La Sociedad de Preservación Histórica de Fire Island Pines trae un pedazo de Fire Island a St. Pete

(Fotos de Meryl Meisler)

Cada mes de mayo, miles de neoyorquinos toman el ferry a Fire Island para sus vacaciones de verano. El paraíso sin coches, un conocido santuario gay desde la década de 1920, es un hervidero de historia, arte, literatura y tradición queer. Décadas después de sus años de formación, el verano todavía trae bailes de té, invasiones drag y artistas LGBTQ+ a la isla, y este año, una parte de la acción llega a St. Pete.

El fin de semana del 17 al 19 de mayo, The Werk Gallery y The Wet Spot celebran las tradiciones de Fire Island en el primer evento Fire Island Weekend de St. Pete. Comienza con las fotografías de Meryl Meisler de Fire Island en The Werk hasta finales de junio.

Inspiradas en la alegría queer, las fotografías de Meisler capturan Fire Island de la era disco a finales de la década de 1970, antes del sida, el crack y los teléfonos celulares. El viaje en el tiempo continúa con los 70 grados el sábado en The Wet Spot. De 4 a 10 p.m. La leyenda de Studio 54, DJ Robbie Leslie, pincha éxitos de los 70 en un paraíso de baile de té disco, creado especialmente para el evento. Steve Sidewalk mantiene la fiesta en los 80 el domingo.

Este fin de semana de juerga de Fire Island llega a St. Pete por cortesía del presidente de la Sociedad de Preservación Histórica de Fire Island Pines, Robert Bonanno.

Bonanno tenía poco más de 20 años cuando visitó por primera vez Fire Island.

“Bajarse de ese barco en Cherry Grove fue como ‘El mago de Oz’, donde te metiste en tecnicolor”, relata Bonanno. “Era la libertad que te daba ese lugar. Caminabas por ahí y podías ser quien fueras”.

La maestra de escuela pública y fotógrafa Meryl Meisler también tenía 20 años cuando hizo su primera peregrinación a Fire Island. Era julio de 1977. Una esteticista neoyorquina 40 años mayor que ella invitó a Meisler a ir a su casa de verano.

“Tuve un momento de revelación”, cuenta Meisler, dándome cuenta de que “este es el lugar con las hadas desnudas de las que estaban hablando”.

Meisler se alojó en el ático de un lugar llamado The Survivor, cerca de la oficina de correos.

“Y no importaba si hacía calor o polvo, porque apenas dormías”, dice Meisler. “Estabas bailando, conociendo gente, yendo al Palacio de Hielo, yendo a la playa”.

Meisler compara la energía del lugar con la de una pila Duracell.

Aunque no se conocían en ese entonces, Meisler y Bonanno usan palabras similares para describir sus primeros recuerdos de Fire Island.

“Al ir en el ferry, literalmente dejas el continente y vas a un lugar nuevo donde no hay coches”, dice Meisler. “Todo es caminar y todo andar en bicicleta. Es una aventura a un pequeño paraíso de aceptación. Seas quien seas, eres bienvenido aquí”.

A excepción de 2020, Meisler ha visitado Fire Island todos los años desde su primer viaje en 1977. Cuando se le pregunta cómo ha cambiado el lugar, dice que nota más similitudes que diferencias.

“Tal vez algunas modas cambien, pero no mucho”, dice. “De hecho, siento la reverencia de que algo todavía está allí. Es muy similar”.

Hace unos 14 años, Bonanno recuerda haber escuchado una conversación en The Pines, que Bonanno describe como la hermana menor de Cherry Grove.

“Hay dos mecas gays en Fire Island”, explica Bonanno. “Está Cherry Grove y los Pinos, y son muy diferentes. Son hermanas, una es mayor, la otra es menor, y por supuesto la más joven quiere pensar que lo sabe todo. Pero escuché una conversación sobre cómo iban a cambiar el nombre del club donde comenzó el baile del té”.

El bar Blue Whale organizó el primer baile del té en Fire Island Pines en 1966. El evento tiene una historia interesante que es difícil de comprender en los tiempos actuales. Pero hubo un tiempo en que era ilegal servir alcohol a sabiendas a los homosexuales. El té de la tarde, sin embargo, era perfectamente respetable, por lo que “té” adquirió otro significado en Fire Island. En el Blue Whale, el “té” era una combinación de ginebra y curacao azul llamado simplemente Blue Whale.

“Es como si sonara una campana gay a las cinco de la tarde”, dice Bonanno. “La gente lo oye y los ves salir del bosque. Y de repente, a las 6:30 está lleno y la música está sonando. Es una tradición que comenzó en The Blue Whale y se replica en resorts gay de todo el mundo”.

Cuando Bonanno se enteró de que este legendario lugar de Fire Island estaba a punto de perder su nombre, sintió la necesidad de hacer algo.

“¿Cómo pudieron hacer eso en un lugar que tenía tanta historia?” Bonnano lo publicó en las redes sociales.

“No hace falta decir que el nombre nunca se cambió”, dice Bonanno.

Aun así, el incidente le demostró a Bonnano la importancia de preservar la historia de Fire Island. Al darse cuenta de que nadie mantenía activamente el legado de Pines, Bonanno fundó la Sociedad de Preservación Histórica de Fire Island Pines en 2010. La organización sin fines de lucro ha estado recopilando, preservando y exhibiendo historias de Fire Island Pines en su sitio web durante más de una década.

