¡Hola de nuevo! Alyson Palmer, Amy Ziff y Elizabeth Ziff de BETTY hablan sobre su nuevo album

Un nuevo álbum de una banda que amas, especialmente uno que se toma su tiempo entre lanzamientos, es motivo de celebración. Para mí, esa celebración adquiere un significado especial cuando se trata de BETTY, un trío femenino al que he estado siguiendo desde mediados de la década de 1980, durante los primeros años de la banda.

Desde entonces, BETTY ha acumulado un número considerable de seguidores a través de su conexión con “The L Word”, actuando en la serie de HBO/CTW “Encyclopedia”, apareciendo en un musical original fuera de Broadway y actuando en eventos del Orgullo y festivales de música femenina.

El recién lanzado “EAT” tiene todo lo que hemos llegado a conocer y amar de BETTY: armonías fabulosas, una espléndida versión y canciones con mensajes de empoderamiento y humor.

Alyson Palmer y las hermanas Amy Ziff y Elizabeth Ziff generosamente hicieron tiempo para una entrevista para hablar sobre el nuevo álbum y su carrera.

WATERMARK: Para aquellos pocos que no lo sepan, por favor digan algo sobre cómo surgió BETTY, el nombre de la banda.

Alyson Palmer: Solo necesitábamos un nombre rápido para una fiesta para Dodie Bowers, bailarina y magnate de la música que dirigía el legendario 9:30 Club en F Street en DC. Ella nos invitó a cantar sin nuestra banda completa en ese momento, On Beyond Zebra. Había un anuncio de Nair en la televisión en ese momento donde las mujeres de piernas largas pasaban junto a un tipo enamorado que decía: “¡Holaa, Betty!” y eso es lo que se me quedó grabado. Jerga surfera con un atractivo atemporal y una pizca de acoso callejero.

Elizabeth Ziff: Dijimos que nos encantaría y pensamos que ella quería a toda la banda, pero solo nos quería a nosotros tres. No teníamos ni idea de que íbamos a ser BETTY durante casi 40 años más.

Amy Ziff: BETTY es la chica totalmente estadounidense, inteligente, atrevida y capaz de hacer cosas con un toque diferente. ¡Esos somos nosotros!

En los primeros días de BETTY, la banda comenzó a vender camisetas que decían BETTY Rules. ¿Cómo surgió ese eslogan?

AZ: ¡No vino de nosotros! Creo que es un eslogan que empezaron los fans y amigos.

EZ: Recuerdo que la gente nos lo gritaba en la calle en D.C. Simplemente se quedó. Era mejor que las rocas de Betty… Y ha resistido la prueba del tiempo. Algunas personas tienen las suyas de antaño, pero muchos fanáticos nuevos y jóvenes las compran ahora y las usan con orgullo. Definitivamente es un culto [risas].

Además de BETTY, la escena musical de D.C. ha producido algunos actos musicales legendarios como Roberta Flack, Mary Timony, Fugazi, Trouble Funk, Shudder to Think, Minor Threat, E.U., Tommy Keene, Crystal Waters y Mary Chapin Carpenter. ¿Qué significa para ti que BETTY sea parte de ese legado?

AZ: Significa mucho. Me encanta ser parte de esa increíble comunidad musical.

EZ: Significa todo. Jugamos con mucha de esa gente. Roberta Flack, Trouble Funk, MCC y la lista continúa. Fue una gran escena en D.C. en los años 80. La escena go-go underground y la escena harDCore y la escena new wave. Todos nos apoyábamos. De hecho, Jason Carmer, que estuvo en muchas bandas de D.C., incluyendo 9353, es el productor de nuestro nuevo álbum “EAT”. D.C. fue y siempre será fundamental para BETTY y nuestra vida.

AP: BETTY no existiría si no fuera por el burbujeante gumbo de la música, el arte, la palabra hablada y la política que definió a D.C. en los años 80. Todos nosotros estábamos furiosos contra [el presidente Ronald] Reagan y los diabólicos y odiosos conservadores que llegaron a la ciudad. Independientemente de nuestro modo de expresión, todos volcamos nuestra pasión por un mundo mejor en nuestro arte.

