Haciendo Herstory: Claudia Thomas elegida como la 1ª comisionada abiertamente LGBTQ+ de Sanford

(Foto cortesía de Claudia Thomas)

SANFORD, Florida. | Claudia Thomas se convirtió en la comisionada del Distrito 4 de Sanford el 5 de noviembre, lo que la convirtió en la primera funcionaria abiertamente LGBTQ+ de la ciudad elegida para el cargo.

Thomas derrotó a su contrincante, Tara Waisanen, ganando su escaño en la comisión 52.88%-47.12%. Thomas y Waisanen se enfrentaron en las elecciones generales después de que ninguno de los tres candidatos cumpliera con los más del 50% necesarios en las primarias de agosto.

Thomas asume el papel de comisionada de la ciudad del Distrito 4 de Sanford como funcionaria electa por primera vez, pero no es nueva en la política.

“Pasé 44 años en el condado de Brevard y me habían pedido que me postulara para el cargo varias veces”, dice Thomas. “Pero hice mucha campaña para muchos candidatos excelentes cuando estaba en Brevard y en ese momento sentí que podía hacer más bien detrás de escena”.

Thomas se mudó a Sanford hace casi cuatro años con su esposa y sus dos perros, a quienes se refiere cariñosamente como sus hijos, después de muchas décadas en el condado de Brevard, donde se retiró de Lockhead Martin. Durante su tiempo en Florida Central, ha sido un miembro activo en la comunidad, incluyendo el voluntariado con Hábitat para la Humanidad, participando en eventos locales de golf e incluso mostrando sus habilidades como guitarrista de jazz con actuaciones en el Teatro West End.

“Nos encanta Sanford”, dice. “Dicen que es una pequeña ciudad con vibraciones de gran ciudad, hay más que hacer aquí de lo que había en Brevard, pero no está tan concurrido como Orlando. Además, aquí siento que realmente puedo marcar la diferencia”.

Thomas dice que ahora se sintió como el momento adecuado para dejar un papel detrás de escena en la política y postularse para un cargo, comenzando localmente en su ciudad.

“No estoy tratando de morder más de lo que puedo masticar, pero pensé que tal vez esto sería un buen pie en la puerta para ver si puedo marcar la diferencia”, dice.

Thomas agrega que cuando decidió postularse para comisionada de la ciudad, sabía que no iba a ocultar quién es y a quién ama solo para obtener votos.

“No hice campaña diciendo que quiero que voten por mí porque soy queer, me postulé queriendo que votaran por mí porque ayudaré a abordar los problemas dentro de la ciudad de Sanford”, dice. “Pero fui auténtico en el sentido de que nunca fue algo que escondiera. No fue votar por mí debido a esto, esto es parte de lo que soy y hay mucho en lo que soy y al postularme con ese mensaje nunca tuve ningún rechazo”.

La autenticidad fue uno de los tres pilares sobre los que Thomas se postuló en su campaña, llamándose a sí misma una “candidata Triple A”.

“Soy una defensora, soy responsable y soy auténtica”, afirma. “Mis mensajes durante mi campaña también fueron importantes. Hago las cosas, tengo experiencia y trabajo para todos, y trabajar para todos realmente significa que no soy propiedad de nadie. Nadie está tratando de comprarme, representaré a todos”.

Thomas prestó juramento en la Cámara de la Comisión en el Ayuntamiento de Sanford el 9 de diciembre y está lista para comenzar a trabajar en los temas que planteó durante su campaña, incluido abordar la calidad del agua, la seguridad pública y el crecimiento inteligente en su distrito. También está ansiosa por ponerse a trabajar para ayudar a revitalizar el centro comercial Seminole Town Center, que, como muchos centros comerciales en todo el país, se ha convertido en lo que ella llamó un “centro comercial zombie”.

“Me mudé aquí hace solo unos años, así que vengo aquí como una cara nueva y una voz fresca que no es alguien que conoce a todos los buenos chicos, sabe cómo solían ser las cosas”, dice. “Estoy listo para las personas que me van a decir ‘esta es la forma en que solíamos hacer negocios aquí’, bueno, tal vez ya no, si no es la forma ética de hacerlo. Los tiempos están cambiando y tal vez estén listos para cambiar aún más”.