromeando? Sí, por favor.