Debido a que la escena era relativamente pequeña, nos apoyamos mutuamente y corrimos de fiesta en lugar para ver qué y cómo estaban sacando otros artistas. Essex Hemphill y Wayson Jones estaban en fiestas abarrotadas con Brenda Files y otros poetas como tú, Gregg, todo el mundo chasqueando los dedos ante las suaves verdades que fluían. Trouble Funk tocaba en la calle donde todos bailábamos salvajemente en las noches pantanosas de verano, mientras que Bad Brains nos mostraba cómo bailar en lugares humeantes.

Chapin cantaba en Kramer Books y el ídolo pop Tommy Keene estaba en todas partes. El nexo de toda la música nueva era el 9:30 Club, donde una rubia salvaje lloraba un set entero desde lo alto de un piano de cola atascado en el pequeño escenario con su banda, que pronto cantaría en solitario como Cyndi Lauper. Natalie Merchant se escondió detrás de la batería, REM tintineó, Iggy Pop sangró, The Bus Boys se acicalaron, Red Hot Chili Peppers salieron para su bis completamente desnudos con solo calcetines de sudor cubriendo sus johnsons y Henry Rollins hipnotizó a la sala repleta de chicos punk sudorosos moliendo lentamente durante largos minutos deliciosos mientras cantaba y le crecía el hueso más grande que jamás haya visto en el escenario. literalmente teniendo sexo con la multitud y abriendo mentes a diestra y siniestra.

Los artistas florecidos, incluido Mapplethorpe, que causó escándalo en el Corcoran con su espectáculo. ¡Fue un momento increíble para ser un trío feminista de art rock con mucho que decir!

BETTY también se ha hecho un nombre a través del activismo de sus miembros, incluida la fundación de la organización sin fines de lucro 501 (c) 3 The BETTY Effect. ¿Ser activista es algo que te inculcó tu familia o fue algo a lo que llegaste por tu cuenta?

AP: ¡Buena pregunta, Gregg! Creo que cada uno de nosotros tuvo experiencias formativas que nos convirtieron en guerreros. Mi papá creció con castigos corporales severos y trató de disminuir el grado con mi hermano y conmigo, pero lo usó liberalmente. Lo encontré abusivo, injusto e inaceptable incluso a una edad temprana, no tanto para mí, pero cuando este gigante furioso de hombre azotaba a mi amable y artístico hermano, no podía soportarlo. Cuando tenía unos 10 años, me lancé entre ellos dos y grité desde mi alma que nunca más permitiría que descargara su ira en un pequeño ser indefenso, nunca. Nunca lo volvió a hacer. Me convertí en un protector. Algunos dirían que mandón, pero no puedo tolerar la injusticia y la crueldad hacia los seres más débiles.

EZ: Estaba arraigado en mí cuando era niño. Éramos mocosos de la Fuerza Aérea que vivíamos en el extranjero y crecimos como judíos en algunos lugares muy antisemitas. París, Virginia, etc. Así que aprendí a una edad muy temprana que la vida no era justa y que la gente podía ser mala sin razón. Crecí sabiendo que las chicas se llevaban la peor parte, y quería que las cosas fueran justas… nunca se ha detenido. Cuanto más sabes, cuanto más te das cuenta de los males del mundo, más quieres que esté bien.

AZ: BETTY nació en D.C. Supimos desde el principio que era nuestra responsabilidad y privilegio hablar (y cantar) como artistas sobre las cosas que necesitaban cambiar y las causas en las que creemos.

Por favor, cuénteles a los lectores algo sobre la misión de The BETTY Effect.

AP: The BETTY Effect es una organización que utiliza la música y las técnicas de actuación para ayudar a fortalecer, envalentonar y empoderar a las mujeres, las niñas y las personas LGBTQ+. BETTY ha descubierto que cualquier cosa se puede lograr si se hace en armonía con la comunidad, sin importar cuánto tiempo pueda tomar. Es por eso que viajamos por todo el mundo realizando talleres y conciertos para conectar a las personas que necesitan refuerzos con la belleza de su estrella de rock interior, con sus pandillas y con organizaciones locales que pueden satisfacer sus necesidades inmediatas y continuar ayudando a aumentar la confianza. Al final del día, eso es todo lo que se necesita: creer en tu misión y creer que eres el mensajero correcto. Es tan simple, pero puede parecer imposiblemente difícil, hasta que tu tripulación cree en ti. El efecto BETTY construye tripulaciones de adentro hacia afuera.

A finales de agosto, BETTY actuó en el evento del Día de la Igualdad de la Mujer en el Kennedy Center. ¿Cómo es eso para cada uno de ustedes que juega para el público de su ciudad natal?

