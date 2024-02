Orlando Fringe anuncia director ejecutivo interino

(Fotos de Orlando Fringe)

Orlando Fringe reveló a Scott Galbraith como el nuevo director ejecutivo interino de la organización el 7 de febrero. Galbraith reemplaza a Alauna Friskics, quien renunció en enero .

Galbraith tiene experiencia en las artes; Pasó 20 años como productor de teatro y festivales, y 15 años como ejecutivo de un lugar de artes escénicas, además de actuar en el escenario del Festival Fringe de Nueva York.

“Es un momento muy emocionante en Orlando Fringe, entre la mayor asistencia a los festivales, el primer año exitoso en Fringe ArtSpace y el inicio del programa de incubación The Collective”, dijo Galbraith en un comunicado de prensa. “Dada la historia de Fringe de no tener jurado ni censura, hay un sentido de equidad incorporado que es algo en lo que me he centrado en crear a través de las artes desde hace algún tiempo”.

Galbraith tiene experiencia en programación artística, iniciativas de educación artística y producciones internas en tres centros de artes escénicas: Dr. Phillips Center for the Performing Arts, Walton Arts Center y Bushnell Center for the Performing Arts.

Con pasión por el trabajo de diversidad, equidad e inclusión en las artes, Galbraith ha creado un proyecto de consultoría centrado en la creación de un programa de rendición de cuentas y aprendizaje contra el racismo a través del trabajo del comité DEI.

“A medida que Fringe crece, estamos entusiasmados de incorporar a Scott como un líder que puede guiar a nuestro talentoso personal hacia la siguiente fase de nuestro viaje para exhibir artistas de todo el mundo”, dijo el presidente de la junta directiva de Orlando Fringe, Doug Davis, en un comunicado de prensa. .

Para su nuevo cargo, Galbraith se centrará en la gestión diaria de Orlando Fringe y creará un plan estratégico a largo plazo que refleje el crecimiento del negocio. El Festival Internacional de Teatro Fringe de Orlando y el recientemente inaugurado recinto de artes escénicas Fringe ArtSpace, abierto todo el año, ahora forman parte de Orlando Fringe.

Galbraith comenzará oficialmente con la organización el 12 de febrero.

Para obtener más información sobre el Festival Fringe de Orlando, visite OrlandoFringe.org .