Al recopilar estas historias, Bonanno se encontró con algunas fotografías de Meryl Meisler, que publicó en el sitio web de la Sociedad de Preservación Histórica de Fire Island Pines. Así fue como Meisler, que rastrea todas sus fotografías a través de sus metadatos, descubrió la Sociedad de Preservación Histórica de Fire Island Pines.

Meisler comenzó a leer el contenido del sitio y se sintió intrigado por él. Y aunque a Meisler no le gusta que sus fotografías sean levantadas por sitios comerciales, se sintió atraída por la misión de esta pequeña organización sin fines de lucro. En aras de preservar la historia, Meisler escribió al administrador del sitio web y proporcionó información adicional sobre cuándo y dónde se tomaron las fotos, y Bonanno respondió.

“Entendí lo que estaba haciendo y lo importante que era”, dice Meisler.

“Como cualquier grupo de personas, las personas LGBT tienen una historia y una cultura que se transmite de generación en generación”, continúa Meisler. “Y se puede ver que estas tradiciones continúan. Y es bueno tener esa historia compartida”.

Como fotógrafa de cine, Meisler es relativamente juiciosa con su fotografía, pero ha tomado demasiadas fotos de Fire Island para contarlas. Meisler envió alrededor de 100 fotos, a través de Dropbox, a los fundadores de Werk, Matthew y Fritz Faulhaber.

“A veces hay un mito sobre Fire Island de que es muy blanca y muy masculina, pero esas no son estas imágenes”, dice Fritz a Watermark. “Al repasar todo el proceso, pudimos mostrar una comunidad de personas mucho más diversa. Había mucha intimidad, había muchas historias sucediendo. Así que tratamos de hacer una encuesta de todo lo que estaba pasando”.

La pareja seleccionó alrededor de 23 fotos de los archivos de Meisler para mostrarlas en The Werk de mayo a junio.

“Matthew y Fritz hicieron un trabajo excepcional al seleccionar el trabajo”, dice Meisler. “Es una selección de imágenes que cuentan una historia muy diversa de momentos tranquilos y amantes, personas mayores y jóvenes”.

Al repasar estos 23 momentos en el cuarto oscuro, Meisler dice que siente su energía.

Cuando se le pidió que eligiera un favorito, dijo: “Solo voy a hablar de uno que acabo de imprimir, todos son mis hijos. Pero Matthew y Fritz eligieron uno que imprimí ayer. Hay tres chicos esperando en el muelle, y están muy felices y a gusto el uno con el otro. Uno está descansando en el cuerpo de otra persona como si fuera un sofá, y están sonriendo, y sus manos están interactuando y sus pies están interactuando, y hay alguien caminando y está el océano a un lado. Está muy simple y bellamente compuesto, y son tan lindos y tan complacidos con su amistad y su relación y el hermoso día. Irradia alegría y consuelo”.

Meisler tomó la imagen en Cherry Grove en julio de 1978.

Más allá de las vibraciones playeras, Meisler capturó incidentalmente a algunas celebridades LGBTQ+ durante su tiempo en Fire Island. Una de las imágenes que Matthew y Fritz seleccionaron fue un retrato del famoso drag king Storme DeLarverie, quien supuestamente lanzó el primer puñetazo durante el levantamiento de Stonewall de 1969.

Al no haber estado nunca en Fire Island, Matthew y Fritz, al igual que este escritor, ven el lugar únicamente a través de los ojos de Meisler y Bonanno. Es su historia compartida, su legado, lo que llega a St. Pete este verano.

Este año, mientras Bonanno planea mudarse a San Petersburgo, consideró cómo podría traer un pedazo de la isla con él. Así que en su última visita a St. Pete en septiembre, pasó por The Werk y les contó a Matthew y Fritz sobre la fotografía de Meisler. Luego visitó Cocktail y The Wet Spot, donde le contó al propietario David Fischer sobre los bailes del té y su historia en Fire Island.

Después de una serie de Zooms, correos electrónicos y llamadas telefónicas, Bonnano dice: “Estoy muy orgulloso de decir que estamos aquí… lo estamos trayendo, y estoy muy emocionado”.

Hay mucho por lo que estar emocionado. Meisler y Bonanno elaboraron un catálogo para acompañar la exposición The Werk. La pieza de colección combina las palabras de Bonanno con las fotografías de Meisler para una historia ilustrada de Fire Island. Y Fischer dice que está poniendo una pista de baile iluminada en la terraza de la piscina en The Wet Spot, donde están sirviendo ballenas azules según la tradición de Fire Island.

Lo más emocionante de todo es que Fire Island Weekend le permite a Tampa Bay experimentar Fire Island sin salir de la ciudad.

“Fire Island: The Photography of Meryl Meisler” se inaugura el 17 de mayo de 5 a 9 p.m. en The Werk, ubicado en 2210 1st Ave. S. en St. Petersburg, y se extiende hasta el 30 de junio. Más información en TheWerk.Gallery. El Fire Island Classic Tea Dance, el sábado de los años 70 y el domingo de los 80, se llevará a cabo el 18 y 19 de mayo de 4 a 10 p.m. en The Wet Spot Pool, ubicado en 2355 Central Ave. en St. Petersburg. Obtenga más información en CocktailStPete.com y para obtener más información sobre la Sociedad de Preservación Histórica de Fire Island Pines, visite PinesHistory.org.