AZ: ¡Maravilloso!

AP: Me encanta D.C. ¡Tantos recuerdos! Fiestas, juegos y protestas, como nuestro primer Día del Orgullo escondido detrás de los árboles en la calle 21 para proteger a los aún en el armario, los mítines de Take Back the Night y el glorioso Día de Adams Morgan. En el Kennedy Center recibimos nuestro primer premio, “Artista del Año”, por lo que es un placer estar de regreso en un lugar tan hermoso para celebrar todas las artes, lo mejor que D.C. tiene para ofrecer.

EZ: Ha pasado mucho tiempo desde que vivimos en D.C. Me encanta estar allí, pero me considero un neoyorquino completo en este momento. Todavía me encanta volver a D.C. Es tan genial allí, político y divertido. Y es precioso y el Kennedy Center es muy pijo, así que tendré que ponerme ropa [risas].

“EAT” es el primer álbum de larga duración de BETTY en varios años. ¿Todas las canciones fueron escritas a lo largo del período o fueron escritas de una sola vez para el propósito del álbum?

AZ: ¡Buena pregunta! Algunas fueron escritas recientemente y un par fueron reescritas y cambiadas mientras grababan.

AP: Cada siete años nos pica el gusanillo y sacamos otro álbum. Algunas de las canciones se han estado incubando durante bastante tiempo, pero dos surgieron de comienzos esqueléticos en el estudio con nuestro fabuloso productor, Jason Carmer y Human Fader, que son artistas tremendamente creativos y divertidos para crear en la sexy Ciudad de México.

EZ: Algunas canciones han estado dando vueltas, cambiando y formándose durante algunos años, algunas se escribieron durante la pandemia y otras se unieron para este álbum. Todos ellos son nuevos en la forma en que han cambiado y crecido.

“EAT” abre con la canción “Together”, que fue grabada originalmente en una versión de rock/funk en “Betty 3” de 1999, y ahora se escucha en una versión de música dance. Por favor, di unas palabras sobre por qué elegiste volver a grabar esa canción.

AP: Me interesa 1.000% la comunidad. Cuanto más envejezco, más me doy cuenta de que tener una tribu, un pueblo, una familia, tu grupo lo es todo. Para lograr el objetivo más grande, el cambio real de la sociedad, la única manera es conectando una red de almas de ideas afines para levantarse contra un status quo injusto y crear un cambio. Desde aquel nauseabundo día de noviembre en el que nos despertamos para comprender que Estados Unidos había elegido a un bobo odioso e ignorante para presidente en lugar de a una mujer brillantemente sobrecalificada, ha sido mi misión diaria corregir ese error. Como dice Gloria Steinem, “las rebeliones escandalosas comienzan con actos cotidianos”. Crear unidad con alegría es un acto radical, especialmente con la música, juntos. No se puede decir lo suficiente.

AZ: Ahora, más que nunca, necesitamos unidad. De lo contrario, el mundo no sobrevivirá.

El himno “Pride”, el primer sencillo de “EAT”, se lanzó antes del Orgullo 2024. ¿Qué significa para ti la acogida de BETTY por parte de la comunidad LGBTQ+, ya sea como miembro o como aliada?

EZ: Siendo un gran lez, y también un hombre gay con ropa de lesbiana, me encanta eso. Prácticamente asumo que todo el mundo es gay hasta que descubro, sorprendentemente, que no lo son.

AP: Lo es. Todo. Las dos veces que sentí que rompía los límites y me di cuenta de que la sociedad me había envuelto fueron la primera vez que vi a LaBelle en la televisión cuando era niña, donde, aterrorizada, vi por primera vez consciente que las mujeres podían ser fantásticas y aterradoras y explotar de poder sin importarme lo que pensaran los hombres o los demás, y mi primer desfile del Orgullo en D.C. viendo el derroche de ingenio y color desatado por personas que acababan de tanto derecho como cualquiera a amar y ser amado, pero tuve que luchar para existir, tuve la epifanía de estar rodeado de guerreros alegres. Lo arriesgaban todo, orgullosos en las calles, chasqueando los dedos bajo las narices de cualquiera que intentara negarlos. Vi que eran los evolucionados, los que vivían como artistas al menos en ese momento, libremente, y me enamoré espiritualmente, no físicamente, de esta tribu que entendí.

