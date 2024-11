Despedida ‘divertida’: Cyndi Lauper en su última gira y future

La cantante, compositora y activista Cyndi Lauper es una de las mejores amigas que ha tenido la comunidad LGBTQ+.

Sus giras multiartistas “True Colors”, que se llevaron a cabo de 2007 a 2010 y recaudaron fondos para la Fundación Matthew Shepard, PFLAG y la Campaña de Derechos Humanos, y la fundación de True Colors United en 2008, que continúa ayudando a jóvenes LGBTQ+ sin hogar, son solo algunos ejemplos de cómo.

Lauper también es un creador de tendencias musicales de toda la vida. Grabó un dueto con el difunto Tony Benett más de 10 años antes que Lady Gaga y lanzó álbumes de música country y de baile mucho antes que Beyoncé. En lo que respecta a su legendario estilo personal, el crítico de moda de las redes sociales Nicky Campbell declaró recientemente a Lauper un icono en su reseña de la moda de los VMA 2024.

Ahora, mientras nos preparamos para despedirnos de Lauper en el circuito de giras de conciertos (su gira de despedida “Girls Just Wanna Have Fun” llega al Amalie Arena en Tampa el 6 de noviembre), fue lo suficientemente generosa como para hacer tiempo para una entrevista.

WATERMARK: Mirando hacia atrás, ¿recuerdas cómo se sintió para ti tu primera gira como solista?

Cyndi Lauper: Solo quería asegurarme de que tenía lugares a donde ir. Quería que el sonido fuera realmente genial. No sé si lo logré, pero tenía esos grandes parlantes con los que solía correr. ¡Ese soy yo! Eso me encantó. Porque vi todos esos maravillosos grupos ingleses, las bandas de ska…

¿Te gusta Madness y The English Beat y The Specials?

¡Los especiales! Pensé que eran extraordinarios. El cantante [Neville Staple]… Era tan feroz, cantaba tan bien, y se subió a la parte superior del parlante y levantó el puño y estaba cantando a todo pulmón. Estoy pensando: “¡Es Mighty Mouse!” Cuando era niño, ese era mi programa favorito, no sé por qué. (Risas). Pero siempre me influyó y recuerdo que en el 84, 85 todavía era libre. Cuando llegó el 86, me convertí en un prisionero del sistema.

¿Estar en un sello discográfico importante?

No me permitían tocar a nadie. No se me permitía salir con ellos [en la audiencia] ni que vinieran a mí. Era totalmente diferente y lo odiaba totalmente.

¿Te imaginabas que 40 años después te ibas a embarcar en una gira de despedida?

Bueno, en algún momento, seguro. Creo que para mí este es el momento perfecto. Porque es una especie de lista de lo que siempre quise hacer. Al principio, era un estilo rudo. Lo que pude, lo hice. Cuando llegué a cierto punto, como cuando estábamos haciendo el video [en vivo] de “Money Changes Everything”, tenía fantasías de un seleccionador de cerezas. Debido a nuestro presupuesto, todos dijeron: “Bueno, no puedes conseguir un recogedor de cerezas, pero te daremos un cubo de basura y un sistema de poleas”.

Pensé: “Oh, no, ¿como Oscar el Gruñón?” Tenía una amiga que era una gran entrevistadora, y solía entrevistar a todo el mundo desde un cubo de basura. Así que, por supuesto, eso es lo que mi gente me dio para subir entre la multitud. Pensé que era un sistema de poleas. El sistema de poleas era en realidad de 10 hombres con una cuerda que lo sostenía. Cuando empecé a temblar [mientras cantaba], empecé a resbalar de sus manos. Me trajeron de inmediato. Esa podría haber sido la razón por la que el abogado me hizo firmar mi testamento antes de irme.

¿Planeas cantar canciones de cada uno de tus álbumes?

Realmente lo estoy intentando. No saqué nada de [Memphis Blues” de 2010 porque hay demasiadas canciones. Por lo general, llego al punto en el que digo: “Hey, chicos, si las imágenes se ven bien para esto, ¿podemos cambiar las canciones?” Lo que hice fue que quería hacer visuales [en la gira]. Quería hacer arte escénico. Eso significa que tienes que estar en un clic. Como cuando salí en la gira de [Rod] Stewart y usamos el video lírico de “Sally’s Pigeons”. No puedes hacer eso y no estar en un clic, porque el tipo que ejecuta la visual tiene que estar en el clic. Si no hay nadie junto, es como, “Oye, ¿qué demonios? Ahora las palabras están ahí… No, no lo son”.

Es como una película mal doblada.

Sí. Pero esta vez conseguí a este maravilloso director visual, Brian Burke, que trabajó durante años con el director creativo del Cirque Du Soleil, y no tenía gente volando por el aire. Al principio de todo eso, ¡esa era mi fantasía! Quería volar por el aire, y lo conseguí… un cubo de basura. No iba a suceder para mí. ¡Ahora tengo 71 años! No voy a ir volando por los aires.

