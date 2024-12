¿Qué es un spin-off?: Pareja y amigo de Clearwater compitiendo en ‘Pop Culture Jeopardy!’

(De izquierda a derecha) Ava Davis, Jonathan Thornton y Mike Halterman. (Foto cortesía de Halterman)

CLEARWATER, Fla. | Los Tamales de Tampa, la pareja local Mike Halterman y Jonathan Thornton, junto con su amiga Ava Davis, estarán entre los 81 equipos que competirán en “Pop Culture Jeopardy!” este mes.

Presentado por el comediante Colin Jost, la competencia se anuncia como “un nuevo giro en el formato clásico de ‘respuesta y pregunta’ del programa de preguntas que combina el rigor académico de ‘Jeopardy!’ con la emoción y la imprevisibilidad de la cultura pop”. Hizo su estreno de tres episodios el 4 de diciembre en Prime Video.

La serie constará de 40 episodios, que se lanzarán semanalmente en lotes de tres, y los Tampa Tamales están programados para hacer su debut el 18 de diciembre. El trío viajó a Los Ángeles en agosto para competir en la serie después de un largo proceso de audición que comenzó con una prueba en línea en mayo.

“Tan pronto como se lanzó la noticia de ‘Pop Culture Jeopardy!’, se la envié a Jonathan y Mike y les dije: ‘estos somos nosotros'”, recuerda Davis. “Éramos un trío, nada había sido nunca más nuestro”.

“Ya estaba predestinado”, añade Thornton. “Nunca hubo ninguna duda sobre quién iba a ser nuestro equipo”.

Los dos se conocieron en 2019 mientras trabajaban en Starbucks y “rápidamente se unieron por nuestro amor por tantas cosas diferentes”, dice Davis. “Nos unimos a través de ‘Gran Hermano’ y viendo ‘Jeopardy!’ todos los días y pasamos de ser amigos del trabajo a mejores amigos”.

Conoció a Halterman, un periodista con experiencia en medios LGBTQ+, a través de Thornton. La pareja ha estado saliendo durante más de cinco años y también comparten el amor por la cultura pop.

“Mi obsesión más antigua e imperecedera son las telenovelas diurnas”, dice Halterman. “He estado viendo ‘Days of Our Lives’ durante más de 30 años y también soy un gran fanático de ‘Real Housewives’… La telerrealidad de mierda es como néctar para mí. Soy muy pesado de la televisión”.

“Tenemos muchas coincidencias, pero también, a Ava le gustan mucho las películas de terror y la música alternativa, algo que Mike y yo no tenemos muy controlado”, señala Thornton. “También me gustan las cosas nerds que realmente no les gustan: videojuegos, anime, musicales de Broadway, y Mike sabe literalmente todo sobre todo, así que nos complementamos como equipo incluso sin intentarlo”.

Si bien los Tamales de Tampa no fueron la primera opción del equipo para un nombre, dicen que están felices de representar a la región. Thornton y Halterman también señalan que estaban orgullosos de competir como pareja.

“Una de mis mayores conclusiones fue lo amigable que era para la comunidad LGBTQ+”, dice Thornton. “La combinación de una pareja gay y su novia era la más común: parecía que todos los demás equipos tenían alguna representación LGBTQ+”.

Eso incluye al menos a una pareja de Florida Central, Alexander Pribil y Andy Hall de Orlando, y otros en todo el país. El trío dice que los Tampa Tamales han hecho amigos para toda la vida gracias a la experiencia y que están ansiosos por ver cómo se desarrolla la competencia.

“Realmente se ha convertido en una comunidad para los concursantes”, dice Thornton. “Fue una gran experiencia de unión y realmente nos hemos convertido en una familia”.

“Pop Culture Jeopardy!” ya se emite en Prime Video. Para obtener más información, visite Jeopardy.com/Pop-Culture.