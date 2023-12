¿Marvel Comics acaba de revelar que un personaje clásico de X-Men es trans?

La antihéroe de X-Men, Mystique, fue interpretada por la actriz Jennifer Lawrence en cuatro películas. (Gráfico de Disney/Los Ángeles Blade)

HOLLYWOOD – Los superhéroes mutantes de Marvel Comics, los X-Men, siempre han sido una metáfora de la lucha contra los prejuicios, con un elenco diverso de personajes que han representado un amplio espectro de diferentes razas, orientaciones sexuales e incluso especies. Pero hasta ahora, los X-Men nunca han tenido un miembro trans.

Es posible que eso haya cambiado con la publicación de X-Men Blue: Origins #1 de Si Spurrier, Wilton Santos y Marcus To esta semana, una historia que finalmente da el origen completo del misterioso Nightcrawler, quien previamente había sido establecido como el hijo de Mystique (mutante que cambia de forma) y un demonio llamado Azazel, tres personajes han aparecido en las películas de X-Men de Fox.



Tenga cuidado, a partir de aquí se siguen spoilers.

En el nuevo número, Mystique finalmente confiesa la verdad sobre el nacimiento de Nightcrawler. Como revela Mystique ahora, ella en realidad no dio a luz a Nightcrawler; pues fue su compañera y amante de toda la vida, Destiny, quien lo hizo. ¿Y el padre de Nightcrawler? Bueno, el padre biológico de Nightcrawler es en realidad Mystique, quien explica que, con sus poderes para cambiar de forma, ha vivido como hombre y como mujer.

¿Eso hace que Mystique sea trans? Bueno, la palabra con “T” nunca se pronuncia en el cómic, pero las propias palabras de Mystique cuando Nightcrawler protesta diciendo que es mujer son un firme rechazo a un género binario.

“No seas patético. He vivido durante años como machos sapiens. Años más como hembras. ¿Sabes lo que he observado? Todos son tan horribles como los demás. La única división binaria verdadera no se encuentra entre géneros, sexos o sexualidades. Se encuentra entre aquellos a quienes se les permite ser quienes quieran y aquellos a quienes se les niega ese derecho”, dice.

La revelación no es enteramente sin precedentes. En los círculos de fanáticos se sabe desde hace mucho tiempo que el creador de Mystique y escritor de X-Men, Chris Claremont, tenía la intención de revelar que Mystique y Destiny eran los padres de Nightcrawler, pero que Marvel Comics no permitiría personajes queer en sus libros durante la década de 1980.

Finalmente, Marvel revirtió esa política, y la relación entre Mystique y Destiny es ahora una historia principal en los cómics actuales de X-Men. Marvel incluso se refirió a ella como “la más grande historia de amor en la historia de los mutantes” en un comunicado de prensa reciente. Marvel también ha publicado cómics ambientados en un universo alternativo en donde Mystique es retratada como un hombre.

Si bien en los últimos años han aparecido personajes más abiertamente trans en los cómics convencionales, estos personajes en su mayoría han sido relegados a roles secundarios. Por ejemplo, Marvel presentó al practicante Escapade en New Mutants (un cómic derivado de X-Men) el año pasado, mientras que los programas de televisión de Marvel Jessica Jones y She-Hulk: Attorney at Law les dieron asistentes trans a ambas heroínas.

Podría decirse que Mystique es ahora el personaje trans de más alto perfil en los cómics de superhéroes convencionales, siendo un personaje importante en la franquicia más grande de los cómics, y quien ha sido interpretada por Jennifer Lawrence y Rebecca Romijn en siete películas de X-Men.

La reacción inicial a la historia ha sido increíblemente positiva por parte del fandom queer de X-Men.

“El corazón de la historia es Mystique, que encarna el ideal trans de autonomía corporal total y completa, trascendiendo el sexo y el género para crear vida con la mujer que ama”, escribió @LokiFreyjasbur en Twitter.

Marvel Comics es propiedad total de Disney.

El hecho de que Marvel avance una historia sobre un personaje no conforme con el género va en contra de una inquietante tendencia reciente en las empresas estadounidenses de ser demasiado cautelosas sobre temas LGBT a raíz de la reacción de la extrema derecha después de que Bud Light se asociara con un influencer trans y Target publicara su exhibición anual del Orgullo Gay.