“Pride”, así como “Flow”, “Soundproof”, “Gangway” y “Big Size Love”, tienen una energía de baile irresistible. ¿Alguna vez has estado en un club y has escuchado a un DJ pinchar una canción de Betty? Si es así, ¿cómo se sintió?

EZ: Soy DJ (DJ ezgirl), así que los he pinchado, y se siente genial ver a la gente bailar con nuestra música. Recientemente, tuvimos el placer de escuchar nuestra canción “Pride” y el remix de Bill Coleman y Peace Biscuit pinchado por la increíble e infame DJ Lina Bradford frente a miles de personas nuevas y les encantó. Entonces, eso es increíble. Esperemos que los DJ’s de todo el mundo pinchen nuestro material.

AP: ¡Es una montaña rusa! Al principio piensas. “Conozco esta canción. ¿Quién es este?” Entonces te das cuenta. Entonces te da un poco de vergüenza. Luego te lanzas a la experiencia con alegre abandono, ¡amándola aún más a medida que se libera en la naturaleza!

AZ: ¡De lo que se trata es de ver a la gente bailar, bailar y responder a nuestra música!

BETTY no es ajena a los covers. A lo largo de los años, BETTY ha versionado a The Association (“Windy”), The Beatles (“Lucy In The Sky With Diamonds”) y Sammy Cahn y Jimmy Van Heusen (“High Hopes”), por nombrar algunos. “EAT” contiene la interpretación de BETTY de “What the World Needs Now Is Love” de Burt Bacharach y Hal David. Por favor, dígale a los lectores por qué se eligió esa canción.

AP: Esa fue la idea de Elizabeth. A todos nos encantan las voces geniales como Dionne Warwick y Shirley Bassey, así que cuando ella lo sugirió, ¡todos nos sumergimos!

EZ: Peleamos mucho cuando estábamos arreglando esta canción a capella. Es muy difícil de cantar y fue intenso de trabajar, pero a los tres nos encanta esta canción y elegimos ponerla en este álbum porque es a capela y es importante para nosotros hacer eso. Además, en este tiempo de división y conflicto, es importante para nosotros recordar que el amor es lo que todos necesitamos.

AZ: El mundo está al revés ahora. Especialmente desde el 7 de octubre. Nunca había visto tanto odio y desinformación vomitada en mi vida. Además, nunca me he sentido más insegura siendo parte de la comunidad judía, por mí y por mi familia. Si el amor no puede encontrar una manera de sobrevivir y prosperar, me preocupo por todos nosotros.

BETTY tiene algunas fechas de gira este otoño. ¿Qué es lo que más esperas de esos espectáculos?

AZ: Tocar nuestras nuevas canciones, ver a viejos amigos y conectar con gente nueva. Y llevar ropa nueva y genial y recibir un montón de prezzies de los fans [risas].

EZ: Tocando nuestra nueva música y conociendo a nuevos fans. Y, por supuesto, continuar con nuestra maravillosa carrera que nunca termina.

AP: ¡Me encanta tocar en vivo! Como dije, lanzarte con salvaje abandono a una canción que adoras tal como se amplifica en la naturaleza es una emoción que todos deberían tener la oportunidad de sentir. Al igual que un chef que sirve una gran comida a una multitud o un atleta que se mueve con las gradas animándola, experimentar el flujo de tu energía creativa conectando con el deseo eléctrico de los demás es un sentimiento que enciende todo tu ser como un faro. La gente que fluye con nosotros cantando nuestras canciones se siente absolutamente incandescente.

¿Hay más fechas de gira en proceso?

AP: Siempre. Esa es la profunda belleza de lo que hacemos. No importa lo terrible, y haya habido pesadillas, o lo glorioso que sea un espectáculo, siempre hay otro. Otra aventura te espera a la vuelta de la esquina, con viejos y nuevos amigos que la comparten. Llevaremos “EAT” a la querida Provincetown del 17 al 20 de octubre para la Semana de la Mujer en la Oficina de Correos y 2025 tiene algunas grandes escapadas en preparación. ¡Los gobernantes de BETTY en nuestra lista de correo electrónico son siempre los primeros en saberlo!

El nuevo álbum de BETTY, “EAT”, ya está disponible en todas las plataformas. Para conocer las fechas de la gira y más información sobre la banda, visite HelloBETTY.com.