Es una mezcla de colaboraciones con artistas y arte. Arte y música. Todo es un colectivo de artistas, cada vez que sales de gira. No eres solo tú. Estás con otros artistas de danza si eres bailarín, o estás con músicos. O estás con diseñadores de iluminación; Eso también es arte. Hicimos estas colaboraciones y estoy emocionado de presentar un espectáculo como este porque es algo que siempre quise hacer. Crucemos los dedos para que todo salga bien. Incluso voy a hacer cambios de vestuario esta vez, que ya saben que nunca hago porque es muy molesto.

Pero ahora puedo hacerlo de una manera con la que me siento cómodo. Solo quiero poder hacer esto como un regalo para todas las personas que me siguieron a través de todos mis giros y vueltas locos. Hice todos esos giros y vueltas porque no paraba de chocar contra paredes de ladrillo. Sigues golpeando al portero, tienes que encontrar tu camino alrededor de ese portero.

A principios de este año, “Let The Canary Sing”, el documental de Alison Ellwood sobre ti, se estrenó en cines. Después de publicar tus memorias en 2012, ¿sentiste que el documental era el siguiente paso lógico?

Bueno, no para mí. No quería hacer un documental. Era la pandemia y todo el mundo decía: “¡Ahora todo el mundo está haciendo documentales, Cyn! Vamos, ¿qué estás haciendo?” Yo estaba como, “¡No estoy muerto!” Luego empecé a ver documentales en los servicios de streaming y vi “Laurel Canyon”. Sentí que era un documental extraordinariamente cautivador para mí porque era la historia de la música. Todas las personas y jugadores de esa historia fueron muy influyentes para mí como artista en crecimiento, especialmente en los años 70. Miré y vi quién lo dirigía…

¡Alison Ellwood!

Cuando me atacaron de nuevo, dije: “Quiero una película, no un especial de televisión. Entonces, ¿qué tal Alison Ellwood? Ella hace películas”. ¡Ella quería hacerlo! Creo que hizo un buen trabajo. No es una historia típica. No creo que la historia de nadie sea típica, ¿verdad? Creemos que conocemos a la gente, pero supongo que no. Piensas: “¡Es típico! Comienzas una banda”. ¡Que siempre es mi teoría! Si algo está mal, forma una banda, empieza a tocar, ¡te sentirás mucho mejor!” (Risas). No siempre es así.

Con el final de la gira a la vista, ¿existe la posibilidad de que puedas hacer más trabajos cinematográficos para un posible Oscar para completar tu estatus de EGOT?

Escucha, resulta que me encantan las películas independientes. Para eso escribiría… Me gusta una película independiente porque luego puedes hablar con el director y luego tienes que entender cuál es su visión. Eso es interesante, porque cada director tiene una personalidad diferente y es un tipo diferente de artista. Tienes que escuchar y ver qué historia están tratando de contar y luego tener un par de sugerencias diferentes.

Las próximas elecciones son muy importantes, especialmente para las mujeres y las personas LGBTQ+. ¿Hay algo que te gustaría decir a tus fans?

¡Absolutamente! Hay una organización llamada Vote411.org. Te conectas a Internet y te enteras de todas las preguntas y de todas las personas que se están postulando… para que puedas tomar una decisión inteligente sobre quién te va a representar a ti, no a ellos.

Esta guerra contra las mujeres ha estado ocurriendo desde los años 60, ha ido y venido, y tenemos que detenerla porque somos la mitad de la población. En cuanto a las personas LGBTQ, hay que votar. Hay que estar informado. ¡Cada vez que tienes que votar, votas! No digas: “Oh, no importa para este”. ¡Importa! Porque ahí pusieron leyes. Hay personas de la comunidad que te representan y tienes que empezar a nivel comunitario, a nivel de base para asegurarte de que hay personas que van a hablar por ti como ser humano. Aquí todos somos seres humanos. Como dije, las mujeres son la mitad de la población y me aventuro a apostar que LGBTQ también son una gran parte.

Este país se fundó sobre la separación de la iglesia y el estado. ¡Separación! No quiero que nadie tenga propiedad sobre mi cuerpo. Dicen que quieren que las comunidades locales estén a cargo, pero aún así tienen a SCOTUS haciendo leyes federales sobre lo que haces en tu habitación y lo que haces con tu cuerpo y quién eres y anulando familias. Oh, tengo mucho que decir sobre eso. ¡Tienes que votar! Usted vota en cada ocasión de votación. No puedes simplemente acostarte y que te den la vuelta. Este también es nuestro país.

La gira “Girls Just Wanna Have Fun” de Cyndi Lauper se presenta en el Amalie Arena en Tampa el 6 de noviembre a las 8 p.m. Conoce más sobre su trabajo y compra entradas en CyndiLauper.com.